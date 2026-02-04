liu shaoangShort TrackKínaMilánóolimpiarövid pályás gyorskorcsolyatéli olimpialiu shaolin sándor

Kínában megdöbbentő kérdést tettek fel: egymás ellen fordultak a Liu fivérek? + videó

A megnyitóünnepséggel hivatalosan pénteken kezdődő milánói–cortinai téli olimpia előtt már jó néhány nemzet versenyzői edzenek a milánói helyszíneken. Így a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázók is, köztük a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is. Bátyja, az egy ötkarikás arannyal rendelkező Liu Shaolin Sándor kimaradt a csapatból, ami kínai beszámolók szerint nagy vitát váltott ki. Kína leginkább a címvédő vegyes váltójában bízik, amelyben minden bizonnyal Liu Shaoang is helyet kap.

2026. 02. 04. 5:55
Liu Shaoang újabb olimpiai aranyat nyerhet, de már nem magyar, hanem kínai színekben Fotó: ZHANG CHEN Forrás: XINHUA
Liu Shaolin Sándor három, Liu Shaoang két olimpián szerepelt korábban magyar színekben. 2018-ban mindketten tagjai voltak férfiváltónknak, amely Magyarország első téli ötkarikás aranyérmét szerezte, 2022-ben Pekingben a vegyes váltóval együtt nyertek bronzérmet. Liu Shaoang az 500 méter címvédőjeként érkezett Milánóba, s négy éve 1000 méteren is dobogós, harmadik lett, igaz, csak azután, hogy a fináléban első helyen célba ért Liu Shaolint kizárták. 2022 végén váltottak országot, és amint a szabályok lehetővé tették, azonnal bekerültek a kínai válogatottba. Ahol Csang Csing, a korábbi magyar szövetségi kapitány irányítja a szakmai munkát, a fivérek őt követték. Liu Shaoang tehát ott van a kínai olimpiai csapatban, mellette Szun Long, Lin Hsziao-csün, Csang Paj-hao és Li Ven-long került a keretbe. Szun Long, Lin Hsziao-csun és Li Ven-long nagy nevek, világbajnokok. Csang Paj-hao viszont egy 19 éves versenyző, ő még vb-n sem szerepelt, de kiszorította a keretből Liu Shaolin Sándort, aki eddig stabil csapattagnak számított. Liu Shaolin a World Tour-versenyeken az egyéni számokban nem jutott döntő közelbe, de a váltókban eddig számítottak rá. A kimaradása a kínai média szerint heves vitákat váltott ki, s valósággal felrobbant az internet.

Ünnepel az aranyérmes kínai férfiváltó a 2024-es vb-n, Liu Shaolin Sándor a jobb szélen, mellette Liu Shaoang
Ünnepel az aranyérmes kínai férfiváltó a 2024-es vb-n, Liu Shaolin Sándor a jobb szélen, mellette Liu Shaoang Fotó: Illyés Tibor/MTI

Kínában a napokban született olyan írás is, mégpedig a Sohu, Kína egyik nagy internetes portálja hozta le, amely a cikk címében feltette a kérdést: a fivérek egymás ellen fordultak? De a szerző gyorsan meg is válaszolta, hogy nem. Egyszerűen arról van szó, hogy Liu Shaolin a rideg és nem feltétlenül mindig igazságos válogatási rendszernek lett az áldozata. Ugyanakkor azzal nem lehet vitatkozni, hogy a szezonban az egyéni számokban meg sem tudta közelíteni a korábbi eredményeit, miközben Liu Shaoang, Szun Long és Lin Hsziao-csün többször is a legjobbak között zárt, a 19 éves  Csang Paj-hao pedig a jövő nagy ígéreteként került be az olimpiai csapatba – áll az említett cikkben.

„A két testvér együtt tért vissza Magyarországról, és most az egyik az égen van, míg a másik a földön ragadt” – áll Liuékról a cikkben.

Milánó: Liu Shaoang ott lehet a kínai vegyes váltóban 

A kínai csapat már Milánóban készül, és az egyik kínai portál a helyszíni beszámolójának ezt a címet adta:  Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang, Fan Ko-hszin és Szun Long mind mosolyogtak és tele voltak önbizalommal!”

Fan Ko-hszin a kínai női short track klasszisa, tagja volt a 2022-es pekingi téli olimpián aranyérmes 2000 méteres vegyes váltónak, és Kína leginkább most is ebben a számban várja az aranyat. Az már az első milánói edzéseken is látszott, hogy a kínai szakvezetés kiemelt figyelmet szentel a vegyes váltó összecsiszolására. Az ötkarikás játékokon a rövid pályás gyorskorcsolyában ebben a számban osztják ki az első érmeket, a döntőt február 10-én, jövő kedden rendezik. Jó eséllyel Liu Shaoanggal.

Kínai beszámlók szerint a válogatott első milánói edzésén Liu Shaoang és Lin Hsziao-csün különösen a média érdeklődésének középpontjában volt, hiszen két olyan honosított versenyzőről van szó, akik olimpián most szerepelnek először kínai színekben, de mindketten olimpiai bajnokok. Lin Hsziao-csün nyolc év után indul újra ötkarikás játékokon, 2018-ban Phjongcshangban még hazai pályán, dél-koreai színekben győzött 1500 méteren  Lim Hjo Dzsun néven. Liu Shaoangnak nem kellett nevet változtatnia.

Liu Shaoang így indult el Pekingből Milánóba, rajongók gyűrűjében, a képre kattintva elindul a videó:

Amikor még minden szép volt Liu Shaolin Sándornak is:

