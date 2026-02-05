Ismét jöhetne az aranyat érő revans: ma, tíz év után újra Európa-bajnok lehet Magyarország

A történelem most igazán megismételhetné önmagát. A magyar válogatott a legutóbb éppen tíz esztendeje, 2016-ban jutott el a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjébe. A belgrádi uszodában Hollandia volt az ellenfél, amely a torna során korábban már legyőzte Bíró Attila csapatát 14-10-re, de a fináléban utóbbi visszavágott, és 9-7-es sikerével aranyérmet nyert. Ma este magyar idő szerint 20.15 órakor (tv: M4 Sport) a portugáliai Funchalban is magyar–holland döntőt rendeznek a kontinenstornán, és a tíz évvel ezelőtt történtek alapján jó az esélye a magyar válogatottnak, hiszen a középdöntőben 5-4-re kikapott a vetélytársától, azaz ismét következhet az aranyat érő revans…

Remélhetőleg a magyar válogatott tagjainak ma is sok örömben lesz részük Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Két Európa-bajnok a magyar válogatottban

Érdekesség, hogy az akkori csapatból ma is tagja a keretnek Keszthelyi Rita és Garda Krisztina, míg a hollandoknál a kapus, Laura Aarts volt részese a belgrádi ütközetnek – egy harmadik magyar hajdani résztvevő is itt volt a mostani Eb-n, de Bujka Barbara már a németeket erősítette.

A görögök elleni elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok végül döntetlenre hozta a meccset a rendes játékidőben, következett a szétlövés. A meccsen két ötméterest kivédő Neszmély Boglárka ebben nem járt sikerrel, ám az őt váltó Golopencza Szonja két védéssel továbbjuttatta a végül 12-11-re győző magyar válogatottat.

Garda Krisztina, a magyar női vízilabda-válogatott egyik legrutinosabb játékosa szerint mindenkinek megvan a feladata, azt kell jól elvégezni, a csapat így tud eredményes lenni a hollandok elleni csütörtöki döntőben a funchali Európa-bajnokságon. Kiemelte, itt már nagy meglepetéseket egyik csapat sem okoz a másiknak, a hollandok kiváló erőkből állnak, fizikálisan nagyon jók, de ez az elmúlt években is jellemző volt rájuk. Szerinte fontos lesz megakadályozni, hogy a hollandok a meccs elején ellépjenek vagy ránk erőltessék, amit ők szeretnének játszani, s azt sem szabad hagyni, hogy labdát szerezzenek és abból leforduljanak.