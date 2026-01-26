női vízilabda-válogatottEurópa-bajnokságSpanyolország

Erre Vogel is csettinthet, a madeirai hullámvasutazás végén legyőztük az olimpiai bajnokot

A magyar női vízilabda-válogatott 9-7-re legyőzte az olimpiai bajnok Spanyolországot a portugáliai Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. Hihetetlenül fordulatos mérkőzésen többször is többgólos hátrányból állt fel Cseh Sándor csapata, amelyben góllövésben Garda Krisztina, a kapuban Neszmély Boglárka remekelt. A magyar női vízilabda-válogatott máris óriási lépést tett a csoportgyőzelem és a legjobb négy közé jutás felé.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 26. 19:30
A magyar női vízilabdaválogatottnak óriási tartást adott a remeklő Neszmély Boglárka
A magyar női vízilabdaválogatottnak óriási tartást adott a remeklő Neszmély Boglárka Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
A magyar női vízilabda-válogatott pólósulit rendezett a nyári világbajnokság elődöntőjében, amelyben 15-9-re kiütötte az olimpiai bajnokot. Magyarország ezüst-, Spanyolország akkor végül bronzéremmel zárt Szingapúrban, most ez a két élcsapat csapott össze a portugáliai Európa-bajnokság nyitónapján, a B csoport rangadóján. 

A magyar női vízilabdaválogatott jó hangulatban ugrott a medencébe
A magyar női vízilabda-válogatott jó hangulatban ugrott a medencébe. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István 

Jó kezdés után fordulat jött

Szépségdíjas góllal szerzett vezetést Cseh Sándor csapata, Leimeter Dóra látványos, precíz és pontos keresztpasszát, feladását Varró Eszter simította 1,5 méterről Mariona Terre Marti kapujába. Még alig örömködték ki magukat a magyar lányok, a mieink ásza, Keszthelyi Rita hatalmas lövést zúdított középről a jobb felső sarokba (2-0). Öt és fél perc elteltével talált be először az olimpiai bajnok, pedig nem jutott el Neszmély Boglárka hálójába a labda: Beatriz Ortiz lövése épphogy átcsúszott a képzeletbeli gólvonalon. A spanyol csapatkapitánynak ismét szerencséje volt, kapusunk kezéről vágódott a bal sarokba az újabb próbálkozása (2-2). A második negyed elején lefordult a rivális, a balkezes Paula Rodriguez Prats biztosan használta ki a ziccert, majd emberelőnyből Irene Lopez Gonzalez helyezett a jobb felső sarokba (2-4). 

Beatriz Ortiz egy ideig rettegésben tartotta a magyar női vízilabdaválogatottat
Beatriz Ortiz egy ideig rettegésben tartotta a magyar női vízilabda-válogatottat Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Nincsen igazából nagyon nagy baj. Ne az legyen a megoldás, hogy elkezdünk mást csinálni! Legyen bennetek egy kis vér! Szerintem 2-0 óta nem ment lövésünk kapura

 – mondta az időkérésénél Cseh Sándor szövetségi kapitány. Sajnos rögtön nem hatott az intelem, Leimeter Dóra a lécet, később Hajdú Kata a kapufát találta telibe emberelőnyben, a túloldalon Elena Ruiz viszont bevágta az ötödik spanyol találatot (2-5). Végre picit mellénk is szegődött Fortuna, Szilágyi Dorottya kapufáról kipattanó labdája éppen Ruizról pattant a saját kapujába. Kisvártatva a születésnapos center, Dömsödi Dalma ejtett elegánsan, a nagyszünetre 5-4-re felzárkózott Magyarország. A harmadik játékrész elején létszámfölényes akció végén Vályi Vanda kapásszélről a rövid felső sarokba tüzelve egalizált (5-5). 

Cseh Sándor rendezte a magyar női vízilabdaválogatott sorait
Cseh Sándor rendezte a magyar női vízilabda-válogatott sorait. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Nagy magyar roham a végén

Sokáig nem állt döntetlen a Madeira szigetén található Funchal uszodájának eredményjelzőjén. Beatriz Ortiz, a Ferencváros klasszisa a negyedik kísérletéből harmadszor talált be klubtársának, Neszmély Boglárkának. Pedig a kaput eltaláló 17-ből 11 lövést védett az első számú magyar kapus. A 18. nagyon meglepte, Ariadna Ruiz jobbról bal kézzel éles szögből varázsolta a magyar kapuba a labdát (5-7). 

Az utolsó nyolc percben Szilágyi góljával tartotta életben a reményeit a magyar válogatott, a 22 éves Sümegi Nóra kemény lökettel egyenlített (7-7). Időkérést követően kimaradt a magyar fór, három perccel a vége előtt azonban átvette a vezetést Cseh Sándor csapata: Garda Krisztina hatalmas erejű bombája a lécről vágódott a spanyolok kapujába (8-7). 

Garda Krisztina harmadszor is megvillantotta kivételes lövőkészségét és lövőerejét, kétgólosra duzzadt az előny egyetlen perccel a vége előtt, s el is dőlt a mérkőzés. Neszmély Boglárka megkoronázta saját teljesítményét a végén, kivédett egy időn túli büntetőt, s elképesztő, hetvenszázalékos mutatóval zárt. A teljesítménye előtt még a férfiválogatott kapusa, Vogel Soma is kalapot emelne.

A magyar női vízilabda-válogatott 9-7-re legyőzte az olimpiai bajnok Spanyolországot a portugáliai Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában. Keszthelyi Ritáék ezzel máris óriási lépést tettek a legjobb négy közé jutásért. A csoportkörben kedden Románia, csütörtökön Portugália lesz a mieink ellenfele. 

Az eb-ezüstérmes férfiak mellett a női vízilabda-válogatott is szóba került a Szpíker korner legújabb adásában:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

