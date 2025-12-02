MagyarországGi Groupszakemberkeresetszakmunkás

Kékgalléros Kánaán: akár egymillió forint felett is kereshetnek a szakemberek

Történelmi magasságokba emelkedtek a fizikai munkát végző szakemberek bérei Magyarországon. Egyes speciális munkakörökben a bruttó kereset már eléri, sőt meg is haladja az egymillió forintot. A Gi Group Holding legfrissebb, 2025-ös munkaerőpiaci kutatása szerint a jövő év elején újabb toborzási hullám indulhat. A kékgalléros dolgozók többsége a jobb anyagi megbecsülés reményében nyitott a váltásra.

2025. 12. 02. 9:54
Fotó: Adrian Sulyok
Új fejezet nyílhat a hazai munkaerőpiacon, különösen a fizikai munkavállalók szegmensében. A Gi Group munkaerő-közvetítő és -kölcsönző vállalat friss Salary & Market Guide 2025 kiadványa átfogó képet ad a szektorban zajló folyamatokról. Az adatokból világosan kirajzolódik a tapasztalt szakmunkások és technikusok tudásának felértékelődése. A cégek egyre inkább megfizetik a szaktudást. A képzett munkaerő bérezése ma már bruttó 500–600 ezer forintnál kezdődik. A speciális szaktudást igénylő kékgalléros pozíciókban ennél jóval magasabb összegekkel is találkozhatunk, derül ki a Gi Group elemzéséből.

A kékgalléros munka mára már nem alacsony presztizsű. /Fotó: Béres Attila
Magyarországon megéri kékgalléros munkát végezni

A PLC-technikusok keresete például a 700 ezer és 1,05 millió forint közötti sávot is elérheti. Az automatizálási karbantartó technikusok szintén eséllyel pályázhatnak a hét számjegyű fizetésre. Nem maradnak el mögöttük a hegesztők, CNC-gépkezelők és a karbantartó technikusok sem. Ezekben a munkakörökben a tapasztaltabb szinten a bérszint 550–800 ezer forint között mozog.

A kutatás rávilágít a dolgozók körében tapasztalható magas váltási hajlandóságra is. A megkérdezettek 52 százaléka nyitott az új lehetőségekre. További 42 százalék nem keres aktívan, egy jó ajánlatra azonban nem mondana nemet. Mindössze hat százalék azok aránya, akik teljesen elégedettek jelenlegi helyzetükkel. A mobilitás legfőbb hajtóereje egyértelműen a magasabb jövedelem iránti igény.

A jövő évben várhatóan érdemben emelkedni fog a kékgalléros munkavállalók fizetése

– hangsúlyozta Balogh Eszter, a Gi Group üzletágvezetője. 

A szakember emlékeztetett a közelmúlt döntésére: 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal nő.

Ez a változás az egész bérskálára hatással lesz. A vállalatoknak figyelniük kell a bértorlódás elkerülésére. A képzetlen munkaerő fizetése jelenleg 350–400 ezer forint körül alakul. Ez az összeg egyre közelebb kerül a szakmunkások kezdőbéréhez.

A hazai cégeknek nemcsak egymással, a külföldi munkaadókkal is versenyezniük kell. A felmérés szerint a dolgozók fele nyitott a külföldi munkavállalásra. Leginkább Ausztria, Németország, Svájc vagy az Egyesült Királyság vonzza őket. Ez a nyomás a versenyképesebb bérek és vonzóbb juttatási csomagok felé tereli a magyarországi foglalkoztatókat. Pozitívumnak számít például az extra szabadnap vagy az egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

A toborzási kedv várhatóan erősödni fog a jövő év elején. Az idei év visszafogottabb volt, a gazdasági növekedés beindulásával azonban változik a helyzet. Az új ipari beruházások termelésbe lépésével párhuzamosan a cégek ismét aktívabban keresik majd a munkaerőt. A szakmai tudás és a gyakorlat felértékelődik. Ez a vezetői pozíciókban is megmutatkozik. 

A tapasztalt termelési felügyelők akár 1,17 millió forintos fizetést is elérhetnek. A raktár- és minőség-ellenőrzési vezetők bére a 600–950 ezer forintos sávban mozog.

 

Fontos híreink

