Szoboszlai fizetésén Haaland és Szalah csak mosolyoghat – a duplázás sem elég

Továbbra sincs megállapodás arról, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbítja-e a 2028-ig érvényes szerződését a Liverpoollal. Ez nem annak lejárta miatt egyre sürgetőbb kérdés, hanem azért, mert időközben Szoboszlai a csapat és a Premier League egyik legjobbja lett, akit már a Real Madrid is csábít , de a fizetése nem követte ezt a szintugrást. Két jó barátja, Erling Haaland és Mohamed Szalah a többszörösét keresi a magyar sztár fizetésének.

Szoboszlai Dominik hiába üldözi, Erling Haaland sokkal több pénzt keres nála Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai jelenlegi fizetése angol sajtóhírek szerint heti 120 ezer font, amivel a Liverpool bérlistáján is csak a 12. a sorban. Ez nyilvánvalóan nincsen összhangban a pályán nyújtott teljesítményével, amikor már minden szakértő őt dicséri, és a Liverpool jövőbeni csapatkapitányát látják benne.

Szoboszlai dupla bérrel is jócskán elmaradna Szalah és Haaland pénzétől

Nemrég az Origónak nyilatkozó sportközgazdász, Szabados Gábor azt vetítette előre, hogy Szoboszlai fizetése akár meg is duplázódhat a Liverpoolnál, amivel megérkezhetne a heti 200 ezer fontos sávba, ahol Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Alexander Isak is tanyázik.

Csakhogy Szoboszlai a dupla bérrel (240 ezer font/hét) sem tudna bekerülni a Premier League 10 legjobban kereső játékosa közé, noha a szakmai rangsorokban a top 10-ben van a helye. Az igazán megdöbbentő az, hogy régi jó barátja, Erling Haaland heti félmillió fontnál is többet keres a Manchester Citynél, míg Liverpoolban Mohamed Szalah heti 400 ezret kap.

A Daily Mail leplezte le a Premier League tíz legjobban kereső futballistájának a bérét, és hozzájuk képest azt kell mondani, hogy Szoboszlai jelentősen alul van fizetve, és még a bérduplázással sem lenne teljesen kielégítő a felzárkózása.

A Premier League 10 legjobban fizetett futballistája

1. Erling Haaland (Manchester City): heti 525 000 font

A 24 éves norvég 2022-es érkezése óta letarolta a Premier League-et. Leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy megdöntötte az idényen belüli gólrekordot (36), és ő lett a leggyorsabb játékos, aki egy klub színeiben elérte a 100 gólt – mindössze 111 meccs alatt.