Arne Slot rejtélyes választ adott a Szoboszlaival kapcsolatos kérdésre

A Premier League tabelláján a Liverpool a 6., a Nottingham pedig a 17. helyről várja a 27. fordulót, mindkét csapat egyelőre saját várakozásain alul teljesít az idényben. Ősszel az Anfielden 3-0-ra győzött a Nottingham, amely ellen a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot az eddigi három találkozójából még egyszer sem tudott győzni. A csütörtöki sajtótájékoztatón egyértelművé tette, hogy vasárnap (15.00, tv.: Match4) ennek a rossz sorozatnak a megtörése a cél.

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a Nottingham elleni bajnoki előtt beszélt a várakozásairól (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Arne Slot szavai a Nottingham–Liverpool bajnoki előtt

A holland tréner a sajtótájékoztató elején elítélte a Real Madrid támadóját, Vinícius Júniort kedden ért rasszista támadást, majd kijelentette, hogy a novemberi vereség óta nagy fejlődésen ment át a saját csapata. A Liverpool azóta mindössze két – egyformán a hajrában kapott góllal – vereséget szenvedett az angol bajnokságban, de Slot megjegyezte, hogy az éllovas Arsenal sereghajtó elleni szerdai pontvesztése is mutatja, hogy senki nem mehet biztosra a ligában.

A sérülteket illetően a Liverpool edzője elárulta, hogy Jeremie Frimpong jövő héten már talán bevethető lesz, de Endó Vataru és az edzéseket már fokozatosan újrakezdő Alexander Isak visszatérésére még alighanem hónapokat kell várni.

Az eredetileg középhátvéd Joe Gomez ugyanakkor készen áll arra, hogy akár már a kezdőcsapatban is szerepet kapjon.

Utóbbi kapcsán Slot kérdést kapott arról, hogy Szoboszlai Dominik kikerülhet-e a védelemből, mire rejtélyesen válaszolt: – Jól játszott a középpályán, egy héttel korábban jobbhátvédként, majd egy héttel korábban egy másik poszton is.

Meg kell találnom, mi a legjobb pozíció neki

– mondta.

Arne Slot dicsérte az idény során már több edzőváltáson is átesett Nottinghamet, majd kitért a stábjából nemrég távozott Aaron Briggsre is – a pontrúgáshelyzetekért felelős szakembert nem hibáztatta a korábban kapott sok gólért, de az edző azért megjegyezte, hogy a közelmúltban már rendezettebben játszik a Liverpool, és kevesebb gólt kap ilyen szituációk után is.

A Vörösök a vasárnapi győzelem esetén akár a negyedik helyre is felléphetnek a tabellán, a dobogó azonban jelenleg nyolc pontra van tőlük.