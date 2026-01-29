szijjártó péterkubatov gáborrománbüntetésbudapest honvédferencváros

Felháborító román pénzbírság a Csíkszereda csapatának, a Honvéd és az FTC kifizeti

Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a kispesti egyesület és a Ferencváros közösen kifizeti azt a büntetést, amelyet a Román Labdarúgó-szövetség rótt ki a csíkszeredai futballcsapatra azért, mert szurkolói magyar és székely zászlókat lengettek az együttes legutóbbi mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:35
Az FK Csíkszereda köszöni a segítséget Forrás: Facebook/FK Csíkszereda
– A román szövetség ezt az idegengyűlölet és a rasszizmus veszélyének kategóriájába sorolta. Nyilvánvalóan ez elfogadhatatlan, felháborító, a 21. századi Európában ilyen döntéseknek nincsen helyük – fogalmazott Szijjártó Péter a Budapest Honvéd Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kispesti klub elnöke jelezte, azonnal felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével, és ügy döntöttek, hogy közösen kifizetik a csíkszeredai csapat büntetését.

– Nem engedjük, hogy a román futballszövetség ilyen büntetésekkel hozza nehéz helyzetbe vagy adott esetben tegye tönkre a csíkszeredai fociklubot, úgyhogy a fradistákkal közösen segítünk csíkszeredai barátainknak – jelentette ki Szijjártó Péter.

A Román Labdarúgó-szövetség hozzávetőleg ötezer euróra büntette az FK Csíkszeredát magyar és székely zászlók használata miatt. 

Az FTC a honlapján hozta nyilvánosságra a döntést.

„Székely és magyar jelképek megjelenítése miatt minden eddiginél nagyobb bírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség az FK Csíkszeredát.  A román bajnokság 22. fordulójában, az FC Botoșani elleni hazai mérkőzésen a stadionban kihelyezett székely és magyar szimbólumok miatt a székely klubnak 25 312 lejes (1,85 millió forint) bírságot kell fizetnie büntetésként. A Ferencvárosi Torna Club elfogadhatatlannak és jogtalannak tartja a bírságot, klubunk a Budapest Honvéd FC-vel közösen kifizeti a büntetés teljes összegét az FK Csíkszereda helyett” – írja közleményében a Fradi. 

„Az FTC a Budapest Honvéddal közösen átvállalja a Román Labdarúgó-szövetség felháborító bírságát, amit az FK Csíkszeredára szabtak ki azért, mert a drukkerek a lelátón székely és magyar zászlóval szurkoltak. Határa csak országnak lehet, nemzetnek nem! Veletek vagyunk, határon túli testvéreink!” – írta Facebook-oldalán Kubatov Gábor, a zöld-fehér egyesület klubelnöke.

Az FK Csíkszereda a honlapján és a Facebook-oldalán is köszönetet mondott a Budapest Honvédnak és a Ferencvárosnak.

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke elmondta:  – Ezúton is köszönjük a felajánlást – amit egyébként személyesen is megtettem a velünk szolidarizáló csapatok elnökeinek –, de nagyon reméljük, hogy a fellebbezésünket elfogadják, és ezt a pénzt visszaadhatom a két klubvezetőnek, lehetőleg a Csíkszereda egyik hazai mérkőzése alkalmából. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

