„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor

A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.

A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.

Egy Orbán Viktorhoz intézett nyílt levelem címe: Neofasiszta, Putyin söpredéke, Moszkva befolyásának ügynöke. Hrihorij Omelcsenko tábornok válasza a neofasiszta Orbánnak az Ukrajnát ért fenyegetései miatt. Idézem: »Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk.« Hamarabb ömlik a neonáci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül.

