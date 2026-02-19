liu shaoanggyorskorcsolyaKínaolimpia

Liu Shaoang úgy értékelte az olimpiai szereplését, ahogyan arra senki sem számíthatott

A milánói–cortinai téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya utolsó előtti, szerdai versenynapján Kanada és Dél-Korea is megszerezte első aranyát a sportágban az idei játékokon. S eldőlt, hogy a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína zászlója alatt érem nélkül marad. Liu Shaoang az Instagram-oldalán meglepő módon értékelte az olimpiai szereplését, James Norbury „Nagy Panda és Kicsi Sárkány” című, a szerző által illusztrált könyvből idézett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 5:26
Liu Shaoang számára így ért véget 500 méteren az elődöntős futama Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tegnap a női 3000 méteres váltók versenyében Dél-Korea, férfi 500 méteren pedig a kanadai Steven Dubois győzött.  Dubois mögött Melle van 't Wout lett az ezüst-,  Jens van 't Wout a bronzérmes, azaz utóbbinak az 1000 és 1500 megnyerése után nem jött össze a triplázás. De így, hogy bátyjával együtt állhatott a dobogóra, ezt nem bánja. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína zászlója alatt címvédőként a B-döntő megnyerésével a hatodik helyen zárt. Korábban a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, s mivel a férfiváltóval pénteken pedig csak a B-döntőben lesz érdekelt, eldőlt, hogy Milánóban nem szerez érmet. Az 500 méter elődöntőjében a negyedik helyen haladva előzni próbált, de kicsúszott, a falban végezte, így csak a B döntőbe jutott be. Milánóban többször is hibázott a futamaiban, a kínai férfiváltó azért nem jutott be az A-döntőbe, mert az elődöntő utolsó körében Liu Shaoang megbotlott. A futam után minden felelősséget magára vállalt, és nyilvánosan elnézést kért csapattársaitól.

Csalódott kínaiak a férfiváltó elődöntője után, Liu Shaoang a 14-es sisakban
Csalódott kínaiak a férfiváltó elődöntője után, Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang filozofikus hangulatba került

Ez az olimpia nem Liu Shaoang olimpiája volt, de nem is a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázóké, mert csak egy ezüstöt szereztek, és pénteken a női 1500 méteren már aligha végeznek a dobogón. De a komplett kínai válogatott szereplése csalódást keltő. Négy éve hazai pályán, Pekingben az összesített éremtábla negyedik helyén végeztek 9 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal. Most 2 aranyuk, 3 ezüstjük és 4 bronzuk van, ezzel a 14. helyen állnak az éremtáblán. A két aranyukat éppen tegnap szerezték: hódeszkában slopestyle-ban a férfiaknál 22. születésnapján Szu Ji-ming (Su Yiming) győzött, síakrobatikában a szabadstílusú női ugrás döntőjében pedig Hszü Meng-tao diadalmaskodott, aki így megvédte a címét. S ez a két arany tegnap azért háttérbe szorította azt, hogy a rövid pályás gyorskorcsolyában nem lett még érmük sem.

Liu Shaoang korábban kijelentette, csalódott lenne, ha egyszer sem állhatna dobogóra, és ezt történt. De most filozofikus hangulatba kerülve arra jutott, hogy az életben nem az érmek hajszolása a legfontosabb. Tegnap éjjel Instagram-sztoriban három bejegyzést osztott meg. Az első kettővel Szu Ji-ming és Hszü Meng-tao olimpiai aranyérmei előtt tiszteleg, a harmadik pedig egy idézet James Norbury „Nagy Panda és Kicsi Sárkány” című, a szerző által illusztrált könyvből.

„Mi a fontosabb, az utazás vagy az úticél?” – kérdezte Nagy Panda. „Az útitársak” – felelte Kicsi Sárkány.

S Liu Shaoang mindenkinek köszönetet mondott, aki támogatta.

 


(Érdekesség, hogy ezt bátyja, Liu Shaolin Sándor is megosztotta tegnap a saját Instagram-sztorijában. A magyar színekben egyszeres olimpiai bajnok versenyző, aki 2022 végén ugyancsak országot váltott, kimaradt a kínai csapatból, de Milánóban tartózkodik.) 

Ennek szellemében Liu Shaoang, aki az olimpia alatt végig hangsúlyozta, hogy a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázócsapat mennyire egységes és összetartó, tegnap nem is saját magával foglalkozott a kínai médiának nyilatkozva:

– Nagyon szerettük volna, ha a Tavaszünnep idején (ez a kínai holdújévhez kapcsolódik, ami február 17-én kezdődött – a szerk.) szép eredménnyel, aranyéremmel örvendeztethetjük meg az otthoniakat. Fájó, hogy ez nem sikerült. De bízunk benne, mindenki megéri, hogy mi mindent megtettünk – mondta.

A Sohu portál mindenesetre nem kíméletes, azzal summázza Liu Shaoang szereplését, hogy sokaknak csalódást okozott. Mert bizony fontos lett volna elérni az „úticélt”. A keserű valóság azonban az, hogy a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázók legutóbb 1994-ben (!) szerepeltek ilyen gyengén olimpián, mint most, akkor, Lillehammerben is csak egy ezüstöt szereztek. De akkor még csak hat versenyszám volt a programban, most pedig már kilenc van.

Liu Shaoang hibája az 500 méter elődöntőjében:

Alpesi síben a női műlesiklást az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte, a végeredmény:

  1. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok)) 1:39.10 perc (1. futam: 47.13 másodperc/2. futam: 51.97 másodperc)
  2. Camille Rast (Svájc) 1:40.60 p (48.18 mp/52.42 mp)
  3. Anna Swenn Larson (Svédország) 1:40.81 p (48.29 mp/52.52 mp)

...31. Tóth Zita 1:46.44 p (50.73 mp/55.71 mp)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu