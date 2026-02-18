Videón, ahogy Liu Shaoang a falban végezte, kifütyülték a magyar főbírót

Az olimpia 500 méteres negyeddöntőjében az előfutamok után állva maradt húsz versenyzőt négy ötfős futamba sorolták, ahonnan az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel legfeljebb a két legjobb harmadik juthatott be az elődöntőbe. Honosított versenyzőnk, Moon Wonjun este az első negyeddöntős futamban a kettes rajtpozícióból indulhatott a regnáló világbajnok kanadai Steven Dubois mellől, az ellenfele volt még a vb-ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisa, az amerikai Heo Andrew és a holland Teun Boer. A ftamot visszalőtték, és sajnos versenyzőnlet korai rajt miatt kizrták… A második futamban ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang immár Kína zászlója alatt, a szám címvédője, aki 2022-ben még nekünk nyert.

Liu Shaoang 500 méteren címvédőként léphetett jégre Fotó: STRINGER / cnsphoto

Liu Shaoang kicsúszott az elődöntőben

Liu Shaoang a harmadik futamban a hármas pályát kapta, az egyesre a bomba formában levő holland Jens van ’t Wout, az 1000 és az 1500 méter újdonsült olimpiai bajnoka, a kettesre az olasz vegyes váltóval aranyérmes Thomas Nadalini került. Kínának hatalmas meglepetésre szerda délelőttig egyetlen aranyérme sem volt az olimpián, de aztán hirtelen kettő is lett: hódeszkában slopestyle-ban a férfiaknál 22. születésnapján Szu Ji-ming (Su Yiming) győzött, síakrobatikában a szabadstílusú női ugrás döntőjében pedig Hszü Meng-tao diadalmaskodott, aki így megvédte a címét. Este Liu Shaoang vállán így kisebb lett a teher, de korábban elárulta, csalódott lenne, ha nem szerezne egyetlen érmet sem. S eddig csak negyedik (vegyes váltó), hatodik (1000 méter) és hetedik helyig (1500 méter) jutott, a kínai férfiváltóval pedig pénteken csak a B-döntőben lesz érdekelt. A kínai média kiszúrta, hogy a Weibo közösségi oldalán változtatott a profilján, abban bízva, hogy ez szerecsét hozhat neki. Nos, a negyeddöntős futamában nagyon jól kapta el a rajtot, beállt Jens van 't Wout mögé, és mögötte a második helyen ért be a célba, így bejutott az elődöntőbe.

Itt az első futamban az olasz Pietro Sighel és a kanadai Maxime Laoun összeakadtak és elestek, miután a kanadai kiosztott egy könyököst, de az olasz sem hagyta magát. A közönség abban bízott, hogy Sighelt továbbjuttatják a döntőbe. Kövér Balázs főbíró azonban nem így döntött, „versenybalesetnek” minősítette az esetet, és ezért a közönség kifütyülte. Liu Shaoang a második negyeddöntős futamban csak a négyes pályáról startolhatott, az utolsó körben megpróbált előzni, feljönni a harmadik helyre, de kicsúszott és palánknak csapódott, sokadszorra az olimpián. S ezzel eldőlt, hogy nem szerez érmet az ötkarikás játékokon, mert csak a B-döntőbe került be.