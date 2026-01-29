Liu Shaolin Sándort ezért dobták ki a kínaiak a válogatottból, kemény ítéletet mondtak róla

Amint arról november 30-án beszámoltunk, a Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású férfiváltónk a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs sorozatának záróállomásán, a hollandiai Dordrechtben negyedikként zárt, így megszerezte a kvótát. A döntőben Hollandia, Kína, Olaszország, Magyarország volt a sorrend, és a kínai váltóban mindkét Liu fivér korcsolyázott. Liu Shaolin három, Liu Shaoang két olimpián szerepelt korábban magyar színekben. 2018-ban mindketten tagjai voltak a magyar váltónak, amely Magyarország első téli ötkarikás aranyérmét nyerte, 2022-ben Pekingben a vegyes váltóval nyertek együtt bronzérmet. Liu Shaoang az 500 méter címvédőjeként érkezik Milánóba, s négy éve 1000 méteren is dobogós lett, igaz, csak azután, hogy a fináléban első helyen célba ért Liu Shaolint kizárták. 2022 végén váltottak országot, és amint a szabályok lehetővé tették, azonnal bekerültek a kínai válogatottba. Ahol Csang Csing Lina, a korábbi magyar szövetségi kapitány irányítja a szakmai munkát, a fivérek őt követték.

Liu Shaoang balról a harmadik, Liu Shaolin Sándor a negyedik, vb-arannyal a nyakukban

A februári olimpián Liu Shaoang ott lesz a kínai csapatban, mellette Szun Long, Lin Hsziao-csün, Csang Paj-hao és Li Ven-long került a keretbe. Szun Long, Lin Hsziao-csun és Li Ven-long nagy nevek, világbajnokok. Csang Paj-hao viszont egy 19 éves versenyző, ő még vb-n sem szerepelt, de kiszorította a keretből Liu Shaolin Sándort, aki eddig stabil csapattagnak számított. Igaz, egyéniben kevés lehetőséget kapott, de a váltókban eddig számítottak rá. A 2024-es rotterdami vb-n is tagja volt az aranyérmes kínai váltónak.

Liu Shaolin Sándor helyett a 19 éves Csang Paj-hao megy az olimpiára

Kína egyik legnagyobb internetes médiaplatformja, a Tencent így elemzi a helyzetet:

– A harmincéves Liu Shaolin több sérüléssel küzdött az életkora előrehaladtával, a teljesítménye pedig hullámzó volt. A szezonban a World Tour-sorozat négy fordulójában nem nyert egyéni érmet. Az 500 méteres versenyben többször az előselejtezőn vagy a negyeddöntőn sem jutott túl, és soha nem jutott be a döntőbe.

Az 1000 méteres versenyeken kevés lehetőséget kapott. Csang Paj-hao és Li Ven-long összteljesítménye jelentősen jobb volt, mint Liu Shaoliné, és a váltókban is jól teljesítettek. Az olimpián a kínai férfi rövid pályás gyorskorcsolyacsapat jelenlegi erejét tekintve nagyon nehéz lesz aranyérmet nyernünk az egyéni versenyszámokban.

A hangsúly a 2000 méteres vegyes váltón és az 5000 méteres férfiváltón lesz. A váltóversenyeken pedig nemcsak az egyéni teljesítmények a fontosak, hanem a csapatmunka is. Bár a 19 éves Csang Paj-hao és a 23 éves Li Wenlong fiatalok, ugyanakkor agresszívak és elszántak, és olyan erős csapatokkal szemben is helytálltak, mint Dél-Korea, Olaszország, Kanada és Hollandia. Ezen fiatal sportolók energiájával, valamint Szun Long, Liu Shaoang és Lin Hsziao-csün tapasztalatával a kínai csapatnak esélye van a váltóaranyérem megszerzésére. Kár, hogy Liu Shaolin lemarad a milánói téli olimpiáról, de a rövid pályás gyorskorcsolya kiszámíthatatlan és folyamatosan változó sport – írja kíméletlen ítéletet mondva a Tencent, és a portál azt is kiemeli, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor egykor nagy sztárok voltak Magyarországon.