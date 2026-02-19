Szoboszlai DominikLiverpoolvirgil Van Dijk

Szoboszlai válaszolt a „Wirtz-fenyegetésre”, ezért lett kihagyhatatlan

A csapattársai sem mennek el szó nélkül Szoboszlai Dominik lenyűgöző teljesítménye mellett, két klublegenda, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk is elismeréssel beszélt róla. Előbbi nyilatkozata alapján egy neves külföldi lap megvizsgálta, minek köszönhető Szoboszlai nagy fejlődése, amellyel elérte, hogy kihagyhatatlan legyen a Liverpool kezdőcsapatából.

2026. 02. 19.
Szoboszlai Dominik hasít ebben az idényben, ez mindenkinek feltűnt Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Szoboszlai Dominik a Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésen is javította a statisztikáit, mutatós góllal járult hozzá a Brighton 3-0-s legyőzéséhez és a Liverpool továbbjutásához. Válogatottunk csapatkapitánya így már tíz gólnál és hét gólpassznál jár a Vörösök színeiben ebben az idényben, nem kérdés, hogy ő a csapat vezére. Arne Slot vezetőedző minden héten dicséretekkel halmozza el őt a nyilvánosság előtt, a közösségi médiában pedig a szurkolók áradoznak róla, a jövő csapatkapitányát látják Szoboszlaiban. 

Szoboszlainak jár az elismerés Szalah szerint
Szoboszlainak jár az elismerés Szalah szerint Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Van Dijk és Szalah is dicsérte Szoboszlait

És ezzel nincsenek egyedül, a karszalagot jelenleg viselő Virgil van Dijk is el tudja képzelni ezt a felállást, szerinte a magyar középpályás minden tulajdonsággal rendelkezik, hogy idővel vezéregyéniséggé lépjen elő.

– Valójában a vezetőedzőn is múlik, de igen. Dominik példamutatása már ebben az idényben is kidomborodott. Még mindig van mit fejlődnie, és ez természetes is, de remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak – fogalmazott a 34 éves védő, akinek 2027 nyarán jár le a szerződése.

A közelmúltban Van Dijk mellett más csapattársa is méltatta Szoboszlait. Mohamed Szalah a Brighton kiejtése után nyilatkozta, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, és a Liverpool sorsára nagy hatással van. Az egyiptomi szélső ritkán nyilatkozik, éppen ezért a szavainak súlya van, és a The Athletic figyelmét is felkeltette velük. A neves lap megvizsgálta, miért is ekkora kincse Szoboszlai a Liverpoolnak, hogyan ért el erre a szintre, hogy Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona) és Declan Rice (Arsenal) mellett a világ legjobb középpályásai között emlegessék.

Szoboszlai erősségei: pontrúgások, passzjáték, sokoldalúság

A The Athletic azonnal megjegyzi, nemigen vannak viták arról, hogy Szoboszlai Dominik az angolok legjobbja az idényben, míg mások vissza-visszaesnek, ő addig kiegyensúlyozottan magas szinten teljesít. A cikkírók elsőként a sokoldalúságát ismerik el, hiszen a középpályán három szerepkörben is megmutatta magát, de kényszerből gyakran feltűnik jobbhátvédként, esetleg szélsőként is. Slot szavait is felidézték, aki még a Brighton elleni mérkőzés előtt úgy fogalmazott, már-már nevetséges, milyen sok erőssége van Szoboszlainak, fel sem tudja sorolni őket. De azért megpróbálta, a labdás és labda nélküli játékát, szabadrúgásgóljait, az intenzív letámadását, a technikáját, illetve a játékintelligenciáját is kiemelte. A szerzők szerint a különböző szerepkörök lehetőséget adtak arra, hogy a 25 éves kiválóság a passzrepertoárja szélesebb skáláját is megmutassa. Trent Alexander-Arnold távozásával a Liverpool elveszítette legjobb progresszív passzolóját, de amikor Szoboszlai mélyebben játszott, részben betöltötte ezt az űrt.

Florian Wirtz csúcsigazolásának láttán az idény előtt sokan megkérdőjelezték, hogy Szoboszlainak helye lesz-e a Liverpool kezdőcsapatában, amire azzal válaszolt, hogy kihagyhatatlanná tette magát. 

A Liverpool mérkőzésein szinte végig pályán van, és a szerzők rávilágítanak, egyre nagyobb szerepet vállal a szerelésekben és a labdaszerzésekben, miközben nőtt a progresszív passzai és a tizenhatoson belüli átadásai száma is. Míg tavaly 85-ször adott be a büntetőterületre, addig idén már 165-nél jár a Premier League-ben. Hozzátették, Szoboszlai teste idényről idényre egyre jobban alkalmazkodik a Premier League tempójához és fizikai követelményeihez, a több konditermi edzés hatására fittebbnek és erősebbnek érzi magát a magyar játékos, aki szerintük az apává válással járó extra terhelést is jól viseli.

 

A cikkben felidézik, Slot korábban a gólokat hiányolta Szoboszlaitól, de most már e téren sem lehet rá panasz, hiszen a pontrúgásait Alexander-Arnold távozása után extra edzésekkel tökélyre fejlesztette, távoli és ravasz szabadrúgásgólokkal rukkolt elő. A gólpasszai többsége is pontrúgás után született, és a Premier League középpályásai közül csak Bruno Fernandes (24) előzi meg a pontrúgásokból kialakított helyzetek számában a magyar játékost (21) a zajló idényben. Összesen 44 kialakított helyzete holtversenyben a harmadik legjobb mutató a középpályások között, a csapattársa, Florian Wirtz és Anton Stach (Leeds) mellett. Tavaly 56-tal zárt, akkor 51 helyzetet akcióból és ötöt pontrúgásból teremtett, míg idén 23-at akcióból és 21-et pontrúgásból.

Végül hozzátették, Szoboszlai egyre inkább vezérként viselkedik Liverpoolban, Steven Gerrardot idézi, aki tizenöt–húsz éve gyakran a vállán vitte a csapatot. A The Athletic azzal zárja az írását, hogy mindezek tükrében az angol klub nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a magyar játékost, minél előbb rendezni kell a helyzetét. 

Mint ismert, Szoboszlait 2028 júniusáig köti szerződés a Liverpoolhoz. Folynak a tárgyalások az esetleges hosszabbításról, de megegyezésről még nem számolhatunk be. A Real Madrid pedig talán lesben áll

 

