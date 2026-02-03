A görögöket romba döntő Golopencza Szonja elárulta a titkát + videó

Az első funchali elődöntőben Keszthelyi Ritáék többször is vezettek két góllal, de a sok emberelőnyt kapó világbajnok a harmadik negyedben, 5-5-nél egyenlített. Nem omlott össze Cseh Sándor csapata, amely a rutinos Keszthelyi Rita és Garda Krisztina találataira építve ismét kettővel állt jobban, ám az utolsó két percben kiegyenlítettek Elefteria Plevrituék (8-8), jött a szétlövés. A meccsen két ötméterest kivédő Neszmély Boglárka ebben nem járt sikerrel, ám az őt váltó Golopencza Szonja két védéssel továbbjuttatta a végül 12-11-re győző együttesünket. A magyar női vízilabda-válogatott tíz év után játszik újra Európa-bajnoki döntőt.

Golopencza Szonja kottából védte a görög ötmétereseket. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

– Mindjárt elsírom magam, nincsenek erre szavak – kezdte sírva-mosolyogva az M4 Sportnak adott interjúját Golopencza Szonja, akit a családja is elkísért Portugáliába.

A lányok már korábban is említették, hogy az ötméteres-hárítás az erősségem, de a felkészülés alatt nem jött ki. Ugyanakkor az Európa-bajnokságon eddig nem is kaptam ötméteresből gólt, ez volt a célom, hogy megtartsam ezt a statisztikát. Felkészültünk Bogival, Berci mondta, hová lőnek az ellenfél lányai, és én oda ugrottam, ahová megbeszéltük.

Golopencza Szonja tehát kottából olvasva védett két görög ötméterest, azaz a rendes játékidőben kettőt kivédő Neszmély Boglárkával és Áts Bertalan kapusedzővel alaposan kivesézte a riválist. Az UVSE kapusa gyakorlatilag bemelegítés nélkül ugrott a medencébe a szétlövés kellős közepén.

Amikor beugrottam, fagyos volt a víz, nem tudtam, mi lesz. Aztán Cseh Sándor szövetségi kapitány intett, és csak az volt a fejemben, hogy ki kell védenem az utolsó kettőt, mert ugye mi már hibáztunk egyet.

– Bogi megcsinálta a meccsen a dolgokat, én pedig csak segítettem neki és az egész csapatnak a végén – dicsérte a csereként hőssé váló játékos kapustársát, a 11 hárítással, közel hatvan százalékos hatékonysággal védő Neszmély Boglárkát. – Csodálatos érzés hogy ott vagyunk az Európa-bajnokság döntőjében, én ilyenben még nem szerepeltem. Itt az ideje, hogy kipróbáljuk! Remélem, közösen és bátran együtt megcsináljuk, megszerezzük az aranyérmet– mondta a magyar női vízilabda-válogatottal az első felnőtt fináléjára készülő Golopencza Szonja, aki jelezte: szeretné, ha csütörtökön a rendes játékidőben nyerne a csapat, de ha kell, készen áll egy újabb ötméterespárbajra.