Egy magyar pólóstól nagyon tart Hollandia a ma esti Eb-döntő előtt + videó

„Ezen a vízilabda Európa-bajnokságon Magyarország megmutatta, miért is tartozik Európa elitjéhez. A csoportkörben többek között 9-7-re legyőzte Spanyolországot. Ezen a mérkőzésen Magyarország a szervezett játékstílusával és a fizikális teljesítményével is lenyűgöző volt. Láthattuk, hogy védekezésben a csapat kompakt és nagy nyomást gyakorol az ellenfélre, miközben hatékonyan támad és kihasználja a lehetőségeit. Egy játékosra nagyon figyelnie kell Hollandiának, Keszthelyi Ritára. A rutinos válogatott játékos a magyar csapat egyik meghatározó embere, aki gólérzékenységével és játékintelligenciájával képes eldönteni a mérkőzéseket. Keszthelyi klubcsapatában, a Ferencvárosban Noa de Vries csapattársa, ami miatt az Oranje számára különösen jól ismert játékos” – írja a holland szövetség honlapja.

Laura Aarts, a holland válogatott kapusa remekel véd a vízilabda Eb-n (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A vízilabda Eb döntője más meccs lesz

A Funchalban ma este 20.15-kor kezdődő döntő előtt az oldal emlékeztet rá, hogy az Eb-n a csoportkörben már találkozott a két gárda, és azt a meccset a hollandok nyerték meg 5-4-re. A sikerükben kulcsszerepet játszott Laura Aarts kapus, aki 79 százalékos védési arányt hozott össze.

Ráadásul Magyarország a tíz előnyéből csak egyet tudott kihasználni, ami jól mutatja Hollandia erős és fegyelmezett védekezését – emelik ki Hollandiában.

„Hollandia számára a döntőben ismét kulcsfontosságú lesz a kompakt védekezés és a fegyelmezett labdatartás. Korábbi sikerünk megmutatta, hogy képesek vagyunk legyőzni a magyar csapatot, de egy döntő mindig más, különleges mérkőzés” – szögezi le a holland szövetség honlapja.