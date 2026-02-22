Kilencvenéves az író, aki sötét humorával külön világot teremtett

Bodor Ádám neve a kortárs magyar irodalom egyik legegyedibb hangjaként él a köztudatban. 1936-ban született Kolozsváron, református értelmiségi családban. Fiatalon megtapasztalta a történelem brutalitását: apját koncepciós perben ítélték el, őt magát pedig tizenhat évesen államellenes szervezkedés és röpcédula-terjesztés vádjával börtönbüntetésre ítélték. Két év után szabadult, majd gyári munkásként dolgozott, később a Protestáns Teológiai Intézet hallgatója lett.

Bodor Ádám kilencvenedik születésnapját a PIM-ben ünneplik február 24-én. Fotó: Facebook/Bodor Ádám

Bodor Ádám prózája sokrétű

Irodalmi pályája az 1960-as évek közepén indult: az Utunk című lapban jelentek meg első írásai, majd 1969-ben látott napvilágot első novelláskötete, A tanú. Az 1982-es Magyarországra költözése után vált szélesebb körben ismertté.

Az 1991-ben megjelent Sinistra körzet – regényszerű novellaciklus – hozta meg számára az áttörést.

A meghatározatlan idejű és helyszínű, mégis ismerősen közép-európai világban játszódó történetek a totalitárius rendszer abszurditását és az emberi kiszolgáltatottság tapasztalatát mutatják be. A fenyegetettség légkörét azonban mindig áthatja Bodor finom, szinte észrevétlen humora. A művet sokan életműve csúcspontjának tartják, és külföldön is jelentős visszhangot keltett.

A Sinistra körzet mellett olyan művek gazdagítják pályáját, mint Az érsek látogatása, A börtön szaga, Az utolsó szénégetők, a Verhovina madarai vagy A barátkozás lehetőségei, melyek mind a pálya különböző korszakait, a történelmi és személyes élményekből táplálkozó sötét humorát és a titokzatos atmoszférát mutatják be.

Filmek és díjak

Művei a filmeseket is megihlették. A hetvenes években Bacsó Péter és Fábri Zoltán készített filmet egy-egy novellájából (Forró vizet a kopaszra, Plusz-mínusz egy nap), 1994-ben Gothár Péter vitte filmre a Részleg című írást, amely több díjat nyert a Magyar Filmszemlén. Kamondi Zoltán Az érsek látogatásából készítette el a Dolina című filmet, Andrasev Nadja pedig animációs formában dolgozta fel a Megbocsátást.

Bodor Ádám munkásságát számos rangos díjjal ismerték el: József Attila-díjjal, Krúdy Gyula-díjjal, Márai Sándor-díjjal, Magyar Irodalmi Díjjal, 2003-ban Kossuth-díjjal, 2011-ben Artisjus Irodalmi Nagydíjjal, 2019-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki. 2023-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották, 2024-ben pedig Kriterion-koszorút kapott.