Liu Shaoang elsőként haladt át a célvonalon, de nem lehet boldog az utolsó futama után

Magyarországnak az előző öt téli játékokon a rövid pályás gyorskorcsolyázók szállították a pontszerző helyezéseket, a 2022 végén Kínába távozott két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nélkül eleve nehéznek ígérkezett a feladat. Ráadásul sérülések miatt az Európa-bajnok Jászapáti Petra és öccse, férfiváltónk oszlopos tagja, Jászapáti Péter is kidőlt a sorból.

Négy éve a pekingi téli olimpa egyik magyar sikere: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry bronzérmet nyert a vegyes váltók versenyében Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Milánóban műkorcsolyában párosunk, azaz az orosz születésű Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei összehozott egy negyedik helyet, de sokan úgy vélték, hogy bronzérmet érdemeltek volna, csaltak a pontozók. Pénteken a a rövid pályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapján női 1500 méteren Végi Diána Laura és Somodi Maja révén voltunk érdekelve, férfiváltónk pedig a B-döntőben léphetett jégre. A nőknél a negyeddöntőből mindkét indulónk bejutott az elődöntőbe, de itt még 21-en voltak, akiket három futamba soroltak. Somodi és Végi is a harmadikba került, előbbi a negyedik,utóbbi a hatodik helyen végzett. Ez egyszersmind azt is jelentette, hogy Somodi Maja bejutott a B-döntőbe. Itt ötödik lett, így az olimpiát a 12. helyen zárta.

A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összetételű kvartettünk az 5-8. helyért a belgákkal, a japánokkal és a kínai négyessel küzdhetett, amelynek soraiban ott volt Liu Shaoang.

Liu Shaoang már korábban megvonta a mérleget

Milánóban Liu Shaoang 500 méteren címvédőként immár Kína zászlója alatt a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik. Miután eldőlt, hogy érem nélkül maradt, a közösségi oldalán először filozofikus hangulatba kerülve furcsa módon értékelte a szereplését. Majd magyarul is posztolt: „A harmadik olimpiám. Olimpiai bajnokként érkeztem és olimpiai bajnokként távozom. Nem került új érem a gyűjteményembe, de az ide vezető út és az emlékek örökre velem maradnak” – írta ki Liu Shaoang.

A férfiváltó B-döntőjében a 45 körös futamban Kína tíz körrel a vége előtt meglépett, és Liu Shaoang be is hozta az első helyre, de összesítésben ez csak ötödik helyet ért. Az olimpia előtt Kína még az aranyban reménykedett... A magyar váltó senkit sem tudott megelőzni, így a futamban a negyedik, összesítésben a nyolcadik helyen végzett. A férfiváltók döntőjében a hollandok szerezték meg az aranyérmet.