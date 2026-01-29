Real MadridJosé MourinhoBajnokok LigájaSL Benfica

Mourinho megjósolta a Benfica kapusgólját, a Real Madridnál brutálisan őszinték voltak

Ami az egyik oldalon öröm, az a túloldalon óriási csalódás. A Benfica az utolsó pillanatokban szerzett gólnak köszönhetően 4-2-re legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája-alapszakaszban, így bejutott a rájátszásba, míg a spanyolok lemaradtak az egyenes ági továbbjutásról. A mérkőzés után megszólalt a Benfica gólt szerző kapusa, aki elárulta, minek volt köszönhető a találata, míg a túloldalon elismerték, hogy a lisszaboni együttes megérdemelten nyert.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 5:36
José Mourinhót nem lepte meg, hogy kapusa betalált Fotó: Filipe Amorim Forrás: AFP
Egészen elképesztő hajrát hozott a Benfica és a Real Madrid összecsapása a Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójában. A portugál együttes 3-2-re vezetett, ám mivel kevesebb gólt szerzett a Marseille-nél – a gólkülönbség ekkor még ugyanolyan volt –, még egy találatra szüksége volt. Ez végül a ráadás nyolcadik percében megszületett, nem is akárhogyan, az előrehúzódó kapus, Anatolij Trubin fejelte be a kulcsfontosságú gólt.

Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a Real Madrid ellen
Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a Real Madrid ellen Fotó: Zed Jameson/Anadolu/AFP

A lefújás után a 24 esztendős ukrán játékos elárulta, fogalma sem volt róla, hogy még kell nekik egy gól, és csak a többiek bátorítása miatt ment előre.

– Nem tudtam, hogy mi kell nekünk. Tomás Araújo és Antonio Silva mondta, hogy még egy, még egy, én pedig nem tudtam, miről beszélnek. Aztán mindenki mondta, hogy menjek fel, az edző is, ezért így tettem, felértem a tizenhatoshoz, és utána... Nem is tudom, mit mondjak, őrült pillanat volt. Nem szoktam hozzá a gólszerzéshez. Huszonnégy éves vagyok, ez az első alkalom, hogy betaláltam. Hihetetlen...

A Benficát irányító José Mourinhót nem lepte meg, hogy kapusa gólt szerzett.

Tisztában voltunk vele, hogy képes rá.

– Néhány héttel ezelőtt vesztésre álltunk Portóban, az utolsó percben felment, és majdnem betalált. A kiszolgálás minősége nagyon fontos, de pontos befejésre van szükség, és ez csodálatos gól volt tőle – mondta Mourinho, aki elárulta, nem tudták, hogy mire van szükség a továbbjutáshoz. – Fogalmam sem volt, hogy elég lesz-e a 3-2, semmi nem utalt rá. Amikor megtudtuk, hogy nem elég, Nicolás Otamendit küldtem előre, mert nem volt több cserén. Amikor megkaptuk a szabadrúgást, Trubint is felküldtem, de Dahl hátul maradt, hogy a győzelem biztosan meglegyen.

A portugál szakember hozzátette, a meccs előtt azzal bízta meg csapatát, ha nem is jutnak tovább, a győzelmet szerezzék meg.

– A siker történelmi és fontos, a presztízs szempontjából még inkább. Emlékszem, többször is előfordult velem, hogy az utolsó percben nyertem vagy veszítettem el mérkőzést, de ebben a helyzetben győzelemre álltunk, ami nem volt önmagában elég. Ilyenkor változtatni kell és kockázatot vállalni, mert a végén lehetett volna 3-3 is, akkor is kiesünk.

A Real Madrid nincs a várt szinten

A Real Madridnál különösen fájó lehet, hogy a csapat csupán egy ponttal lemaradva szorult a kilencedik helyre a Manchester City mögé, magyarul ha összejött volna az egyenlítés, akkor nem kellene most még egy párharcot vívnia a spanyol együttesnek a legjobb tizenhat közé jutásért. A királyi gárda – amelyből két játékost is kiállítottak az utolsó percekben – részéről a csalódást keltő eredmény ellenére sportszerűen nyilatkoztak, és elismerték, a Benfica megérdemelten nyert.

A Benfica jobb volt. Nálunk hiányzott a következetesség a játékunkból, ezt ki kell javítanunk

– mondta a két gólt szerző Kylian Mbappé, akit Álvaro Arbeloa edző egészített ki: – Jobban játszottak nálunk. Szívesen mondanám, hogy csak egy téren, de igazából több szempontból is. Messze voltunk attól, ahol lennünk kellene. Rengeteget kell fejlődnünk.

A szerdai zárónap után tehát a Benfica és a Real Madrid is a playoffban folytatja – a lehetséges ellenfelekről és a további menetrendről itt olvashat

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló

  • Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1-1 (1-1), gólszerzők: Vitinha (8.), illetve Willock (45+2.)
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2-0 (2-0), gólszerzők: Haaland (11.), Cherki (29.)
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6-0 (2-0), gólszerzők: Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0-2 (0-0), gólszerzők: Dimarco (81.), Diouf (90+4.)
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1), gólszerzők: Lewandowski (48.), Yamal (60.), Raphinha (69. – 11-esből), Rashford (85.), illetve Dadason (4.)
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3-2 (3-1), gólszerzők: Gyökeres (3.), Havertz (16.), Martinelli (31.), illetve Jorginho (7. – 11-esből), Ricardinho (90+3.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0), gólszerzők: Tillman (12., 35.), Grimaldo (57.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1), gólszerzők: Sörloth (15.), illetve Sjövold (35.), Hogh (59.)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1), gólszerzők: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), illetve Mbappé (30., 58.)
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0), gólszerző: Kolo Muani (47.), Solanke (77.)
  • FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0), gólszerzők: Diakhon (4.), Vermant (11.), Sztankovics (79.)
  • PSV (holland)–Bayern München (német) 1-2 (0-0), gólszerzők: Saibari (78.), illetve Musiala (58.), Kane (84.)
  • Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1-2 (0-0), gólszerzők: Dolberg (69. – 11-esből, illetve Martins (52.), Hezze (79.)
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2-3 (2-1), gólszerzők: Vergara (33.), Höjlund (43.), illetve Enzo Fernández (19. – 11-esből), Joao Pedro (61., 82.)
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0-0
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1-0 (0-0), gólszerző: Khalaili (70.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2-3 (2-1), gólszerzők: Sancet (3.), Guruzeta (28.), illetve Diomande (12.), Trincao (62.), Alisson Santos (90+4.)
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1), gólszerzők: Dragomir (17.), Bruno (53.), Anderson Silva (84., 87.), illetve Chaloupek (44.)

A Bajnokok Ligája alapszakaszának végeredményét itt nézheti meg!

 

