Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

hollandiavízilabdamagyarországKeszthelyi RitaCseh Sándorferencváros

Egy magyar pólóstól nagyon tart Hollandia a ma esti Eb-döntő előtt + videó

Madeira szigetén ma befejeződik a női vízilabda Európa-bajnokság, a döntőben pedig a magyar és a holland válogatott csap össze az aranyért. Cseh Sándor együttesére, amely eddig parádésan teljesített a tornán, a fináléban a címvédő vár, amely szerint egy magyar játékosra nagyon kell figyelniük: Keszthelyi Ritára. A vízilabda Eb döntője 20.15-kor kezdődik (tv: M4 Sport).

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 10:17
Keszthelyi Rita (j) és a spanyol Elena Ruiz Barril a női vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának első fordulójában játszott Magyarország–Spanyolország mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 26-án. A magyar válogatott 9-7-re győzött Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ezen a vízilabda Európa-bajnokságon Magyarország megmutatta, miért is tartozik Európa elitjéhez. A csoportkörben többek között 9-7-re legyőzte Spanyolországot. Ezen a mérkőzésen Magyarország a szervezett játékstílusával és a fizikális teljesítményével is lenyűgöző volt. Láthattuk, hogy védekezésben a csapat kompakt és nagy nyomást gyakorol az ellenfélre, miközben hatékonyan támad és kihasználja a lehetőségeit. Egy játékosra nagyon figyelnie kell Hollandiának, Keszthelyi Ritára. A rutinos válogatott játékos a magyar csapat egyik meghatározó embere, aki gólérzékenységével és játékintelligenciájával képes eldönteni a mérkőzéseket. Keszthelyi klubcsapatában, a Ferencvárosban Noa de Vries csapattársa, ami miatt az Oranje számára különösen jól ismert játékos” – írja a holland szövetség honlapja.

Laura Aarts, a holland válogatott kapusa remekel véd a vízilabda Eb-n
Laura Aarts, a holland válogatott kapusa remekel véd a vízilabda Eb-n (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A vízilabda Eb döntője más meccs lesz

A Funchalban ma este 20.15-kor kezdődő döntő előtt az oldal emlékeztet rá, hogy az Eb-n a csoportkörben már találkozott a két gárda, és azt a meccset a hollandok nyerték meg 5-4-re. A sikerükben kulcsszerepet játszott Laura Aarts kapus, aki 79 százalékos védési arányt hozott össze.

Ráadásul Magyarország a tíz előnyéből csak egyet tudott kihasználni, ami jól mutatja Hollandia erős és fegyelmezett védekezését – emelik ki Hollandiában.

„Hollandia számára a döntőben ismét kulcsfontosságú lesz a kompakt védekezés és a fegyelmezett labdatartás. Korábbi sikerünk megmutatta, hogy képesek vagyunk legyőzni a magyar csapatot, de egy döntő mindig más, különleges mérkőzés” – szögezi le a holland szövetség honlapja.

Laura Aarts, aki éveken át játszott Magyarországon, Dunaújvárosban, az M4 Sportnak nyilatkozva többek között arról beszélt az olaszok elleni, keddi elődöntős sikerüket követően, hogy hasonlóan szoros mérkőzésre számít, mint amilyen a középdöntőben volt, s bár igaz, hogy jól ismeri a magyarokat, de ők is őt. Majd elmondta azt is, hogy fontos lenne az átalakulóban lévő holland válogatottnak az Eb-siker, ami neki már kétszer megadatott.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

Lassan azért elég lesz…

Bayer Zsolt avatarja

Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu