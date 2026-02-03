A görög kapitány megmondta, megérdemelt-e szerinte női pólósaink győzelme + videó

Amint arról beszámoltunk, a Magyarország–Görögország Eb-elődöntőben hatalmas taktikai csata zajlott a medencében. A világbajnok görög együttes egyszer sem vezetett, a tavaly vb-ezüstérmes mieink pedig a vége előtt nem sokkal kétgólos előnyben voltak. A rendes játékidő végén mégis 8-8 volt az állás, így következtek az ötméteresek. Keszthelyi Rita kihagyta az elsőt, de a többi magyar pontosan célzott, a cserekapus Golopencza Szonja pedig védte az utolsó két görög lövést, így 12-11-e nyert Cseh Sándor alakulata. Válogatottunk 2016 után jutott újra Eb-n döntőbe, akkor aranyérmes lett Belgrádban. Együttesünk a fináléban csütörtökön este magyar idő szerint 20.15-től a hollandokkal találkozik, mint 2016-ban is. Akkor 9-7-re győztünk.

Dömsödi Dalma (elöl) és a görög Hrisztina Sziuti küzd a labdáért. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A görög kapitány nem tagadja, nem a bronzéremért jöttek

A találkozó után a görög szövetségi kapitány, Hárisz Pavlidisz a következőket nyilatkozta: – Mondhatom, hogy minden játékosom szívvel, lélekkel küzdött, mindent beleadtunk. A védekezésben még emberhátrányban is minden rendben volt, és a kapusteljesítményünkkel sem volt gond. Támadásban igyekeztünk megosztani a feladatokat. A gondot az jelentette, hogy szűk volt a rotációnk, ami ahhoz vezetett, hogy elfáradtunk, elfogytunk, és így jöttek a hibák. Végül így is eljutottunk az ötméteresekig, de kettőt kihagytunk, mint ahogy a rendes játékidőben is. Magyarország megérdemelten jutott be az Eb-döntőbe, de büszke vagyok a lányokra.

A szakvezető hozzátette: – Fontos, hogy ne üres kézzel távozzunk, és vár ránk a bronzmeccs. Nem becsülöm le a bronzérmet, de nem tagadom, fényesebb éremért jöttünk, a váogatottunk ennél többre hivatott.

A vízilabda Eb döntőjében Hollandia lesz az ellenfél

A holland válogatottal játszik a magyar csapat a funchali női vízilabda Európa-bajnokság csütörtöki döntőjében. A címvédő a keddi második elődöntőben, végig kézben tartva az ütközetet, négy góllal nyert az olaszok ellen. A magyarok a középdöntő első fordulójában, szombaton már összecsaptak a hollandokkal, akkor 5-4-re alulmaradtak. A finálé csütörtökön közép-európai idő szerint 20.15-kor kezdődik.