Ezt gondolja most a hazai terjeszkedésről a Primark

Tavaly májusban nyitotta meg első üzletét a Primark, amely folyamatosan figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit. A kérdés: terjeszkedik-e tovább itthon a fast fashion üzletlánc. Így reagált a Primark.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 12:34
Újabb Primark üzlet nyílhat Magyarországon – vetette fel a fast fashion cég tájékoztatása alapján a Világgazdaság, amely arról kérdezte az üzlethálózatot, hogy mire lenne szükség ehhez.

Több mint egy éve nyitották meg első üzletüket az Aréna / Fotó: Primark

Ez a Primark véleménye a hazai üzletükről

A Világgazdaság a további terveikről kérdezte a Primarkot.

„A budapesti üzletünk nyitása óta eltelt bő egy évben rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk”  – közölte a lappal a Primark. Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. Megfogalmazásuk szerint

a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”.

A ruhacég tájékoztatása szerint az elmúlt év során valamennyi termékkategóriában folyamatos keresletet tapasztaltak, különösen a női és gyermekruházat iránt. „Az összeillő családi szettek, az alapdarabok és a különböző trendekre szabott ruhák különösen népszerűek voltak. Továbbra is figyelemmel kísérjük vásárlóink igényeit, és ezek alapján alakítjuk kínálatunkat”  – írták.

Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője a lapnak korábban arról beszélt, hogy a ruhaüzlet kínálatában általánosságban a legnépszerűbb termékek közé tartoznak az alsóneműk, kiemelt tekintettel a zoknik. A legkelendőbb kategóriák között szerepelnek

  • a női ruhák, 
  • a hálóruhák és a 
  • szépségápolási szerek. 

Tavaly főleg a Disney-, illetve a Bridgerton-franchise-t keresték a magyarok: az utóbbit hamar elkapkodták, a kollekció az online kínálatban rögtön elérhetetlen lett. A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak. 

Ekkor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon

A fast fashion cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek, valamint az új trendek alapján alakítják kínálatukat. A fast fashion cég közölte, hogy kiemelt fókuszterületként kezelik a fenntarthatóságot és elkötelezettek amellett, hogy „remek ár-érték arányú ruhákat” kínáljanak a magyar vásárlóknak.

A Primark a ruhaüzletek mellett a brit piacon kávézókat is üzemeltet, a cég a lapnak elárulta, hogy a Primark Cafék Spanyolországban és Portugáliában több vendéglátó partnerrel dolgoznak együtt, például a Llaollaóval. Arra a kérdésre, hogy a magyar piacon terveznek-e hasonló vendéglátóegységet üzemeltetni a közeljövőben, a Primark azt válaszolta, hogy

tesztelik és értékelik a vásárlói érdeklődést, és bármilyen jövőbeni terjeszkedés Magyarországon vagy a közép-kelet-európai régióban attól függ, hogyan fejlődik a kínálat és milyen igények mutatkoznak a helyi vásárlók részéről.

„Magyarország nem kis ország, személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő” – fogalmazott korábban Maciej Podwojski. A mostani megkeresésre a Primark azt válaszolta, hogy folyamatosan vizsgálják az üzleti növekedés lehetőségeit, de jelenleg nincs olyan információ, amely megerősítené a terjeszkedés következő lépéseit a magyar piacon.

