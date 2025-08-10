Élesen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az egyik orosz parlamenti képviselő, amiért az államfő kijelentette, hogy nem hajlandó területi engedményeket tenni az orosz–ukrán háború lezárása érdekében – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz képviselőnek nem tetszett Zelenszkij reakciója Trump és Putyin találkozójának hírére (Fotó: AFP)

Mihail Seremet nemes egyszerűséggel felszólította Zelenszkijt, hogy hallgasson el, szerinte ugyanis az ukrán elnök nem nőtt fel az államférfi szerepéhez.

Zelenszkij súlyosan téved, ha pótolhatatlannak gondolja magát

– hangsúlyozta.

A képviselő szerint az ukrán kérdés csupán egy a megoldatlan nemzetközi problémák hosszú listáján. Zelenszkij Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójának hírére reagálva az ukrán alkotmányra hivatkozva kizárta, hogy bármennyit is átadjon Ukrajna területéből. Az orosz erők jelenleg az ország mintegy húsz százalékát tartják ellenőrzésük alatt, és folyamatosan nyomulnak előre.