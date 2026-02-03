női vízilabda-válogatottGörögországEurópa-bajnokságelődöntő

A görögöknek fújtak a bírók, de a magyar cserekapus lett a hős az Eb-elődöntőben

A magyar női vízilabda-válogatott ötméteresek után 12-11-re legyőzte a görögöket, és bejutott a döntőbe a portugáliai Európa-bajnokságon. Az első funchali elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok a harmadik negyedben, 5-5-nél egyenlített. Nem omlott össze Cseh Sándor csapata, amely a rutinos Keszthelyi Rita és Garda Krisztina találataira építve ismét kettővel állt jobban, ám az utolsó két percben kiegyenlítettek Elefteria Plevrituék (8-8), jött a szétlövés. A meccsen két ötméterest kivédő Neszmély Boglárka ebben nem járt sikerrel, ám az őt váltó Golopencza Szonja két védéssel továbbjuttatta együttesünket. A magyar női vízilabda-válogatott tíz év után játszik újra Európa-bajnoki döntőt.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 03. 19:50
női vízilabda-válogatott Funchal, 2026. január 27. Golopencza Szonja kapus a női vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 27-én. MTI/Szige
Golopencza szonja csereként beállva lett a magyar női vízilabda-válogatott nyerőembere Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női vízilabda-válogatottra az Európa-bajnokság egyetlen veretlen csapata várt az elődöntőben. A képet árnyalja, hogy egyetlen komoly meccset vívott Theokarisz Pavlidisz együttese, amely 15-10-re verte az olaszokat, míg a szlovákokat és a horvátokat 17-tel, a franciákat 18-cal, a németeket 21-gyel intézték el Elefteria Plevrituék. A Ferencváros lövőjének és honfitársainak kellemes emlékei voltak a Magyarország elleni 2025-ös nagy mérkőzésekről: a csengdui Világkupa-döntőt 13-9-re, a szingapúri világbajnoki döntőt 12-9-re nyerte meg Görögország. Az olimpiai bajnok Spanyolországot 9-7-re legyőző, a hollandoktól 5-4-ra kikapó magyar válogatottnak friss élménye akadt a riválisról.

női vízilabda-válogatott
A magyar női vízilabda-válogatott meccskerete a görögök elleni elődöntőben. Forrás: MVLSZ

Koncentrált magyar női vízilabda-válogatott

– Felmerült a gondolat a fejemben: lehet, nem akkor kellet volna velük játszani. De mi akkor a spanyolokra készültünk – emlékezett vissza Cseh Sándor a két csapat legutóbbi mérkőzésére, amelyen a felkészülési időszakban 18-14-re nyert Magyarország. Szövetségi kapitányunk jelezte, abból nem szabad kiindulni, főképp, mert szerinte négy-öt meccseldöntő karakterükkel kiemelkednek a mezőnyből a görögök, amit csapatjátékkal szeretett volna ellensúlyozni. 

A riválisnál tíz világbajnok, nálunk több 2023-ban U20-as vb-győztes fiatal mellett két, még 2016-ban Európa-bajnok ugrott a medencébe Cristiano Ronaldo szülővárosában. S ha már ott volt, be is talált Keszthelyi Rita és Garda Krisztina is.

 Öt és fél perc küzdelem és öt-öt kimaradt lövés után Keszthelyi Rita törte meg a gólcsendet, büntetőből helyezett a jobb sarokba csapatkapitányunk (1-0). A 18 esztendős Tiba Panna duplázta meg a magyar előnyt szép elhajlásos góllal, de videózás után Eirini Ninu labdáját bent látta a spanyol–szerb játékvezetői duó. Búslakodás helyett ritmust váltott a csapat, Garda Krisztina akcióból állította vissza a kétgólos különbséget (3-1), kár, hogy az ezt követő ötméteresét kivédte Ioanna Sztamatopolu. 

női vízilabda-válogatott
Tiba Panna is betalált a görögök kapujába. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István 

Nyomás alatt a magyarok

A túloldalon is jött egy kapusbravúr, a hollandok ellen három büntetőt kifogó Neszmély Boglárka megfogta Vasziliki Plevritu kísérletét a második negyed elején. Christina Sziuti bal szélről megtalálta a rést, ahogy a bátran vállalkozó Sümegi Nóra is (4-2). Annyi kapufát lőttek a görögök, hogy simán fordíthattak volna. Könnyű síppal befújt emberelőnyből a balkezes Eleni Xenaki a rövid felső sarokba talált (4-3), Cseh Sándor reklamált is – ekkor még visszafogottan. Átvészelte a nehéz időszakot Magyarország, Garda Krisztina hatalmas átlövésgóljával nyitotta a harmadik játékrészt (5-3). 

Sorra kapták, harcolták ki az emberelőnyöket a görögök, Maria Myriokefaliktaki és Eleftheria Plevritu is élt velük (5-5). Időt kért szövetségi kapitányunk: – Nem teheted meg, hogy elkezdesz hisztizni, és nem védekezel! – próbálta tartani a lelket a játékosaiban a szakvezető. 

Sikerült. Lefordulást követően sakk-mattig játszottak Tibáék, Leimeter Dóra helyezett a szinte üres kapuba (6-5). A gólt követően a mieink kértek challenge-t, Gardát ütötte meg Androniki Karadzsianni, aki büntetlenül megúszta a keménykedést. 

női vízilabda-válogatott
Garda Krisztina vezér volt a magyar női vízilabda-válogatottban. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Idegőrlő végjáték

Az utolsó nyolc percben sem fukarkodtak a görögöknek megítélt emberelőnyökkel a bírók, sőt egy kipattanó labdánál még büntetőt is ítéltek a javukra. 

Neszmély Boglárka és ferencvárosi klubtársa, Eleftheria Plevritu nézett farkasszemet, s kapusunk talán beleért a végül a bal kapufáról kivágódó labdába! 

Számszerűen Sztamatopolunak több védése volt, ezért nem tudtuk dűlőre vinni a dolgot, Xenaki pattintott lövéssel egyenlített (6-6), szűk három perc maradt hátra. Az öt elhibázott kísérlete után bátor Faragó Kamilla visszavette a vezetést lapos, okos, kissé sunyi lövéssel Magyarországnak (7-6). 

Kiállítottak egy görögöt, Cseh Sándor időt kért, s létszámfölényes akcióból Keszthelyi Rita kapásszélről bezúdította, bevarázsolta a labdát a rövid sarokba két perccel a vége előtt (8-6). 

Pillanatok alatt szépített Sziuti, hogy aztán az utolsó perc elején is megsegítsék a világbajnokot egy emberelőnnyel, amit gólra váltott a centerbe beúszó Eleftheria Plevritu (8-8). Az utolsó 39 másodpercben páros kiállítás után nem adták meg az emberelőnyt Varró Eszter visszarántásáért. Jöhetett a szétlövés.

 

Az idegek harca

Az ötméterespárbaj nyitányaként Keszthelyi Rita lövését kivédte Sztamatopulu, Patra belőtte (0-1). Garda Krisztina, Ninu, Leimeter Dóra, Tricha, Szilágyi Dorottya sem hibázott. 

Sziuti hibázott, pontosabban a Neszmély Boglárkát váltó cserekapus, Golopencza Szonja védett, majd miután Tiba Panna belőtte, megfogta Myriokefaltiki lövését is, s a döntőbe juttatta Magyarországot (4-3, összesítésben: 12-11)!

A magyar női vízilabda-válogatott ellenfele a késő esti holland–olasz párharc győztese lesz csütörtökön.

