„Ez jellemző a magyarokra?” – Slot becsülendő dolgot árult el Szoboszlairól és Kerkezről

Az utolsó fordulóhoz érkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, szerda este 18 mérkőzést rendeznek szerte Európában. A Liverpool is pályára lép, méghozzá az azeri Qarabag ellen az Anfielden. Arne Slot csapata a negyedik pozícióból várja a zárást, így jó esélye van arra, hogy egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jusson. A holland menedzser a találkozót felvezető sajtótájékoztatón többek között a kezdőcsapat összeállításának nehézségeiről beszélt, de Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szóba került.

2026. 01. 27. 17:40
Arne Slotnak nem lesz könnyű dolga a Liverpool kezdőcsapatának összeállításakor a Qarabag ellen Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
A Liverpool kezében van a sorsa a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulója előtt, amelyben egy időben, szerdán 21 órakor 18 mérkőzést rendeznek . Az első nyolc kerül egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezetteknek még egy párharcot kell vívniuk a tizenhat közé jutásért. Arne Slot csapata jó eséllyel az első csoportba fog tartozni, mert a negyedik helyről várja a zárást, amely az angolok esetében a 18. Qarabag ellen következik.

Slot elárulta, Kerkez és Szoboszlai mindig az elsők között vetik bele magukat az edzésekbe
Slot elárulta, Kerkez és Szoboszlai mindig az elsők között vetik bele magukat az edzésekbe. Fotó: AFP

A Vörösök az előző hetet egy csalódást keltő eredménnyel fejezték be, az utolsó pillanatban kapott góllal maradtak alul 3-2-re a Bournemouth otthonában. A Qarabag elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Jeremie Frimpong elmondta, a játékosok már túltették magukat a félresikerült estén, és csak a szerdai találkozó lebeg a szemük előtt, ahol mindenképp szeretnék kivívni az egyenes ági továbbjutást. 

 

Védőgondokkal küzd Slot és a Liverpool

Természetesen Arne Slotnak is ez a célja, aki nem szeretné, hogy a gárdájának még sűrűbb legyen a menetrendje. Már csak azért sem, mert szerinte a Liverpool részben profitált abból, hogy korán kiesett a BL-ből. – Nem leszek népszerű azzal, amit mondani fogok, de

lehet, hogy azért nyertük meg a bajnokságot az előző idényben, mert a nyolcaddöntőben a PSG-vel kellett játszanunk. Kiestünk ellenük, viszont onnantól kezdve minden alkalommal volt egy teljes hetünk felkészülni a következő mérkőzésre. Az Arsenal eközben kettős terhelésnek volt kitéve ebben az időszakban, és el is hullajtott néhány pontot. Minden edző tisztában van azzal, hogy minél nagyobb a keret, annál nagyobb az esély arra, hogy megbirkózzunk a sűrű menetrenddel, de még ma is csalódást kellett okoznom néhány játékosnak azzal, hogy holnap nem léphetnek pályára

– mondta a Liverpool vezetőedzője a sérüléshelyzetre utalva, a csatárok közül Alexander Isak, a védelemből Conor Bradley és Giovanni Leoni hosszú távon nem bevethető.

A holland menedzsernek nem lesz könnyű dolga a kezdőcsapata összeállításakor, mivel középső védőknek híján van. Virgil van Dijk készen áll a játékra, ám állandó társa, Ibrahima Konaté az édesapja halála miatt továbbra sincs Liverpoolban, mint azt Slot jelezte. A helyettesük, Joe Gomez pedig megsérült a Bournemouth elleni bajnokin, és az edző nem tudta megjósolni, mikor térhet vissza. Slot elmondta, a korábban a Tottenhamhez tartó Andy Robertson várhatóan nem távozik ezen a télen.

– Nem volt lehetőségem arra, amit a Qarabag edzője tett, hogy a mérkőzés előtt tizenegy játékost pihentessen – válaszolta Slot, amikor a játékosok rotálásáról kérdezték. –Nem aggódom amiatt, hogy kicsi a keretünk, de ez kétségtelenül nehézséget jelent. Szívesen a kezdőbe raktam volna Ekitikét a Bournemouth ellen, de mivel az elkövetkező hónapokra csak egyetlen klasszikus kilences áll rendelkezésünkre, észszerű volt csökkenteni a terhelését. Jeremie Frimpongnak újabb kilencven percet adni nagy kockázat lett volna, ezért nem tartottuk őt a pályán. Szeretném hangsúlyozni, hogy tiszteljük a rendelkezésünkre álló játékosokat. Szinte folyamatosan ugyanazoknak kell játszaniuk, és amikor kikapunk, sokat kritizálnak, és ezt meg is érdemeljük. A három hosszú távú hiányzótól eltekintve ezek a játékosok folyamatosan bevethetők.

 

Melyik poszton játszik majd Szoboszlai Dominik?

Köztük Szoboszlai Dominik is, akire Slot gyakran jobbhátvédként számít. Hogy szerdán is ez lesz-e a helyzet, azt egyelőre nem árulta el. 

Ez mindig egy lehetőség, de közben az is egy, hogy középpályásként játszik. Valójában szinte bármelyik poszton bevetném őt, de a legjobb, amikor a középpályán játszik. Ebben ő és én is egyetértünk. 

A Liverpool vezetőedzője felfedte, a két magyar válogatott játékosa, Szoboszlai és Kerkez Milos szinte mindig az első két futballista az edzőpályán. – Ez jellemző a magyarokra? – érdeklődött a sajtótájékoztató végén Slot.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló

  • Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 21.00
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 21.00
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 21.00
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting (portugál) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Marseille (francia) 21.00
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 21.00
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 21.00
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Paris SG (francia)–Newcastle United (angol) 21.00
  • PSV Eindhoven (holland)–Bayern München (német) 21.00
  • Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 21.00
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 21.00
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Inter (olasz) 21.00

 

 

