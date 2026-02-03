A görögöknek fújtak a bírók, de a magyar cserekapus lett a hős az Eb-elődöntőben

A magyar női vízilabda-válogatottra az Európa-bajnokság egyetlen veretlen csapata várt az elődöntőben. A képet árnyalja, hogy egyetlen komoly meccset vívott Theokarisz Pavlidisz együttese, amely 15-10-re verte az olaszokat, míg a szlovákokat és a horvátokat 17-tel, a franciákat 18-cal, a németeket 21-gyel intézték el Elefteria Plevrituék. A Ferencváros lövőjének és honfitársainak kellemes emlékei voltak a Magyarország elleni 2025-ös nagy mérkőzésekről: a csengdui Világkupa-döntőt 13-9-re, a szingapúri világbajnoki döntőt 12-9-re nyerte meg Görögország. Az olimpiai bajnok Spanyolországot 9-7-re legyőző, a hollandoktól 5-4-ra kikapó magyar válogatottnak friss élménye akadt a riválisról.

A magyar női vízilabda-válogatott meccskerete a görögök elleni elődöntőben. Forrás: MVLSZ

Koncentrált magyar női vízilabda-válogatott

– Felmerült a gondolat a fejemben: lehet, nem akkor kellet volna velük játszani. De mi akkor a spanyolokra készültünk – emlékezett vissza Cseh Sándor a két csapat legutóbbi mérkőzésére, amelyen a felkészülési időszakban 18-14-re nyert Magyarország. Szövetségi kapitányunk jelezte, abból nem szabad kiindulni, főképp, mert szerinte négy-öt meccseldöntő karakterükkel kiemelkednek a mezőnyből a görögök, amit csapatjátékkal szeretett volna ellensúlyozni.

A riválisnál tíz világbajnok, nálunk több 2023-ban U20-as vb-győztes fiatal mellett két, még 2016-ban Európa-bajnok ugrott a medencébe Cristiano Ronaldo szülővárosában. S ha már ott volt, be is talált Keszthelyi Rita és Garda Krisztina is.

Öt és fél perc küzdelem és öt-öt kimaradt lövés után Keszthelyi Rita törte meg a gólcsendet, büntetőből helyezett a jobb sarokba csapatkapitányunk (1-0). A 18 esztendős Tiba Panna duplázta meg a magyar előnyt szép elhajlásos góllal, de videózás után Eirini Ninu labdáját bent látta a spanyol–szerb játékvezetői duó. Búslakodás helyett ritmust váltott a csapat, Garda Krisztina akcióból állította vissza a kétgólos különbséget (3-1), kár, hogy az ezt követő ötméteresét kivédte Ioanna Sztamatopolu.

Tiba Panna is betalált a görögök kapujába. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Nyomás alatt a magyarok

A túloldalon is jött egy kapusbravúr, a hollandok ellen három büntetőt kifogó Neszmély Boglárka megfogta Vasziliki Plevritu kísérletét a második negyed elején. Christina Sziuti bal szélről megtalálta a rést, ahogy a bátran vállalkozó Sümegi Nóra is (4-2). Annyi kapufát lőttek a görögök, hogy simán fordíthattak volna. Könnyű síppal befújt emberelőnyből a balkezes Eleni Xenaki a rövid felső sarokba talált (4-3), Cseh Sándor reklamált is – ekkor még visszafogottan. Átvészelte a nehéz időszakot Magyarország, Garda Krisztina hatalmas átlövésgóljával nyitotta a harmadik játékrészt (5-3).

Sorra kapták, harcolták ki az emberelőnyöket a görögök, Maria Myriokefaliktaki és Eleftheria Plevritu is élt velük (5-5). Időt kért szövetségi kapitányunk: – Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni, és nem védekezel! – próbálta tartani a lelket a játékosaiban a szakvezető.

Sikerült. Lefordulást követően sakk-mattig játszottak Tibáék, Leimeter Dóra helyezett a szinte üres kapuba (6-5). A gólt követően a mieink kértek challenge-t, Gardát ütötte meg Androniki Karadzsianni, aki büntetlenül megúszta a keménykedést.