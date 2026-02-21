Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

Szoboszlai DominikMohamed SzalahPremier LeagueErling Haaland

Szoboszlai fizetésén Haaland és Szalah csak mosolyoghat – a duplázás sem elég

Miközben Szoboszlai Dominik jelenleg a Liverpool legjobbja az idényben, a címvédő kulcsembereként nem szerepel a Premier League legjobban kereső futballistái között. Sőt a top 10-nek a közelében sincs. A bajnokság két legjobban kereső játékosa Szoboszlai két jó barátja: Haaland és Szalah fizetése a többszöröse annak, amit a Liverpool magyar sztárja kaphat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 6:15
Szoboszlai Dominik fizetése sehol sincs a Premier League top 10-hez képest Fotó: BENOIT PAVAN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sincs megállapodás arról, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbítja-e a 2028-ig érvényes szerződését a Liverpoollal. Ez nem annak lejárta miatt egyre sürgetőbb kérdés, hanem azért, mert időközben Szoboszlai a csapat és a Premier League egyik legjobbja lett, akit már a Real Madrid is csábít , de a fizetése nem követte ezt a szintugrást. Két jó barátja, Erling Haaland és Mohamed Szalah a többszörösét keresi a magyar sztár fizetésének.

Szoboszlai Dominik hiába üldözi, Erling Haaland sokkal több pénzt keres nála
Szoboszlai Dominik hiába üldözi, Erling Haaland sokkal több pénzt keres nála Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai jelenlegi fizetése angol sajtóhírek szerint heti 120 ezer font, amivel a Liverpool bérlistáján is csak a 12. a sorban. Ez nyilvánvalóan nincsen összhangban a pályán nyújtott teljesítményével, amikor már minden szakértő őt dicséri, és a Liverpool jövőbeni csapatkapitányát látják benne.

Szoboszlai dupla bérrel is jócskán elmaradna Szalah és Haaland pénzétől

Nemrég az Origónak nyilatkozó sportközgazdász, Szabados Gábor azt vetítette előre, hogy Szoboszlai fizetése akár meg is duplázódhat a Liverpoolnál, amivel megérkezhetne a heti 200 ezer fontos sávba, ahol Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Alexander Isak is tanyázik.

Csakhogy Szoboszlai a dupla bérrel (240 ezer font/hét) sem tudna bekerülni a Premier League 10 legjobban kereső játékosa közé, noha a szakmai rangsorokban a top 10-ben van a helye. Az igazán megdöbbentő az, hogy régi jó barátja, Erling Haaland heti félmillió fontnál is többet keres a Manchester Citynél, míg Liverpoolban Mohamed Szalah heti 400 ezret kap.

A Daily Mail leplezte le a Premier League tíz legjobban kereső futballistájának a bérét, és hozzájuk képest azt kell mondani, hogy Szoboszlai jelentősen alul van fizetve, és még a bérduplázással sem lenne teljesen kielégítő a felzárkózása.

A Premier League 10 legjobban fizetett futballistája

1. Erling Haaland (Manchester City): heti 525 000 font

A 24 éves norvég 2022-es érkezése óta letarolta a Premier League-et. Leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy megdöntötte az idényen belüli gólrekordot (36), és ő lett a leggyorsabb játékos, aki egy klub színeiben elérte a 100 gólt – mindössze 111 meccs alatt.

Haaland már hét trófeát nyert alig több mint három idény alatt, és kulcsszerepet játszott a City történelmi triplázásában is, rögtön az első idényében. Tavaly a City kilenc és fél éves szerződéssel jutalmazta meg, amelynek lejártakor Haaland már 34 éves lesz.

2. Mohamed Szalah (Liverpool): heti 400 000 font

Az egyiptomi bőven meghálálta a klub bizalmát az elmúlt közel nyolc évben, hiszen nyolc jelentős trófeát nyert a Liverpoollal. Szalah szerződéshelyzete tavaly volt téma: a 33 éves támadó többször utalt arra, hogy ez lehet az utolsó éve az Anfielden. Áprilisban azonban elkötelezte magát Arne Slot csapata mellett, és 2027-ig hosszabbított.

