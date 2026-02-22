Magyar Péter a közösségi média segítségével vezeti meg saját híveit, fájdalmas lesz az ébredés április 13-án

Érdemes lenne mindenkinek egy kicsit kevesebbet lógnia a közösségi médián – írta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója azután, hogy Magyar Péter ismét félrevezette saját támogatóit, amikor hazudott az összegyűjtött ajánlások számáról. Törcsi Péter úgy fogalmazott, azt nem állítja, hogy az elmúlt két évtized választási eredményeit mindig előre lehetett volna sejteni, de általában az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult a végkifejlet.

– Viszont ez az idei kampány már abból a szempontból is különleges a korábbiakhoz képest, hogy pont két éve teljes hőfokon pörög a Tisza agresszív nyomulásának köszönhetően

De ezt leszámítva alapvetően azért tér el a kampány hangulata az előzőektől, mert mi, magyarok több mint 70 százalékban a közösségi médiából tájékozódunk, onnan gyűjtjük be a híreket – elsősorban a Facebookról. Csakhogy ezek a posztok nem minden esetben megbízható, tényeken alapuló hírforrások, sőt az egyes posztok alatti kommentek még inkább torzítják a valóságérzékelésünket.

Ennyire távol még sosem volt az ország egyik fele a másiktól politikai kérdések tekintetében, mint most

– vélekedett, hozzátéve, a Tisza valójában „megnyerte” a választást a Facebookon; az ellenzéki szavazók erről meg vannak győződve. És amikor ki kell lépni a Facebook-buborékból, és szembejön a valóság, a tiszás politikusok és a legelkötelezettebb követőik akkor is vehemensen cáfolják a tényeket.

Hangsúlyozta, érdemes figyelni a valóságra is a kampányban, hiszen ritka az, amikor a közvélemény-kutatásokon túl (amik rendre szándékosan eltérnek a valódi mérésektől – főleg a baloldali cégeknél) van mérhető, objektív tényadat, ilyen a balmazújvárosi Fidesz-győzelem, ahol a Tisza ezt már jó előre elkönyvelte sikernek, aztán szembejött a valóság. – A másik a tegnapi nap, amikor

Magyar Péter bemondta, hogy 1-2 óra alatt összegyűjtöttek 250 000 ajánlást, miközben a valóság pusztán 110 000.

Persze ez nem dönti el a választást, de megmutatja, mennyi aktív aktivistája van egy pártnak, és hogy országosan mennyire elkötelezettek a szavazói. Az, hogy Budapesten sok a hangos ellenzéki, még nem jelenti azt, hogy Budapesten kívül is ez a helyzet.

A Fidesz mintegy másfél óra alatt könnyen összegyűjtött 196 000 ajánlást, ahogy ezt minden választási évben szokta.

Jó lenne főleg az ellenzéki szavazóknak visszavenniük egy kicsit a padlógázból és a valóságtagadásból. Ugyan nem borítékolható áprilisban a Fidesz-győzelem, de nagyon-nagyon nagy esélye van annak, hogy Orbán Viktor újból kényelmes többséget szerez – írta Törcsi Péter, hozzátéve, a tiszások saját érdekükben figyeljenek jobban a tényekre és a Facebookon kívüli világra, hogy április 12-én éjjel ne legyen elviselhetetlenül fájdalmas a csalódás.