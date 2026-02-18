Kanada drámai végjátékban bejutott a jégkorongtorna elődöntőjébe, de Crosby megsérült

A jégkorongtorna első negyeddöntős meccse a Szlovákia–Németország mérkőzés volt. A négy évvel ezelőtt harmadik szlovákok az első játékrészben megszerezték a vezetést, a második harmadban pedig frissebben korcsolyázva, 33 másodperc alatt kétszer is bevették a német kaput. A találkozó derekán már négy gól volt a szlovák előny, és bár ebből egyet még ebben a húsz percben lefaragtak a németek, a záró felvonás elején esett második Pavol Regenda-gól végleg szertefoszlatta a reményeiket. A végjátékban esett német találatra még érkezett üres kapus szlovák válasz, Szlovákia 6-2-re győzött. S jött a Kanada–Csehország összecsapás.

Kanada megszenvedett, de továbbjuott Csehország ellen Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Kanada csak hosszabbításban győzött Csehország ellen

S közel volt a bombameglepetés, Kanada kiesése! A 19 éves Celebrini már a 4. percben vezetést szerzett az esélyesebb tengerentúliaknak, de a lelkes és fegyelmezetten játszó rivális Sedlak révén egyenlített. Sőt, Celebrini kiállítása alatt a csehek legnagyobb sztárja, Pastrnak hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba. Kanada először került hátrányba a tornán. MacKinnon a meccs derekán emberelőnyből egyenlített, de a csehek is remekül játszottak, ráadásul a kanadaiaknál Crosby megsérült. Kevesebb mint nyolc perc volt hátra, amikor Palat kontrából nem hibázott. Érett a bombameglepetés. Aztán 3:27 perccel a vége előtt Suzuki a levegőben nyúlt bele Toews távoli lövésébe, ezzel 3-3-ra módosult az állás. A hajrában a csehek kihagytak egy szólót, így jöhetett a hirtelen halál. Ebben Marner szép leforgás után fonákkal emelt a kapuba, Kanada 4-3-ra nyert.

Eredmények, jégkorong, férfi negyeddöntő:

Szlovákia–Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

Kanada–Csehország 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0), hosszabbítás után

Finnország–Svájc 18.10

Egyesült Államok–Svédország 21.10

