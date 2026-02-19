Szoboszlai válaszolt a „Wirtz-fenyegetésre”, ezért lett kihagyhatatlan

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésen is javította a statisztikáit, mutatós góllal járult hozzá a Brighton 3-0-s legyőzéséhez és a Liverpool továbbjutásához. Válogatottunk csapatkapitánya így már tíz gólnál és hét gólpassznál jár a Vörösök színeiben ebben az idényben, nem kérdés, hogy ő a csapat vezére. Arne Slot vezetőedző minden héten dicséretekkel halmozza el őt a nyilvánosság előtt, a közösségi médiában pedig a szurkolók áradoznak róla, a jövő csapatkapitányát látják Szoboszlaiban.

Szoboszlainak jár az elismerés Szalah szerint Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Van Dijk és Szalah is dicsérte Szoboszlait

És ezzel nincsenek egyedül, a karszalagot jelenleg viselő Virgil van Dijk is el tudja képzelni ezt a felállást, szerinte a magyar középpályás minden tulajdonsággal rendelkezik, hogy idővel vezéregyéniséggé lépjen elő.

– Valójában a vezetőedzőn is múlik, de igen. Dominik példamutatása már ebben az idényben is kidomborodott. Még mindig van mit fejlődnie, és ez természetes is, de remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak – fogalmazott a 34 éves védő, akinek 2027 nyarán jár le a szerződése.

A közelmúltban Van Dijk mellett más csapattársa is méltatta Szoboszlait. Mohamed Szalah a Brighton kiejtése után nyilatkozta, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, és a Liverpool sorsára nagy hatással van. Az egyiptomi szélső ritkán nyilatkozik, éppen ezért a szavainak súlya van, és a The Athletic figyelmét is felkeltette velük. A neves lap megvizsgálta, miért is ekkora kincse Szoboszlai a Liverpoolnak, hogyan ért el erre a szintre, hogy Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona) és Declan Rice (Arsenal) mellett a világ legjobb középpályásai között emlegessék.

Szoboszlai erősségei: pontrúgások, passzjáték, sokoldalúság

A The Athletic azonnal megjegyzi, nemigen vannak viták arról, hogy Szoboszlai Dominik az angolok legjobbja az idényben, míg mások vissza-visszaesnek, ő addig kiegyensúlyozottan magas szinten teljesít. A cikkírók elsőként a sokoldalúságát ismerik el, hiszen a középpályán három szerepkörben is megmutatta magát, de kényszerből gyakran feltűnik jobbhátvédként, esetleg szélsőként is. Slot szavait is felidézték, aki még a Brighton elleni mérkőzés előtt úgy fogalmazott, már-már nevetséges, milyen sok erőssége van Szoboszlainak, fel sem tudja sorolni őket. De azért megpróbálta, a labdás és labda nélküli játékát, szabadrúgásgóljait, az intenzív letámadását, a technikáját, illetve a játékintelligenciáját is kiemelte. A szerzők szerint a különböző szerepkörök lehetőséget adtak arra, hogy a 25 éves kiválóság a passzrepertoárja szélesebb skáláját is megmutassa. Trent Alexander-Arnold távozásával a Liverpool elveszítette legjobb progresszív passzolóját, de amikor Szoboszlai mélyebben játszott, részben betöltötte ezt az űrt.

Florian Wirtz csúcsigazolásának láttán az idény előtt sokan megkérdőjelezték, hogy Szoboszlainak helye lesz-e a Liverpool kezdőcsapatában, amire azzal válaszolt, hogy kihagyhatatlanná tette magát.

A Liverpool mérkőzésein szinte végig pályán van, és a szerzők rávilágítanak, egyre nagyobb szerepet vállal a szerelésekben és a labdaszerzésekben, miközben nőtt a progresszív passzai és a tizenhatoson belüli átadásai száma is. Míg tavaly 85-ször adott be a büntetőterületre, addig idén már 165-nél jár a Premier League-ben. Hozzátették, Szoboszlai teste idényről idényre egyre jobban alkalmazkodik a Premier League tempójához és fizikai követelményeihez, a több konditermi edzés hatására fittebbnek és erősebbnek érzi magát a magyar játékos, aki szerintük az apává válással járó extra terhelést is jól viseli.