Molnár AttilaHollandiaLaurent Meuwlyatlétika

Csúnya szakítása után magyar hangot sem hall az ismeretlenbe ugró Európa-bajnokunk

Életjelet adott magáról az atléta Molnár Attila, aki magyar sikeredzőjét és az országot hátrahagyva Hollandiába költözött. Az idén fedett pályán 400 méteres síkfutásban Európa-bajnoki címet szerzett futó a híres svájci edző, Laurent Meuwly csapatához csatlakozott. Az FTC versenyzője többek között az olimpiai és világbajnok Femke Bollal edz együtt, s elárulta, milyen a holland világklasszis, illetve ő maga mit tapasztalt, mennyit lépett előre. Molnár Attila elmondta, nem volt könnyű a váltás, de sikerült alkalmazkodnia.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 20. 18:49
Molnár Attila Tokió, 2025. szeptember 16. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás középdöntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 16-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Molnár Attila belevágott az ismeretlenbe Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Molnár Attila nem elégedett meg azzal, hogy berobbant a nemzetközi köztudatba. A 23 éves síkfutó idén fedett pályás Európa-bajnok lett 400 méteren, a fedett pályás világbajnokságon a váltóval bronzérmet nyert, szabad téren pedig a világbajnokságon 44,55 másodpercre javította az országos csúcsot, s ezzel elődöntőt futhatott Tokióban. Ehhez képest a Ferencváros atlétája gondolt egy merészet, és edzőt váltott. A kész tények elé állított Karlik Pált hátrahagyva külföldön készül igazi sztárok között, egy világszerte elismert edzővel.

Molnár Attila
Az egyéni Európa-bajnok Molnár Attila többre vágyik, az ismeretlent is vállalta az álmaiért Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Molnár Attila október közepétől készült Hollandiában annak a Laurent Meuwlynek az irányításával, aki több világsztár, köztük a 400 méteres női gátfutás világbajnoka, Femke Bol felkészülését is irányítja. A múlt időt csupán azért használtuk, mert most éppen Dél-Afrikában edzőtáborozik a mintegy 20 fős csoport. A fiatal magyar futó akár fel is adhatta volna, de őt nem olyan fából faragták.

Bár jól éreztem magam az első napon is, de sok minden megváltozott, és noha mindent magamnak akartam, úgy értem, én döntöttem így, azért hozzá kellett szokni az új körülményekhez, az új viszonyokhoz, igazából mindenhez.

Emberek, életkörülmények, ételek, mi, hogyan, mettől meddig, meg hát maga az edzés, az egy másik paragrafus volt. Úgyhogy egyre jobban vagyok, de örültem, vagy inkább kezdek örülni annak és lekopogom, hogy az alkalmazkodóképességemet még nem veszítettem el, és úgy tűnik, hogy ez működni fog, de ezt még csak óvatosan. Eddig jól haladunk. Az időjárás, a mentalitás, az edzésmódszerek, a fizetőeszköz, az árak. Nagyjából minden más egyébként. Az, hogy nem hallok magyar szót: még eddig egyetlenegy magyarral sem találkoztam – beszélt a kezdeti nehézségekről a Magyar Atlétikai Szövetségnek Molnár Attila, aki úgy érzi, egyenlően bánnak vele, ugyanúgy, mint mondjuk a világklasszis Femke Bollal.

Most ettünk együtt a lounge-ban, nagyon aranyos és nagyon céltudatos, messze céltudatosabb, mint amilyennek hittem, amúgy sem hittem kicsit céltudatosnak. Úgyhogy abszolút világklasszis, és megmutatja azt, hogy van feljebb, az edzésen tényleg minden másodpercben fókuszált.

 

M
Molnár Attila sokat tanulhat a világklasszis Femke Boltól is Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Elvágott kötelék

Az akklimatizálódás sem gyerekjáték, előtte a szakítás sem ment zökkenőmentesen. 

Az egyik legnagyobb magyar atlétatehetség Karlik Pál elmondása szerint mindent titokban szervezett meg, Molnár Attila a Hollandiába költözését már tényként közölte vele.

A Ferencváros trénere 2021 ősze óta dolgozott a futóval, aki 2023-ban tört be igazán a köztudatba, amikor először lett országos csúcstartó az egykörös távon, 400 méteren. Karlik határozottan kijelentette, nem fogja visszafogadni a futót, aki szerint nem biztos, hogy Hollandia lesz az ígéret földje.

Molnár Attila
Molnár Attila immár Laurent Meuwly utasításait követi Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Molnár Attila bizakodó

Egyelőre szó sincs arról, hogy Molnár Attila visszatáncolna. Mindeddig csendben készült, s most sem kívánt nagy ígéreteket tenni.

Nagyon biztató, ennél többet nem fogok mondani. Annyi, hogy kezdem megszokni az edzésmunkát, és most már a saját teljesítményem színvonala is kezd növekedni. Kíváncsian várom a folytatást, és mindent bele

– mondta óvatosan Molnár Attila, aki szerint van esély rá, hogy versenyezhessen a fedett pályás idényben, ám ezt még egyeztetnie kell új edzőjével, Laurent Meuwlyvel.

 

