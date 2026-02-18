liu shaoangShort TrackKínamoon wonjunjens van ' t woutolimpia

Liu Shaoang kapott egy utolsó esélyt, jó okkal változtatott a közösségi profilján + videó

A milánói–cortinai téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában szerdán elérkeztünk az utolsó előtti versenynaphoz. Férfi 500 méteren honosított versenyzőnk, Moon Wonjun ott van a negyeddöntőben, miként a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is, immár Kína zászlója alatt. A távon címvédő Liu Shaoang számára a mai nap kínálja az utolsó esélyt, hogy (arany)érmet nyerjen Milánóban. Kínának még nincs aranya az olimpián, ami hatalmas terhet tesz a vállára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 5:40
Liu Shaoang több futamban is peches volt Milánóban
Liu Shaoang több futamban is peches volt Milánóban Fotó: Xue Yuge Xinhua / eyevine
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legutóbbi, 2022-es pekingi téli olimpián Kína kilenc arany-, négy ezüst- és két bronzot szerzett, jelenleg viszont csak három ezüsttel és három bronzzal áll az éremtáblán, ami hatalmas csalódás az országban. Sokat vártak a rövid pályás gyorskorcsolyázóiktól, de eddig csak egy ezüstöt szereztek, férfi 1000 méteren Szun Long. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, a vegyes váltóval negyedik lett, a férfiváltóval pénteken pedig csak a B-döntőben lesz érdekelt. Héfőn az A-döntő azon úszott el, hogy az elődöntőben befutóemberként az utolsó körben éppen Liu Shaoang elveszítette az olasz Pietro Sighel elleni „párharcát”, megbotlott, és a hazaiak versenyzője elment mellette. Így Kanada, Olaszország, Kína, Magyarország lett a befutó sorrendje, az A-döntőbe pedig csak az első kettő juthatott be. A futam után Liu Shaoang megrázó nyilatkozatot adott: – Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni.

Csalódott kínaiak a férfiváltó elődönője után, a 14-es sisakban Liu Shaoang
Csalódott kínaiak a férfiváltó elődönője után, a 14-es sisakban Liu Shaoang Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang ilyen előzmények után folytatja ma 500 méteren a negyeddöntőben, abban a versenyszámban, amelyben 2022-ben ő nyerte meg az olimpiát. Most is ott van az esélyesek között, a 2025/26-ös World Tour-pontversenyben ezen a távon a negyedik helyen végzett a kanadai William Dandjinou, Sighel és még egy kanadai, Steven Dubois mögött. A négy World Tour-állomásból azonban hármat Dandjinou nyert meg, és Liu Shaoang csak egy ezüstöt szerzett. Ám ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, hiszen Milánóban 1000 és 1500 méteren is a holland Jens van 't Wout győzött, aki a World Tour-pontversenyben egyik számban sem került az első öt közé.

Liu Shaoang Jens van 't Wout és Thomas Nadalini ellen 

Az olimpia 500 méteres negyeddöntőjében az előfutamok után állva maradt húsz versenyzőt négy ötfős futamba sorolták, ahonnan az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel a két a legjobb harmadik juthat be az elődöntőbe. Honosított versenyzőnk, Moon Wonjun este az első negyeddöntős futamban a kettes rajtpozícióból indulhat a regnáló világbajnok Dubois mellől, az ellenfele lesz még a vb-ezüstérmes kazah Gyenyisz Nyikisa, az amerikai Heo Andrew és a holland Teun Boer. Liu Shaoang a harmadik futamban a hármas pályát kapta, az egyes a bomba formában levő Jens van 't Wouté, a kettes az olasz vegyes váltóval olimpiai bajnok Thomas Nadalinié. Liu Shaoang aligha ilyen futambeosztásról álmodott azután, hogy az előfutamából az első helyen jutott tovább. Ám gyenge idővel. Az 500 méteres távon a belső pályák nagy előnyt jelentenek, ide az előző körben a legjobb időket korcsolyázók kerülnek, így aki a negyeddöntőből csak a második vagy harmadik helyen jut tovább, az az elődöntőben szinte biztosan „rossz” pályára kerül.

– Száz százalékot fogok nyújtani, teljes erőbedobással korcsolyázom az 500 métert – ígérte meg Liu Shaoang. A kínai média kiszúrta, hogy tegnap a kínai közösségi oldalán (Weibo) változtatott a profilképén, kiegészíette egy négylevelű lóherés ikonnal és azzal a szöveggel, hogy ha valaki talál egy négylevelű lóherét, akkor váratlan szerencse érheti. Liu Shaoang korábban okkal panaszkodott Milánóban, hogy már sok balszerencse érte, tényleg kijárna neki a szerencse.

 

Az olimpián ma a női 3000 méteres váltók versenyében is érmeket osztanak. Az A-döntőben az aranyért a hollandok, a dél-koreaiak, a kanadaiak és az olaszok csapnak össze.

A 2022-es, pekingi téli olimpián Liu Shaoang így nyerte meg az 500 métert, még magyar színekben:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu