molnár attilaatlétikaOstrava

Molnár Attila szenzációs Európa-csúcsa után méltatlan, ami vele történt + videó

Szenzációs magyar eredmény atlétikában: Molnár Attila kedden 45,01 másodperces Európa-csúcsot ért el férfi 400 méteren Ostravában, a fedettpályás atlétikai sorozat arany kategóriájú versenyén. Molnár Attila nagy futása előtt 45,05 volt az Európa-csúcs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 23:06
Molnár Attila így ért be a célba Forrás: Czechindoorgala.cz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez aztán az évkezdés (bár ebben tavaly is jeleskedett): minden eddiginél gyorsabban futotta le a kétkörös 400 métert Molnár Attila. A hosszú edzőtáborozások, külföldi felkészülés után február 3-ára és a csehországi Ostravára időzítette az idei debütálást, és igencsak megadta a módját. 45,01 másodperces ideje ugyanis új kontinensrekord! Stílusos bemutatkozás: ahogy szokta, mert tavaly is egyéni csúccsal kezdte a fedett pályás szezont. A régi rekordot bizonyos Thomas Schönlebe – ő 1988 óta – és Karsten Warholm – ő is már hét éve futotta – tartotta 45,05-tel. Egy aranykategóriás versenyt nyert meg vele majdnem fél másodperccel, hét századot faragva a saját országos csúcsán. Rárúgta az ajtót a többiekre!” – írja a Magyar Atlétikai Szövetség a honlapján.

Molnár Attila szenzációs futással rukkolt ki Forrás: Facebook/Magyar Atlétika - Hungarian Athletics
Molnár Attila szenzációs futással rukkolt ki Forrás: Facebook/Magyar Atlétika - Hungarian Athletics

Molnár Attila jól döntött, hogy váltott

Molnár Attila éppen egy éve, ugyanezen a viadalon 45,08 másodpercre javította a magyar csúcsot, majd márciusban előbb Hollandiában megnyerte az Európa-bajnokságot, két héttel később Kínában negyedik lett a világbajnokságon, a 4x400 méteres váltóval pedig bronzérmet szerzett. Az FTC futója szabadtéren is kiválóan teljesített, majd annak zárását követően nem sokkal bejelentette, hogy csatlakozik a svájci Laurent Meuwly csoportjához, azaz mások mellett a holland Femke Bol társaságában edz majd együtt. A váltás óta most Ostravában állt először rajthoz a 24 éves atléta.

S bár a verseny hivatalos honlapja terjedelmes cikkben számol be a történésekről, és az írás címe is az, hogy „Molnár Európa-rekorddal tette emlékezetessé a cseh fedett pályás gálát”, furcsa módon a cikkben honfitársunk nem szólal meg, ellenben négy cseh atléta is nyilatkozik kamera előtt... Talán illett volna Molnár Attilát is megkérni, ugyan, mondjon már néhány szót ő is... Ha már az ő Európa-csúcsa lett a fénypont.

Az ostravai viadalon Molnár mellett hat magyar volt még érdekelt. Hozzá hasonlóan Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna és Mátó Sára is első versenyét teljesítette a fedettpályás szezonban, s válogatott társairól elmondható, hogy még nincsenek kirobbanó formában. A női 60 méteren magyar csúcstartó (708 mp), Európa-bajnoki döntős Takács az előfutamból 7,29 másodperces idővel bejutott a döntőbe, melyben 7,36-tal a nyolcadik lett. A két gátasnak, Kozáknak és Tóthnak nem sikerült fináléba kerülni. Előbbi mindössze egyetlen századdal maradt le a döntőről, miután 8,14 másodperccel ötödik lett előfutamában. Tóth a másik futamban 8,22 mp-cel a hatodik helyen ért célba. A 400 gátas Mátó Sára a C futamban kapott helyet 400 méteren, amit 54,02 másodperc alatt teljesített és a második pozícióban ért célba. A rúdugró Klekner Hanga tulajdonképpen az egész januárt végigversenyezte, és jó formát mutatott, ugyanis 4,52 méterig jutott idén. Ezúttal viszont nem jött ki neki a lépés és nem jutott át 4,20 méteres kezdőmagasságán.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu