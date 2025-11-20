Csúnya szakítása után magyar hangot sem hall az ismeretlenbe ugró Európa-bajnokunk

Molnár Attila nem elégedett meg azzal, hogy berobbant a nemzetközi köztudatba. A 23 éves síkfutó idén fedett pályás Európa-bajnok lett 400 méteren, a fedett pályás világbajnokságon a váltóval bronzérmet nyert, szabad téren pedig a világbajnokságon 44,55 másodpercre javította az országos csúcsot, s ezzel elődöntőt futhatott Tokióban. Ehhez képest a Ferencváros atlétája gondolt egy merészet, és edzőt váltott. A kész tények elé állított Karlik Pált hátrahagyva külföldön készül igazi sztárok között, egy világszerte elismert edzővel.

Az egyéni Európa-bajnok Molnár Attila többre vágyik, az ismeretlent is vállalta az álmaiért Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Molnár Attila október közepétől készült Hollandiában annak a Laurent Meuwlynek az irányításával, aki több világsztár, köztük a 400 méteres női gátfutás világbajnoka, Femke Bol felkészülését is irányítja. A múlt időt csupán azért használtuk, mert most éppen Dél-Afrikában edzőtáborozik a mintegy 20 fős csoport. A fiatal magyar futó akár fel is adhatta volna, de őt nem olyan fából faragták.

Bár jól éreztem magam az első napon is, de sok minden megváltozott, és noha mindent magamnak akartam, úgy értem, én döntöttem így, azért hozzá kellett szokni az új körülményekhez, az új viszonyokhoz, igazából mindenhez.

Emberek, életkörülmények, ételek, mi, hogyan, mettől meddig, meg hát maga az edzés, az egy másik paragrafus volt. Úgyhogy egyre jobban vagyok, de örültem, vagy inkább kezdek örülni annak és lekopogom, hogy az alkalmazkodóképességemet még nem veszítettem el, és úgy tűnik, hogy ez működni fog, de ezt még csak óvatosan. Eddig jól haladunk. Az időjárás, a mentalitás, az edzésmódszerek, a fizetőeszköz, az árak. Nagyjából minden más egyébként. Az, hogy nem hallok magyar szót: még eddig egyetlenegy magyarral sem találkoztam – beszélt a kezdeti nehézségekről a Magyar Atlétikai Szövetségnek Molnár Attila, aki úgy érzi, egyenlően bánnak vele, ugyanúgy, mint mondjuk a világklasszis Femke Bollal.

Most ettünk együtt a lounge-ban, nagyon aranyos és nagyon céltudatos, messze céltudatosabb, mint amilyennek hittem, amúgy sem hittem kicsit céltudatosnak. Úgyhogy abszolút világklasszis, és megmutatja azt, hogy van feljebb, az edzésen tényleg minden másodpercben fókuszált.