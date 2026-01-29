real madridJosé Mourinhoviníciusbrahim díazKylian Mbappébenfica

Egy fotó miatt áll a bál a Real Madrid csúfos fiaskója után + videó

Hatalmas a bosszúság a Real Madridnál és a királyi gárda szurkolói között azután, hogy Álvaro Arbeloa együttese a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában 4-2-re kikapott a Benfica otthonában, így nem jutott be automatikusan a legjobb 16 közé. A Real Madrid rengeteg kritikát kap amiatt, hogy a 98. percben a Benfica kapusa, Anatolij Trubin is gólt fejelt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 17:58
Anatolij Trubin kapus, a Benfica hőse Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP
Az utolsó forduló előtt a Real Madrid még a harmadik helyen állt, de a 4-2-es vereségével kicsúszott a legjobb nyolcból, kilencedikként zárt, így nem  ússza meg a rájátszást. S nem is maga a vereség, hanem a vereség módja és a 98. percben kapott gól az, ami miatt most kritikák özöne zúdul a királyi gárdára. A mérkőzés teljesen új dimenzióba lépett a hosszabbításban, miután Raúl Asencio a 92. percben egy durva szerelése miatt megkapta a második sárga lapját, majd Rodrygo egymás után a 96. és 97. percben is sárgát kapott, addig vitatkozott a játékvezetővel, amíg őt is kiállították. A 98. percben aztán a Benfica szabadrúgást ívelt a Real Madrid kapuja elé, a portugálok ukrán kapusa, Anatolij Trubin  pedig befejelte a labdát. A 3-2 kevés lett volna a házigazdának, de a 4-2-vel éppen megcsípte a még továbbjutást jelentő 24. helyet.

A Real Madrid játékosai nagy hibát követtek el Trubin kapus góljánál
A Real Madrid játékosai nagy hibát követtek el Trubin kapus góljánál Forrás: Marca

A Marca közöl egy képernyőfotót, amely megörökíti, hogy a Real Madrid védelme milyen rosszul helyezkedett a szabadrúgás előtt. 

Vinícius Júnior és Mbappé a középpályán maradtak, nem jöttek vissza védekezni. Brahim Díaz jelentette egyedül a sorfalat, ő sem segített. Bellingham és Camavinga rosszul helyezkedett. A labda beívelésénél csak Cestero, Alaba és Valverde követte az emberét, így valójában három madridi nézett szembe nyolc Benfica-játékossal, és ez így védhetetlen volt. Ez a kép jól megmutatja egy olyan csapat szétesését és zavarodottságát, amely közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutásért játszik, és úgy tesz, mintha semmi sem forogna kockán – írja a Marca.

Pillanatokkal korábban a Sporting harmadik gólja az Athletic Bilbao pályáján (3-2) a 94. percben biztosította be a Sporting győzelmét, és ejtette ki a Real Madridot a legjobb nyolc közül.

– Az utolsó gól szégyen számunkra – jelentette ki a vegyes zónában a meccsen a Real két találatát jegyző Kylian Mbappé.

A Real Madrid elbukott, későn jött a figyelmeztetés

A Marca megjegyzi, a mérkőzés hajrájában teljes volt a zavarodottság. A Benfica húzta az időt, mert azt hitte, hogy a 3-2-es eredménnyel biztosította a továbbjutását, ami egy ideig így is volt, de aztán változott a helyzet. A Real Madrid játékosai nem tudták, hogy még mindig a legjobb nyolc között vannak-e vagy sem. Úgy tűnt, senki sem rendelkezik információval. A Real Madrid kispadjánál Dani Carvajal a telefonját nézte, hogy lássa a tabellát, majd másodpercekkel később felugrott, észlelve, hogy baj van. Ő és Ceballos voltak az elsők, akik felismerték a helyzetet és megpróbálták figyelmeztetni a társaikat. De a figyelmeztetés már későn jött.

– Önkritikusnak kell lennünk, és felelősséget kell vállalnunk azért, amit a pályán tettünk. Nem szabad senki mást hibáztatnunk – mondja Valverde.

– Amikor a végén cseréltem (a 90. percben – a szerk.), azt hittem, továbbjutásra állunk. Néhány másodperccel később megtudtam, hogy nem. Otamendit előrehoztuk csatárnak, és szerencsénk volt egy pontrúgással. Trubin történelmi gólt szerzett. Szerintem megérdemeltük – mondta José Mourinho, a Benfica vezetőedzője.

 

 

