„Ez jellemző a magyarokra?” – Slot becsülendő dolgot árult el Szoboszlairól és Kerkezről

A Liverpool kezében van a sorsa a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulója előtt, amelyben egy időben, szerdán 21 órakor 18 mérkőzést rendeznek . Az első nyolc kerül egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyezetteknek még egy párharcot kell vívniuk a tizenhat közé jutásért. Arne Slot csapata jó eséllyel az első csoportba fog tartozni, mert a negyedik helyről várja a zárást, amely az angolok esetében a 18. Qarabag ellen következik.

Slot elárulta, Kerkez és Szoboszlai mindig az elsők között vetik bele magukat az edzésekbe. Fotó: AFP

A Vörösök az előző hetet egy csalódást keltő eredménnyel fejezték be, az utolsó pillanatban kapott góllal maradtak alul 3-2-re a Bournemouth otthonában. A Qarabag elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Jeremie Frimpong elmondta, a játékosok már túltették magukat a félresikerült estén, és csak a szerdai találkozó lebeg a szemük előtt, ahol mindenképp szeretnék kivívni az egyenes ági továbbjutást.

Védőgondokkal küzd Slot és a Liverpool

Természetesen Arne Slotnak is ez a célja, aki nem szeretné, hogy a gárdájának még sűrűbb legyen a menetrendje. Már csak azért sem, mert szerinte a Liverpool részben profitált abból, hogy korán kiesett a BL-ből. – Nem leszek népszerű azzal, amit mondani fogok, de

lehet, hogy azért nyertük meg a bajnokságot az előző idényben, mert a nyolcaddöntőben a PSG-vel kellett játszanunk. Kiestünk ellenük, viszont onnantól kezdve minden alkalommal volt egy teljes hetünk felkészülni a következő mérkőzésre. Az Arsenal eközben kettős terhelésnek volt kitéve ebben az időszakban, és el is hullajtott néhány pontot. Minden edző tisztában van azzal, hogy minél nagyobb a keret, annál nagyobb az esély arra, hogy megbirkózzunk a sűrű menetrenddel, de még ma is csalódást kellett okoznom néhány játékosnak azzal, hogy holnap nem léphetnek pályára

– mondta a Liverpool vezetőedzője a sérüléshelyzetre utalva, a csatárok közül Alexander Isak, a védelemből Conor Bradley és Giovanni Leoni hosszú távon nem bevethető.