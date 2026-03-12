Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Orbán ViktorUkrajnafenyegetés

„Kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk” – minden eddiginél durvább ukrán fenyegetést kapott Orbán Viktor

Videót osztott meg közösségi oldalán Deák Dániel, amelyben egy ukrán altábornagy kemény hangvételű és szidalmazó kijelentései hangzanak el Orbán Viktorról. Korábban a miniszterelnök családját érte fenyegetés.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 13:19
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán az Országházban 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán az Országházban 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Videót tett közzé Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, amelyben egy ukrán altábornagy kijelentései hangzanak el Orbán Viktorral kapcsolatban. A politológus a felvételhez azt írta: „Elképesztő: továbbment az Orbán Viktort fenyegető ukrán altábornagy.”

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A bejegyzés szerint a felvételen Hrihorij Omelcsenko szavai hangzanak el, aki egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélről beszél. A videóban a tábornok rendkívül durván fogalmaz a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.

A felvételen többek között az hangzik el, hogy a katonai vezető Orbán Viktort bírálva fenyegető kijelentéseket tesz, és a Barátság kőolajvezetékre is utal. A videóban elhangzó mondatok erősen sértő és durva kifejezéseket tartalmaznak.

Egy Orbán Viktorhoz intézett nyílt levelem címe: Neofasiszta, Putyin söpredéke, Moszkva befolyásának ügynöke. Hrihorij Omelcsenko tábornok válasza a neofasiszta Orbánnak az Ukrajnát ért fenyegetései miatt. Idézem: »Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk.« Hamarabb ömlik a neonáci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül.

– hangzik el a videóban.

Deák Dániel a bejegyzésében azt írta: az altábornagy szerinte tovább folytatja a fenyegető hangnemet, és korábban már Orbán Viktor családját is érintő kijelentések hangzottak el.

A politológus a videó végén úgy fogalmazott: aki „megelégelte az ukrán zsarolásokat és fenyegetéseket”, az vasárnap reggel a Margit híd budai hídfőjénél csatlakozhat a Békemenethez.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (balra) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán az Országházban 2026. március 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

add-square Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját

Menczer Tamás: Ukrajna újabb vörös vonalat lépett át, már Orbán Viktor családját is fenyegetik + videó

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor családját 15 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu