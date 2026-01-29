széchy tamásnemzeti sportuszodaelnökség

Széchy Tamás neve eltűnhet a Nemzeti Sportuszoda létesítmény nevéből

A Magyar Úszószövetség Elnöksége (MÚSZ) elnökség ülésén részletesen megtárgyalta a néhai Széchy Tamás úszóedző sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését. Széchy Tamás neve eltűnhet a Nemzeti Sportuszoda nevéből. A MÚSZ közleményét változtatás nélkül közüljük.

Magyar Nemzet
Forrás: MÚSZ2026. 01. 29. 19:00
Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A külső szakértőkből (jogász, gyermekvédelmi szakember, pszichológus, szociológus) álló bizottság 2025 augusztusában kezdte meg a munkáját, amelynek során többórányi archív felvételt nézett át és közel húsz érintett személyt hallgatott meg. A ténylegesen megkeresettek száma ennél is magasabb volt, ám voltak olyanok – mint az úszószövetség korábbi, Széchy Tamás aktív edzői időszakában dolgozó vezetői, Gyárfás Tamás és Ruza József –, akik nem vállalták a meghallgatást. A visszaemlékezések alapján az eseti bizottság megállapította, hogy bár az állításokra a 2004-ben elhunyt Széchy Tamásnak már nincs lehetősége reagálni, ezért azok nem kezelhetők kész tényként, ám amennyiben azok megtörténtek, mind a mai, mind a 40 évvel ezelőtti jogi és erkölcsi normák szerint, valamint pszichológiai szempontból meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek.

A MÚSZ elnöksége megtárgyalta a néhai Széchy Tamás sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését Forrás: MÚSZ

A bizottság ugyanakkor kifejtette, hogy mindenkit megillet a tisztességes eljáráshoz való jog, ami a felelősség halál utáni vizsgálatának tilalmát is jelenti; tehát a felelősség halál utáni megállapítása alapvető jogi garanciákat és ennek folytán kegyeleti jogot sértene. A bizottság emiatt nem tudott tényszerű megállapítást vagy konkrét javaslatot megfogalmazni a MÚSZ elnöksége felé. (A vizsgálóbizottság részletes jelentése személyiségi jogi, valamint a fent említett kegyeleti jogi okokból nem nyilvános.)

Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból nem állapítható meg

Az elnökség a bizottsági jelentés megismerése után úgy határozott, hogy bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, szükségesnek tartja egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezni, hogy a szövetség alapértékeivel és erkölcsi normarendszerével összeegyeztethetetlen bármilyen formájú abúzus, hatalommal való visszaélés vagy méltóságot sértő magatartás, különös tekintettel a kiskorú sportolók esetében. A MÚSZ határozottan elítél minden ilyen cselekményt, és zéró toleranciát képvisel a sportolók testi, lelki és emberi méltóságát sértő magatartásokkal szemben. Éppen ezért megfontolásra javasolja a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás-uszoda fenntartójának, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-nek, hogy a létesítmény elnevezéséből hagyják el Széchy Tamás nevét.

A MÚSZ elnöksége ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eseti bizottság által feltárni kívánt események mintegy fél évszázada történtek; a MÚSZ korábbi irányítói pedig sajnálatos módon semmilyen vizsgálatot nem folytattak le még Széchy Tamás életében, noha egy akkori vizsgálatnak valódi, tényszerű megállapításai és súlyosabb következményei is lehettek volna. Ennek ellenére a szövetség mostani vezetése felelősségének érzi, hogy a múltból utólag felszínre került ügyeket is érdemben feldolgozza, azok tanulságait levonja, és a jövőre nézve olyan intézményes garanciákat építsen be működésébe, amelyek kizárják a hasonló esetek megismétlődését.

A szövetség hangsúlyozza, hogy kiemelt stratégiai célként kezeli a gyermekvédelmet: ennek keretében működteti és fejleszti a 2018-ban, a jelenlegi vezetés által létrehozott gyermekvédelmi programját, szabályozási rendszerét és jelzőmechanizmusait, továbbá rendszeres képzésekkel és belső protokollokkal garantálja, hogy a fiatal úszók biztonságos környezetben készülhessenek és versenyezhessenek.

A MÚSZ vezetői és munkatársai meggyőződéssel vallják, hogy csak a transzparens működés, a következetes értékvédelem és a gyermekek mindenekfelett álló érdeke mentén lehet hosszú távon hiteles és fenntartható sportközösséget építeni – zárul a MÚSZ közleménye.

 

