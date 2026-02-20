liu shaoanggyorskorcsolyapavlova mariasviatchenko alexeijászapáti petraliu shaolin sándor

Liu Shaoang elsőként haladt át a célvonalon, de nem lehet boldog az utolsó futama után

A milánói–cortinai téli olimpián a pénteki nap volt a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja. Így a magyar versenyzőknek ez volt az utolsó alkalma, hogy folytassák a 2006 óta tartó pontszerző sorozatukat a téli ötkarikás játékokon. Ez nem jössze, férfiváltónk a B-döntőben az utolsó, negyedik helyen zárt, így összességében a nyolcadik helyen végzett. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a kínai váltót a B-döntőben behozta az első helyre, ami az összesítésen ötödik helyet ért, de Kína nem ezért jött.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 22:00
Moon Wonjun és Major Dominik itt még az elődöntőben csatázik a kínai váltóval, balra hátul takarásban Liu Shaoang Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországnak az előző öt téli játékokon a rövid pályás gyorskorcsolyázók szállították a pontszerző helyezéseket, a 2022 végén Kínába távozott két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nélkül eleve nehéznek ígérkezett a feladat. Ráadásul sérülések miatt az Európa-bajnok Jászapáti Petra és öccse, férfiváltónk oszlopos tagja, Jászapáti Péter is kidőlt a sorból.

Peking, 2022. február 5. Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry, a bronzérmes magyar rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltójának tagjai a csapatverseny döntője után a pekingi téli olimpián a Fővárosi Fedett Stadionban 2022. február 5-én. MTI/Kovács Tamás
Négy éve a pekingi téli olimpa egyik magyar sikere: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry bronzérmet nyert a vegyes váltók versenyében Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Milánóban műkorcsolyában párosunk, azaz az orosz születésű Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei összehozott egy negyedik helyet, de sokan úgy vélték, hogy bronzérmet érdemeltek volna, csaltak a pontozók. Pénteken a a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapján női 1500 méteren Végi Diána Laura és Somodi Maja révén voltunk érdekelve, férfiváltónk pedig a B-döntőben léphetett jégre. A nőknél a negyeddöntőből mindkét indulónk bejutott az elődöntőbe, de itt még 21-en voltak, akiket három futamba soroltak. Somodi és Végi is a harmadikba került, előbbi a negyedik,utóbbi a hatodik helyen végzett. Ez egyszersmind azt is jelentette, hogy Somodi Maja bejutott a B-döntőbe. Itt ötödik lett, így az olimpiát a 12. helyen zárta.

A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összetételű kvartettünk az 5-8. helyért a belgákkal, a japánokkal és a kínai négyessel küzdhetett, amelynek soraiban ott volt Liu Shaoang.

Liu Shaoang már korábban megvonta a mérleget

Milánóban Liu Shaoang 500 méteren címvédőként immár Kína zászlója alatt a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik. Miután eldőlt, hogy érem nélkül maradt, a közösségi oldalán először  filozofikus hangulatba kerülve furcsa módon értékelte a szereplését. Majd magyarul is posztolt: „A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem és olimpiai bajnokként távozom. Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak” – írta ki Liu Shaoang.

A férfiváltó B-döntőjében a 45 körös futamban Kína tíz körrel a vége előtt meglépett, és Liu Shaoang be is hozta az első helyre, de összesítésben ez csak ötödik helyet ért. Az olimpia előtt Kína még az aranyban reménykedett... A magyar váltó senkit sem tudott megelőzni, így a futamban a negyedik, összesítésben a nyolcadik helyen végzett. A férfiváltók döntőjében a hollandok szerezték meg az aranyérmet.

Alysa Liu megnyerte az Egyesült Államoknak

Műkorcsolyában csütörtök éjjel a nők versenyét az amerikai Alysa Liu nyerte meg.

A végeredmény:

  1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226,79 pont
  2. Szakamoto Kaori (Japán) 224,90
  3. Nakai Ami (Japán) 219,16

Cikkünk frissül.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.