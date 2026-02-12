Slot lesújtó hírrel szolgált a Liverpool győzelme után

A Manchester City elleni csalódást keltő végjáték és 2-1-es vereség után szerdán Szoboszlai Dominik és a cserepadon tartott Kerkez Milos nélkül is visszatalált a helyes útra a Liverpool, Virgil van Dijk góljával hozta el a sokat érő három pontot a Premier League hazai pályán egyetlen veretlen csapata, a Sunderland otthonából. Fontos győzelem volt, az egyébként botladozó Vörösök kihasználták a két legközelebbi rivális, a Chelsea és a Manchester United botlását, és közeledtek feléjük a tabellán, még szorosabb a küzdelem a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért.

Slot elmondása szerint nagy a baj Endo Vataruval Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

– Nem volt szenvedős ez a meccs, szerintem nagyszerűen játszottunk – megint – értékelt Arne Slot, a Liverpool menedzsere, amikor arról kérdezték, a pályára zúduló eső mennyire nehezítette meg a játékosai dolgát. – Nem az időjárással kellett megküzdenünk, hanem a Sunderlanddel, amely ma estig veretlen volt hazai pályán. Egyre inkább hozzászokom ahhoz, hogy sok helyzetet kihagyunk – ahogy ma este is. Az volt a különbség a feljutott, illetve az azon együttesek ellen játszott korábbi meccseinkhez képest, ahol mi voltunk a jobb csapat, hogy most gólt szereztünk rögzített helyzetből. Általában mi kapunk egyet, de ma este mi szereztünk egyet – ez jelentette a különbséget ezen a mérkőzésen. Rengeteg csapás ért minket, sok csalódás, rengeteg alkalommal mi voltunk a jobb csapat, és nem azt kaptuk, amit megérdemeltünk. De három nappal később a srácok ismét bizonyítanak, és általában jó meccset játszanak. Ez nem mindig hoz eredményt, de mindig ahhoz vezet, hogy mi vagyunk a jobb csapat a pályán.

Slot attól tart, hosszú időre kidőlt Endo

Slot hozzátette, elégedett a Liverpool produkciójával, ugyanakkor nem bánná, ha a játékosok megkönnyítenék a maguk életét azzal, ha néha több gólt szereznének, és hamarabb lezárnák a mérkőzéseket. Ezúttal Van Dijk 61. percben szerzett gólja után tarthattak attól, hogy esetleg ez a győzelem is elúszhat egy-egy védelmi megingásnál.

A csapat helyzetét nehezítette, hogy most is meg kellett bontani a védelmet, ahogy az lenni szokott, a jobbhátvédet kellett lecserélni. Aki ezen a poszton játszik Liverpoolban, az valamilyen módon pórul jár, lesérül, esetleg más ok miatt nem játszhat – mint Szoboszlai sem, aki a Manchester City elleni kiállítása után eltiltás miatt nem állt rendelkezésre. A Sunderland ellen Endo Vataru volt a beugró beugrója, ám a csupaszív japán középpályást bő egy óra után hordágyon vitték le a pályáról. Slot rossz hírekkel szolgált perememberéről, aki szerdán volt első alkalommal a kezdőben a bajnoki idényben.

Komoly sérülésről van szó. Hogy mennyire súlyos, azt még nem tudjuk, mert holnap még meg kell őt vizsgálni, de nem néz ki jól. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a bokájával van-e baj, holnap állapítjuk meg, hogy pontosan a bokája vagy a lábfeje sérült-e meg. Arra számítok, hogy hosszú-hosszú időre kiesik. Hogy mit jelent pontosan a hosszú, azt most nehéz megmondani, de szinte hihetetlen, milyen problémákat hozott számunkra a jobbhátvéd poszt ebben az idényben

– mutatott rá a holland edző a liverpooli „átokra”.