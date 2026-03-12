Videót tett közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, amelyben egy ukrán altábornagy kijelentései hangzanak el Orbán Viktorral kapcsolatban. A politológus a felvételhez azt írta: „Elképesztő: továbbment az Orbán Viktort fenyegető ukrán altábornagy.”
„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor
Videót osztott meg közösségi oldalán Deák Dániel, amelyben egy ukrán altábornagy kemény hangvételű és szidalmazó kijelentései hangzanak el Orbán Viktorról. Korábban a miniszterelnök családját érte fenyegetés.
A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.
A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.
Egy Orbán Viktorhoz intézett nyílt levelem címe: Neofasiszta, Putyin söpredéke, Moszkva befolyásának ügynöke. Hrihorij Omelcsenko tábornok válasza a neofasiszta Orbánnak az Ukrajnát ért fenyegetései miatt. Idézem: »Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk.« Hamarabb ömlik a neonáci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül.
– hangzik el a videóban.
Deák Dániel a bejegyzésében azt írta: az altábornagy szerinte tovább folytatja a fenyegető hangnemet, és korábban már Orbán Viktor családját is érintő kijelentések hangzottak el.
A politológus a videó végén úgy fogalmazott: aki „megelégelte az ukrán zsarolásokat és fenyegetéseket”, az vasárnap reggel a Margit híd budai hídfőjénél csatlakozhat a Békemenethez.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (balra) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán az Országházban 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
