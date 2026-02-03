Molnár Attila szenzációs Európa-csúcsa után méltatlan, ami vele történt + videó

„Ez aztán az évkezdés (bár ebben tavaly is jeleskedett): minden eddiginél gyorsabban futotta le a kétkörös 400 métert Molnár Attila. A hosszú edzőtáborozások, külföldi felkészülés után február 3-ára és a csehországi Ostravára időzítette az idei debütálást, és igencsak megadta a módját. 45,01 másodperces ideje ugyanis új kontinensrekord! Stílusos bemutatkozás: ahogy szokta, mert tavaly is egyéni csúccsal kezdte a fedett pályás szezont. A régi rekordot bizonyos Thomas Schönlebe – ő 1988 óta – és Karsten Warholm – ő is már hét éve futotta – tartotta 45,05-tel. Egy aranykategóriás versenyt nyert meg vele majdnem fél másodperccel, hét századot faragva a saját országos csúcsán. Rárúgta az ajtót a többiekre!” – írja a Magyar Atlétikai Szövetség a honlapján.

Molnár Attila szenzációs futással rukkolt ki Forrás: Facebook/Magyar Atlétika - Hungarian Athletics

Molnár Attila jól döntött, hogy váltott

Molnár Attila éppen egy éve, ugyanezen a viadalon 45,08 másodpercre javította a magyar csúcsot, majd márciusban előbb Hollandiában megnyerte az Európa-bajnokságot, két héttel később Kínában negyedik lett a világbajnokságon, a 4x400 méteres váltóval pedig bronzérmet szerzett. Az FTC futója szabadtéren is kiválóan teljesített, majd annak zárását követően nem sokkal bejelentette, hogy csatlakozik a svájci Laurent Meuwly csoportjához, azaz mások mellett a holland Femke Bol társaságában edz majd együtt. A váltás óta most Ostravában állt először rajthoz a 24 éves atléta.

S bár a verseny hivatalos honlapja terjedelmes cikkben számol be a történésekről, és az írás címe is az, hogy „Molnár Európa-rekorddal tette emlékezetessé a cseh fedett pályás gálát”, furcsa módon a cikkben honfitársunk nem szólal meg, ellenben négy cseh atléta is nyilatkozik kamera előtt... Talán illett volna Molnár Attilát is megkérni, ugyan, mondjon már néhány szót ő is... Ha már az ő Európa-csúcsa lett a fénypont.

Az ostravai viadalon Molnár mellett hat magyar volt még érdekelt. Hozzá hasonlóan Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna és Mátó Sára is első versenyét teljesítette a fedettpályás szezonban, s válogatott társairól elmondható, hogy még nincsenek kirobbanó formában. A női 60 méteren magyar csúcstartó (708 mp), Európa-bajnoki döntős Takács az előfutamból 7,29 másodperces idővel bejutott a döntőbe, melyben 7,36-tal a nyolcadik lett. A két gátasnak, Kozáknak és Tóthnak nem sikerült fináléba kerülni. Előbbi mindössze egyetlen századdal maradt le a döntőről, miután 8,14 másodperccel ötödik lett előfutamában. Tóth a másik futamban 8,22 mp-cel a hatodik helyen ért célba. A 400 gátas Mátó Sára a C futamban kapott helyet 400 méteren, amit 54,02 másodperc alatt teljesített és a második pozícióban ért célba. A rúdugró Klekner Hanga tulajdonképpen az egész januárt végigversenyezte, és jó formát mutatott, ugyanis 4,52 méterig jutott idén. Ezúttal viszont nem jött ki neki a lépés és nem jutott át 4,20 méteres kezdőmagasságán.