Kínában megdöbbentő kérdést tettek fel: egymás ellen fordultak a Liu fivérek? + videó

Liu Shaolin Sándor három, Liu Shaoang két olimpián szerepelt korábban magyar színekben. 2018-ban mindketten tagjai voltak férfiváltónknak, amely Magyarország első téli ötkarikás aranyérmét szerezte, 2022-ben Pekingben a vegyes váltóval együtt nyertek bronzérmet. Liu Shaoang az 500 méter címvédőjeként érkezett Milánóba, s négy éve 1000 méteren is dobogós, harmadik lett, igaz, csak azután, hogy a fináléban első helyen célba ért Liu Shaolint kizárták. 2022 végén váltottak országot, és amint a szabályok lehetővé tették, azonnal bekerültek a kínai válogatottba. Ahol Csang Csing, a korábbi magyar szövetségi kapitány irányítja a szakmai munkát, a fivérek őt követték. Liu Shaoang tehát ott van a kínai olimpiai csapatban, mellette Szun Long, Lin Hsziao-csün, Csang Paj-hao és Li Ven-long került a keretbe. Szun Long, Lin Hsziao-csun és Li Ven-long nagy nevek, világbajnokok. Csang Paj-hao viszont egy 19 éves versenyző, ő még vb-n sem szerepelt, de kiszorította a keretből Liu Shaolin Sándort, aki eddig stabil csapattagnak számított. Liu Shaolin a World Tour-versenyeken az egyéni számokban nem jutott döntő közelbe, de a váltókban eddig számítottak rá. A kimaradása a kínai média szerint heves vitákat váltott ki, s valósággal felrobbant az internet.

Ünnepel az aranyérmes kínai férfiváltó a 2024-es vb-n, Liu Shaolin Sándor a jobb szélen, mellette Liu Shaoang Fotó: Illyés Tibor/MTI

Kínában a napokban született olyan írás is, mégpedig a Sohu, Kína egyik nagy internetes portálja hozta le, amely a cikk címében feltette a kérdést: a fivérek egymás ellen fordultak? De a szerző gyorsan meg is válaszolta, hogy nem. Egyszerűen arról van szó, hogy Liu Shaolin a rideg és nem feltétlenül mindig igazságos válogatási rendszernek lett az áldozata. Ugyanakkor azzal nem lehet vitatkozni, hogy a szezonban az egyéni számokban meg sem tudta közelíteni a korábbi eredményeit, miközben Liu Shaoang, Szun Long és Lin Hsziao-csün többször is a legjobbak között zárt, a 19 éves Csang Paj-hao pedig a jövő nagy ígéreteként került be az olimpiai csapatba – áll az említett cikkben.

„A két testvér együtt tért vissza Magyarországról, és most az egyik az égen van, míg a másik a földön ragadt” – áll Liuékról a cikkben.