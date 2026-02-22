Az európaiak zsebe bánja az ukránok háborúját

Az üzenet világos: Amerika az első.

Kína gazdasági és katonai felemelkedése egyre komolyabb globális kihívást jelent. Washington figyelme így egyre inkább a csendes-óceáni térség felé fordul, Európa pedig háttérbe szorul.

A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) adatai szerint az amerikai támogatások egy év alatt 99 százalékkal estek vissza. A kiesést Európa próbálta pótolni: a támogatások súlypontja az uniós tagállamoktól Brüsszel felé tolódott el. Míg korábban a források jelentős részét a nemzeti költségvetések biztosították, ma már 89 százalékuk központi uniós csatornákon keresztül érkezik.

EU-adósság: láthatatlan terhek

Az unió a legkisebb ellenállás irányába mozdult el: közös hitelfelvétellel finanszírozza az ukrajnai csomagokat. Ilyen az 50 milliárd eurós Ukrajna-eszköz, a 18 milliárdos makrofinanszírozási hitel, a 2026–27-re tervezett 90 milliárdos kölcsön, valamint a 2028 utánra tervezett 100 milliárd eurós tartalék.