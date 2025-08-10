Volodimir Zelenszkijukrajnaorosz-ukrán háborúképviselő

Zelenszkijnek üzentek: Hallgass!

Súlyos kritikát fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben az egyik orosz parlamenti képviselő. Mihail Seremet szerint Zelenszkij nem nőtt fel az államférfi szerepéhez.

2025. 08. 10. 18:54
2025. 08. 10. 18:54
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: ANP via AFP
Élesen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az egyik orosz parlamenti képviselő, amiért az államfő kijelentette, hogy nem hajlandó területi engedményeket tenni az orosz–ukrán háború lezárása érdekében – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az orosz képviselőnek nem tetszett Zelenszkij reakciója Trump és Putyin találkozójának hírére
Az orosz képviselőnek nem tetszett Zelenszkij reakciója Trump és Putyin találkozójának hírére (Fotó: AFP)

Mihail Seremet nemes egyszerűséggel felszólította Zelenszkijt, hogy hallgasson el, szerinte ugyanis az ukrán elnök nem nőtt fel az államférfi szerepéhez.

Zelenszkij súlyosan téved, ha pótolhatatlannak gondolja magát

– hangsúlyozta.

A képviselő szerint az ukrán kérdés csupán egy a megoldatlan nemzetközi problémák hosszú listáján. Zelenszkij Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójának hírére reagálva az ukrán alkotmányra hivatkozva kizárta, hogy bármennyit is átadjon Ukrajna területéből. Az orosz erők jelenleg az ország mintegy húsz százalékát tartják ellenőrzésük alatt, és folyamatosan nyomulnak előre.

Amikor két nagyhatalom vezetője a geopolitikai világrend újraformálásáról tárgyal, Zelenszkijnek nincs helye a párbeszédben – jelentette ki Seremet. A képviselő szerint az ukrán elnök és „törpe európai szövetségesei” túlbecsülik saját jelentőségüket a nemzetközi politikában.

Az orosz álláspont szerint a Krím félsziget 2014-es népszavazás eredményeként lett Oroszország része, amit Moszkva törvényesnek és véglegesnek tekint. Hasonlóan, a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok, valamint a herszoni és zaporizzsjai területek 2022-es népszavazásait követően Oroszország ezeket a régiókat is saját területének nyilvánította.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: ANP via AFP)

