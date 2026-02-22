Nagy Tímea: Mindig is az jellemzett, hogy ami a szívemen, az a számon

A Sydney-ben és Athénban is aranyérmes párbajtőröző 16 éve a Nemzeti Sportügynökségnél dolgozik, ma már a Duna Aréna és a Hajós Alfréd Uszoda létesítményvezetője. Nagy Tímea napjait most éppen a téli olimpia eseményei teszik teljessé, és az Origón megjelent interjújában elárulta, nagy izgalommal vár minden egyes versenynapot. Mint mondta, nagyon átérzi a sportolók világát, különösen azokét, akik nem tudták valóra váltani az álmaikat. Ugyanakkor nagyon büszke a negyedik helyen végzett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya párosra, és ugyan tudja, hogy volt némi visszhangja a pontozásnak, de maga a gyakorlat, a kűr, az felemelő volt.

Nagy Tímea soha nem gondolt arra, hogy ne dolgozzon (Fotó: Török Attila)

Nagy Tímea a padlóról állt fel, ma már a gyerekek a legfontosabbak neki

A kétszeres olimpiai bajnok szerint azoknak az embereknek, akik már ott vannak az olimpián, akik már végigjárták azt az utat, ahol meg kellett tanulniuk felállni a kudarcok után, nagyon nehéz a helyzetük. Neki egyetlen mondat segített, amikor az edzője felhívta, és csak annyit mondott:

Nekem továbbra is a világ egyik legjobb vívója vagy.

– Nem kellett se kibeszélnem mással, se pszichológushoz mennem. Ez a mondat nekem elég volt, hogy újra tudjam kezdeni. Udvarhelyi Gábor mondata indította meg a felkészülést a sydney-i olimpiára – tette hozzá Nagy Tímea. Aztán mindenki tudja, mi lett a vége: két egyéni aranyérem.

Nem titkolja, hogy már azokban az években, amikor még aktív sportoló volt, azt vallotta, mindenképpen a sporttal szeretne foglalkozni a későbbiekben is, de közben azt is tudta, hogy gyerekorvos is szeretne lenni. Pontosan ezért elvégezte a szakedzőit és a gyógypedagógiai főiskolát is. Ám végül se a vívóedzői, se a gyerekorvosi pálya nem jött össze.

– Ugyanis itt szólt közbe az élet. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor adódott egy lehetőség a Hajós Alfréd Uszodában, hogy rendezvényszervező legyek. Így kezdtem el itt dolgozni. Ugyanakkor a gyerekek a mindeneim. Mindig négy gyerkőcöt szerettem volna, de az élet úgy hozta, hogy csak három lett. De ők csodálatosak.

Ma már számomra az a legfontosabb, hogy értük és más gyerekekért teszek mindent. Nekik üzemeltetjük az uszodát, biztosítjuk a pályákat.

Minden egyes fejlesztésnél figyeljük, nekik hogy lenne a legjobb, mi az, ami leginkább elősegíti a fejlődésüket – fogalmazott Nagy Tímea.