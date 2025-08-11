Ezt gondolja most a hazai terjeszkedésről a Primark

Újabb Primark üzlet nyílhat Magyarországon – vetette fel a fast fashion cég tájékoztatása alapján a Világgazdaság, amely arról kérdezte az üzlethálózatot, hogy mire lenne szükség ehhez.

Több mint egy éve nyitották meg első üzletüket az Aréna / Fotó: Primark

Ez a Primark véleménye a hazai üzletükről

A Világgazdaság a további terveikről kérdezte a Primarkot.

„A budapesti üzletünk nyitása óta eltelt bő egy évben rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk” – közölte a lappal a Primark. Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. Megfogalmazásuk szerint

a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”.

A ruhacég tájékoztatása szerint az elmúlt év során valamennyi termékkategóriában folyamatos keresletet tapasztaltak, különösen a női és gyermekruházat iránt. „Az összeillő családi szettek, az alapdarabok és a különböző trendekre szabott ruhák különösen népszerűek voltak. Továbbra is figyelemmel kísérjük vásárlóink igényeit, és ezek alapján alakítjuk kínálatunkat” – írták.

Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője a lapnak korábban arról beszélt, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. A legkelendőbb kategóriák között szerepelnek

a női ruhák,

a hálóruhák és a

szépségápolási szerek.

Tavaly főleg a Disney-, illetve a Bridgerton-franchise-t keresték a magyarok: az utóbbit hamar elkapkodták, a kollekció az online kínálatban rögtön elérhetetlen lett. A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak.

Ekkor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon

A fast fashion cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek, valamint az új trendek alapján alakítják kínálatukat. A fast fashion cég közölte, hogy kiemelt fókuszterületként kezelik a fenntarthatóságot és elkötelezettek amellett, hogy „remek ár-érték arányú ruhákat” kínáljanak a magyar vásárlóknak.