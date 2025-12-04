Rendkívüli

Szörnyű pedofilbűncselekményben érintett egy volt magyar politikus

munkaerőpiacbéremelésbérfejlesztés

A munkáltatók több mint fele tervezi, hogy megemeli a dolgozói bérét jövőre

Az előző évekhez hasonlóan a Magyarországon működő cégek többsége 2026-ban is emeli a fizetéseket – közölte a Profession.hu csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 12:09
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az állásportál felmérése szerint a munkáltatók 52 százaléka tervezi, hogy jövőre többet fizet az alkalmazottainak. A béremelés átlaga 8 százalék, tízből heten az összes munkavállalónak ennyit adnának pozíciótól és teljesítménytől függetlenül. A bérfejlesztést a piaci környezet változásai mellett többek között a munkaerő megtartása indokolja, az utóbbi évek során belföldön ugyanis jelentősen csökkent a betöltetlen állások száma – írták.

béremelés
A cégek több mint fele tervez béremelést a jövő évben
Fotó: Shutterstock

„2023 óta figyelhető meg a trend, hogy a cégek kicsivel több mint a fele tervez bérfejlesztést a következő évre, végül mégis több mint 70 százalékuk emel a fizetéseken. Ezek jellemzően kisebb mértékűek, mint amit a munkavállalók elvárnának, így erősödik a piacon a bérnyomás. Emellett a munkáltatók egyik visszatérő nehézsége, hogy a meghirdetett állásokra jelentkezők fizetési igénye magasabb, mint amivel terveznek a pozícióknál” – mondta el a felmérés eredményeiről Dencső Blanka, a Profession.hu vezető elemzője.

Azok közül a döntéshozók közül, akik már elkötelezték magukat a fizetésemelés mellett, tízből heten pozíciótól és teljesítménytől függetlenül az összes munkavállalójuk fizetésének átlagosan 8 százalék körüli emelésére törekednek.

A válaszadó cégek 48 százalékánál jár valamilyen béren kívüli juttatás jelenleg a dolgozóknak, ötödük ennek az emelését is tervezi, szintén átlagban 8 százalékkal.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.