Vizsgálat indul Vinícius Júnior balhéja miatt, óriási eltiltás lehet a vége

A Real Madrid Vinícius Júnior góljával 1-0-ra nyert a Benfica otthonában a Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén, így nagy lépést tett afelé, hogy ott legyen a sorozat nyolcaddöntőjében. Hogy az összecsapás nem Vinícius látványos góljáról marad emlékezetes, arról éppen a brazil körül kirobbant botrány tehet: Vinícius elmondása szerint a Benficában futballozó Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. Francois Letexier játékvezető Vinícius panasza után aktiválta az UEFA antirasszizmus-protokollját, és emiatt a mérkőzést mintegy tíz percre le kellett állítani.

Vinícius Júnior gólja döntött, de nem emiatt került középpontba Fotó: Filipe Amorim/AFP

A UEFA a történtekre reagálva etikai és fegyelmi vizsgálót nevezett ki, aki a meccsel kapcsolatos esetleges diszkriminatív magatartás gyanúját vizsgálja — ezzel hivatalosan is vizsgálat indult a történtek tisztázására. A szervezet közleménye szerint további részleteket később hoznak nyilvánosságra.

Ha valóban bebizonyosodik, hogy Prestianni rasszista megjegyzést tett, az UEFA akár tízmérkőzéses eltiltást is kiszabhat rá a saját fegyelmi szabályzata szerint – írja az ESPN.

Vinícius Júnior hálás a támogatásért

A lap forrásai szerint Viníciusnak rendkívül jólesik, hogy ennyien támogatják, különösen Kylian Mbappénak hálás, aki az elsők között kelt csapattársa védelmére. A francia mellett több Real Madrid-játékos felszólalt a szélső érdekében, a brazil szövetség szintén támogató közleményt adott ki, míg maga Vinícius az Instagramon írt arról, hogyan érintette az incidens.

A Real Madrid február 25-én, szerdán fogadja a Benficát a rájátszás visszavágóján – a történtek után rendkívül feszült összecsapás várható.