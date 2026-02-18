Rendkívüli

Szoboszlai előtt Saka a példa – a szélső csúcsgázsiért hosszabbított az Arsenallal

Szoboszlai előtt Saka a példa – a szélső csúcsgázsiért hosszabbított az Arsenallal

Szinte nem telik el nap, amikor ne jelenne meg valamilyen hír arról, vajon hosszabbít-e és mennyiért Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatával. Nos, az Arsenal saját nevelésű szélsője, Bukayo Saka most példát mutatott a magyar középpályásnak, és új, ötéves szerződést írt alá az Ágyúsokkal, amely 2031-ig szól. És ami talán ennél is érdekesebb, a klub első osztályú csapatában 2018-ban bemutatkozó játékos innentől kezdve a csapat legjobban kereső játékosává vált.

Molnár László
2026. 02. 18. 12:09
Bukayo Saka öt évre kötelezte el magát a nevelőklubjához, és innentől ő lesz a legtöbbet kereső játékosa az Arsenalnak
Bukayo Saka öt évre kötelezte el magát a nevelőklubjához, és innentől ő lesz a legtöbbet kereső játékosa az Arsenalnak Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Az Arsenal megkötötte azt a szerződést, mely a szakértők szerint többet ér a csapat számára, mint az a nyolc, összesen 250 millió fontot érő megállapodás, amit tavaly nyár óta szignáltak a klub vezetői. Ugyanis az Ágyúsok és az angol válogatott szélsője, Bukayo Saka új, ötéves szerződést írt alá a klubbal, amely 2031-ig szól. Amint azt a BBC Sport megírta, a megállapodásnak köszönhetően Saka lesz a klub legjobban fizetett játékosa, aki heti háromszázezer font feletti fizetést kap. Az ő döntése lehet a követendő példa Szoboszlai Dominiknak a Liverpoollal a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásoknál. Saka és menedzsmentje közel egy éve kezdte meg a 2027 nyarán lejáró szerződéséről a tárgyalásokat, és a feltételeket a játékos már januárban elfogadta.

Bukayo Saka az Arsenal egyik legfontosabb játékosaként szerződést hosszabbított az Ágyúsokkal
Bukayo Saka az Arsenal egyik legfontosabb játékosaként szerződést hosszabbított az Ágyúsokkal. Fotó: AFP

Saka a klubhűség szobra lehet Angliában

A 24 éves játékos 2023-ban írta alá előző, 2027-ben lejáró szerződését, de a meghosszabbítása azt jelenti, hogy Saka a csúcséveit az Ágyúsoknál tölti. A hír nagy lendületet ad a csapatnak, mivel négy fronton is küzdenek a trófeákért – szerda este a Wolverhamptonnal játszanak előre hozott bajnokit –, ráadásul 2020 óta először nyerhetnek meg egy sorozatot: vezetik a Premier League-t, az előnyük négy pont a Manchester City előtt, ott vannak pontveszteség nélkül a bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az FA Kupa ötödik fordulójában és döntőt vívnak a Manchester City ellen a Ligakupában.

A Sakával megkötött megállapodás a legújabb példa arra, hogy az Arsenal hosszú távú szerződésekkel köti magához a kulcsjátékosait, miközben egyben szeretné tartani a címvédő keretét: William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri és Myles Lewis-Skelly mind új, hosszú távú szerződéseket írtak alá a nyáron.

Bukayo Saka statisztikája:

az Arsenal színeiben

  • A piaci értéke 130 millió euró,
  • 17 évesen, 2018-ban mutatkozott be a klub akadémiájának neveltjeként,
  • 217 bajnokin lépett pályára, rúgott 57 gólt, adott 56 gólpasszt,
  • ebben a szezonban 33 mérkőzésen hét gólt szerzett és kiosztott hét gólpasszt az Ágyúsok színeiben.

válogatottként

  • 48 meccset játszott,
  • 14 gólt szerzett.

Saka 116 Premier League-mérkőzéssel van lemaradva Ray Parlour 333-as, az Ágyúsoknál tartott rekordjától, és 13 éve lesz profi a klubnál, amikor 2031-ben lejár az új szerződése. Ez pedig azt jelenti, hogy a fennálló rekordot – hacsak valami súlyos sérülés vagy egy visszautasíthatatlan átigazolási ajánlat meg nem hiúsítja – megdönti majd a szélső, aki várhatóan tagja lesz Thomas Tuchel keretének a júniusban kezdődő világbajnokságon.

Bukayo Saka góljai:

