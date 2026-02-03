női vízilabda-válogatottötméterespárbajEb-elődöntő

A görögöket romba döntő Golopencza Szonja elárulta a titkát + videó

Két lövést is hárított az utolsó dobásokra beálló magyar cserekapus a Görögország elleni drámai ötméterespárbajban, ezzel Magyarország hátrányból fordítva 12-11-re nyert, s bejutott a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjébe. Golopencza Szonja szerint ő csak azt tette, amit a szakmai stáb tagjai mondtak neki, kottából védte a próbálkozásokat. Az UVSE húsz esztendős kapusa a magyar női vízilabda-válogatottal az első felnőtt fináléjára készül.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 03. 20:36
Golopencza Szonja 2026 Women’s European Water Polo Championships - vs
A mindig mosolygós Golopencza Szonja a döntőbe segítette Magyarországot Fotó: Istvan Derencsenyi Forrás: seemoreagency.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első funchali elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok a harmadik negyedben, 5-5-nél egyenlített. Nem omlott össze Cseh Sándor csapata, amely a rutinos Keszthelyi Rita és Garda Krisztina találataira építve ismét kettővel állt jobban, ám az utolsó két percben kiegyenlítettek Elefteria Plevrituék (8-8), jött a szétlövés. A meccsen két ötméterest kivédő Neszmély Boglárka ebben nem járt sikerrel, ám az őt váltó Golopencza Szonja két védéssel továbbjuttatta a végül 12-11-re győző együttesünket. A magyar női vízilabda-válogatott tíz év után játszik újra Európa-bajnoki döntőt.

Golopencza Szonja
Golopencza Szonja kottából védte a görög ötmétereseket. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

– Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak – kezdte sírva-mosolyogva az M4 Sportnak adott interjúját Golopencza Szonja, akit a családja is elkísért Portugáliába. 

A lányok már korábban is említették, hogy az ötméteres-hárítás az erősségem, de a felkészülés alatt nem jött ki. Ugyanakkor az Európa-bajnokságon eddig nem is kaptam ötméteresből gólt, ez volt a célom, hogy megtartsam ezt a statisztikát. Felkészültünk Bogival, Berci mondta, hová lőnek az ellenfél lányai, és én oda ugrottam, ahová megbeszéltük.

Golopencza Szonja tehát kottából olvasva védett két görög ötméterest, azaz a rendes játékidőben kettőt kivédő Neszmély Boglárkával és Áts Bertalan kapusedzővel alaposan kivesézte a riválist. Az UVSE kapusa gyakorlatilag bemelegítés nélkül ugrott a medencébe a szétlövés kellős közepén.

Amikor beugrottam, fagyos volt a víz, nem tudtam, mi lesz. Aztán Cseh Sándor szövetségi kapitány intett, és csak az volt a fejemben, hogy ki kell védenem az utolsó kettőt, mert ugye mi már hibáztunk egyet.

– Bogi megcsinálta a meccsen a dolgokat, én pedig csak segítettem neki és az egész csapatnak a végén – dicsérte a csereként hőssé váló játékos kapustársát, a 11 hárítással, közel hatvan százalékos hatékonysággal védő Neszmély Boglárkát. – Csodálatos érzés hogy ott vagyunk az Európa-bajnokság döntőjében, én ilyenben még nem szerepeltem. Itt az ideje, hogy kipróbáljuk! Remélem, közösen és bátran együtt megcsináljuk, megszerezzük az aranyérmet– mondta a magyar női vízilabda-válogatottal az első felnőtt fináléjára készülő Golopencza Szonja, aki jelezte: szeretné, ha csütörtökön a rendes játékidőben nyerne a csapat, de ha kell, készen áll egy újabb ötméterespárbajra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu