Mourinho megjósolta a Benfica kapusgólját, a Real Madridnál brutálisan őszinték voltak

Egészen elképesztő hajrát hozott a Benfica és a Real Madrid összecsapása a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában. A portugál együttes 3-2-re vezetett, ám mivel kevesebb gólt szerzett a Marseille-nél – a gólkülönbség ekkor még ugyanolyan volt –, még egy találatra szüksége volt. Ez végül a ráadás nyolcadik percében megszületett, nem is akárhogyan, az előrehúzódó kapus, Anatolij Trubin fejelte be a kulcsfontosságú gólt.

Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a Real Madrid ellen Fotó: Zed Jameson/Anadolu/AFP

A lefújás után a 24 esztendős ukrán játékos elárulta, fogalma sem volt róla, hogy még kell nekik egy gól, és csak a többiek bátorítása miatt ment előre.

– Nem tudtam, hogy mi kell nekünk. Tomás Araújo és Antonio Silva mondta, hogy még egy, még egy, én pedig nem tudtam, miről beszélnek. Aztán mindenki mondta, hogy menjek fel, az edző is, ezért így tettem, felértem a tizenhatoshoz, és utána... Nem is tudom, mit mondjak, őrült pillanat volt. Nem szoktam hozzá a gólszerzéshez. Huszonnégy éves vagyok, ez az első alkalom, hogy betaláltam. Hihetetlen...

A Benficát irányító José Mourinhót nem lepte meg, hogy kapusa gólt szerzett.

Tisztában voltunk vele, hogy képes rá.

– Néhány héttel ezelőtt vesztésre álltunk Portóban, az utolsó percben felment, és majdnem betalált. A kiszolgálás minősége nagyon fontos, de pontos befejésre van szükség, és ez csodálatos gól volt tőle – mondta Mourinho, aki elárulta, nem tudták, hogy mire van szükség a továbbjutáshoz. – Fogalmam sem volt, hogy elég lesz-e a 3-2, semmi nem utalt rá. Amikor megtudtuk, hogy nem elég, Nicolás Otamendit küldtem előre, mert nem volt több cserén. Amikor megkaptuk a szabadrúgást, Trubint is felküldtem, de Dahl hátul maradt, hogy a győzelem biztosan meglegyen.

A portugál szakember hozzátette, a meccs előtt azzal bízta meg csapatát, ha nem is jutnak tovább, a győzelmet szerezzék meg.

– A siker történelmi és fontos, a presztízs szempontjából még inkább. Emlékszem, többször is előfordult velem, hogy az utolsó percben nyertem vagy veszítettem el mérkőzést, de ebben a helyzetben győzelemre álltunk, ami nem volt önmagában elég. Ilyenkor változtatni kell és kockázatot vállalni, mert a végén lehetett volna 3-3 is, akkor is kiesünk.