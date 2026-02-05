női vízilabda Európa-bajnokságGarda Krisztinaholland válogatott

Ismét jöhetne az aranyat érő revans: ma, tíz év után újra Európa-bajnok lehet Magyarország

Nagy kihívás előtt áll a női vízilabda-válogatott: ma este a görögök elleni drámai elődöntő megnyerése után az aranyéremért mérkőzik meg a portugáliai Európa-bajnokságon. Az ellenfél az a Hollandia lesz, amelytől a középdöntő első fordulójában 5-4-es vereséget szenvedett a magyar válogatott, de a múlt is azt bizonyítja, hogy ez semmit sem számít.

2026. 02. 05. 5:47
Keszthelyi Rita (balra) ott volt a tíz éve Eb-t nyert csapatban is Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
A történelem most igazán megismételhetné önmagát. A magyar válogatott a legutóbb éppen tíz esztendeje, 2016-ban jutott el a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjébe. A belgrádi uszodában Hollandia volt az ellenfél, amely a torna során korábban már legyőzte Bíró Attila csapatát 14-10-re, de a fináléban utóbbi visszavágott, és 9-7-es sikerével aranyérmet nyert. Ma este magyar idő szerint 20.15 órakor (tv: M4 Sport) a portugáliai Funchalban is magyar–holland döntőt rendeznek a kontinenstornán, és a tíz évvel ezelőtt történtek alapján jó az esélye a magyar válogatottnak, hiszen a középdöntőben 5-4-re kikapott a vetélytársától, azaz ismét következhet az aranyat érő revans…

Remélhetőleg a magyar válogatott tagjainak ma is sok örömben lesz részük
Remélhetőleg a magyar válogatott tagjainak ma is sok örömben lesz részük Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Két Európa-bajnok a magyar válogatottban

Érdekesség, hogy az akkori csapatból ma is tagja a keretnek Keszthelyi Rita és Garda Krisztina, míg a hollandoknál a kapus, Laura Aarts volt részese a belgrádi ütközetnek – egy harmadik magyar hajdani résztvevő is itt volt a mostani Eb-n, de Bujka Barbara már a németeket erősítette.

A görögök elleni elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok végül döntetlenre hozta a meccset a rendes játékidőben, következett a szétlövés. A meccsen két ötméterest kivédő Neszmély Boglárka ebben nem járt sikerrel, ám az őt váltó Golopencza Szonja két védéssel továbbjuttatta a végül 12-11-re győző magyar válogatottat. 

Garda Krisztina, a magyar női vízilabda-válogatott egyik legrutinosabb játékosa szerint mindenkinek megvan a feladata, azt kell jól elvégezni, a csapat így tud eredményes lenni a hollandok elleni csütörtöki döntőben a funchali Európa-bajnokságon. Kiemelte, itt már nagy meglepetéseket egyik csapat sem okoz a másiknak, a hollandok kiváló erőkből állnak, fizikálisan nagyon jók, de ez az elmúlt években is jellemző volt rájuk. Szerinte fontos lesz megakadályozni, hogy a hollandok a meccs elején ellépjenek vagy ránk erőltessék, amit ők szeretnének játszani, s azt sem szabad hagyni, hogy labdát szerezzenek és abból leforduljanak.

A címvédő Hollandia valóban rendkívül erős ellenfél. A 2016-os magyar győzelem után a legutóbbi öt Eb-mérkőzésből négyet a hollandok nyertek meg, csak a 2020-as bronzmeccsen tudtak győzni 10-8-ra a magyarok. Az elmúlt évek egyéb világversenyein négyből három összecsapásból a magyarok jöttek ki jobban. A tokiói olimpia negyeddöntőjében 14-11-re, a 2022-es vb elődöntőjében 13-12-re nyertek, majd a 2024-es vb negyeddöntőjében ötméteresekkel 13-12-es magyar siker született. A párizsi olimpián viszont a csoportkörben 10-8-ra győztek a hollandok. 

Kísérteties egyezés az Európa-bajnokságokon

A másfél hete Belgrádban véget ért férfi Eb-vel kísérteties egyezést mutatnak a felső helyosztók (hasonlóra még sosem volt példa): az 5. helyért ugyanúgy spanyol–horvát meccs lesz, míg a bronzéremért görög–olasz találkozó. És a döntőben is legalább az egyik együttes ugyanaz, a magyar – a szerbek helyett a hollandok számítanak kakukktojásnak. Az pedig másodszor fordul elő, hogy a magyar férfi és a női válogatott is bejut ugyanabban az évben az Európa-bajnokság fináléjába: 1995-ben, Bécsben vívott döntőt mindkét együttesünk, de akkor mindkét találkozót az olaszok nyerték.

Januárban a férfiaknak ezúttal nem sikerült feljutniuk a csúcsra, most a nők következhetnek, és nem lenne baj, ha a történelem azért nem mindenben ismételné meg önmagát…

A hollandok elleni középdöntős mérkőzés összefoglalója:

 