Kerkez és Szoboszlai között a Liverpool legjobban kereső játékosa: Mohamed Szalah
Kerkez és Szoboszlai között a Liverpool legjobban kereső játékosa: Mohamed Szalah Fotó: DARREN STAPLES / AFP

3. Casemiro (Manchester United): heti 350 000 font

A korábbi Real Madrid-sztár és ötszörös BL-győztes 2022-ben érkezett Manchesterbe egy óriási szerződéssel, amelyet már akkor sokan kritizáltak, mondván: túlárazott a korához képest. A most 33 éves Casemiro januárban bejelentette, hogy ez lesz az utolsó idénye, így lassan búcsúzik a Unitedtől és a heti 350 ezer fontos fizetésétől is.

4. Virgil van Dijk (Liverpool): heti 350 000 font

A Liverpool 34 éves csapatkapitánya rendkívül sikeres éveket töltött a klubnál: nyert Premier League-et, Bajnokok Ligáját, FA-kupát, két Ligakupát többek között. 

A Liverpool védelmének sziklája 2018 januárjában érkezett meg Jürgen Klopp csapatába, akkor védőért világrekordnak számító, 75 millió fontért. 

Akárcsak Szalah, ő is hosszabbított 2027-ig, de nemrég elmondta, hogy szerinte Szoboszlai lehet az utódja csapatkapitányként.

5. Bukayo Saka (Arsenal): heti 300 000 font

Az angol szélső frissen írta alá az ötéves új szerződését, amivel az Arsenal legjobban fizetett játékosa lett. A 24 éves futballista 2027-ig még szerződésben állt a klubbal, de most 2031-ig elkötelezte magát gyerekkori csapata mellett. Az új megállapodás várhatóan közel 80 millió fontot hoz neki ezen időszak alatt.

6. Bruno Fernandes (Manchester United): heti 300 000 font

A 31 éves portugál 2020-as, Sportingtól való érkezése óta a Manchester United egyik legfontosabb játékosa. Bruno Fernandes 315 mérkőzésen 104 gólt szerzett és 99 gólpasszt adott, majd 2023 júliusában Erik ten Hag kinevezte csapatkapitánynak, miután Harry Maguire-től elvették a karszalagot. A jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól, és Casemiro idény végi távozásával ő lesz a MU legjobban fizetett játékosa.

7. Omar Marmus (Manchester City): heti 295 000 font

Az egyiptomi támadó tavaly januárban érkezett az Eintracht Frankfurttól egy négy és fél éves szerződéssel a Manchester Cityhez, miután előtte a Bundesliga második legjobb góllövője volt a bayernes Harry Kane mögött. Eddig 48 meccsen 12 gólt szerzett a klubban.

8. Alexander Isak (Liverpool): heti 280 000 font

A svéd csatár Newcastle-ből Liverpoolba való átigazolása a tavaly nyár egyik legnagyobb sztorija volt: a Liverpool brit rekordnak számító 125 millió fontos átigazolási díjért szerezte meg. Isak decemberben a Tottenham elleni 2-1-es győzelem során ugyan gólt szerzett, de eltörte a lábát, és azóta nem játszott, így egyelőre nem tudta megszolgálni a pénzét.

9. Kai Havertz (Arsenal): heti 280 000 font

A német támadó 2023 nyarán 65 millió fontért váltott Londonon belül, a Chelsea-ről az Arsenalra. Havertz jól teljesít: 94 mérkőzésen 31 gólt szerzett és 15 gólpasszt adott. A legnagyobb problémája a sérülékenység. A mostani idény első felében térdsérüléssel bajlódott, majd február elején újra kidőlt, most a combhajlítója miatt.

10. Gabriel Jesus (Arsenal): heti 265 000 font

A 28 éves brazil 2022-ben érkezett az Arsenalhoz, miután öt és fél év alatt négy Premier League-címet nyert a Manchester Cityvel. Londonban folyamatosan sérülések szabdalják a játékát: legutóbb decemberben tért vissza 11 hónap kihagyás után. Azóta máris öt gólt szerzett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne

Csépányi Balázs avatarja

Ezek tényleg háborút akarnak?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.