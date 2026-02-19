Liu Shaoang úgy értékelte az olimpiai szereplését, ahogyan arra senki sem számíthatott

Tegnap a női 3000 méteres váltók versenyében Dél-Korea, férfi 500 méteren pedig a kanadai Steven Dubois győzött. Dubois mögött Melle van 't Wout lett az ezüst-, Jens van 't Wout a bronzérmes, azaz utóbbinak az 1000 és 1500 megnyerése után nem jött össze a triplázás. De így, hogy bátyjával együtt állhatott a dobogóra, ezt nem bánja. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína zászlója alatt címvédőként a B-döntő megnyerésével a hatodik helyen zárt. Korábban a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, s mivel a férfiváltóval pénteken pedig csak a B-döntőben lesz érdekelt, eldőlt, hogy Milánóban nem szerez érmet. Az 500 méter elődöntőjében a negyedik helyen haladva előzni próbált, de kicsúszott, a falban végezte, így csak a B döntőbe jutott be. Milánóban többször is hibázott a futamaiban, a kínai férfiváltó azért nem jutott be az A-döntőbe, mert az elődöntő utolsó körében Liu Shaoang megbotlott. A futam után minden felelősséget magára vállalt, és nyilvánosan elnézést kért csapattársaitól.

Csalódott kínaiak a férfiváltó elődöntője után, Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang filozofikus hangulatba került

Ez az olimpia nem Liu Shaoang olimpiája volt, de nem is a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázóké, mert csak egy ezüstöt szereztek, és pénteken a női 1500 méteren már aligha végeznek a dobogón. De a komplett kínai válogatott szereplése csalódást keltő. Négy éve hazai pályán, Pekingben az összesített éremtábla negyedik helyén végeztek 9 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzzal. Most 2 aranyuk, 3 ezüstjük és 4 bronzuk van, ezzel a 14. helyen állnak az éremtáblán. A két aranyukat éppen tegnap szerezték: hódeszkában slopestyle-ban a férfiaknál 22. születésnapján Szu Ji-ming (Su Yiming) győzött, síakrobatikában a szabadstílusú női ugrás döntőjében pedig Hszü Meng-tao diadalmaskodott, aki így megvédte a címét. S ez a két arany tegnap azért háttérbe szorította azt, hogy a rövid pályás gyorskorcsolyában nem lett még érmük sem.