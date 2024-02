Ennyibe kerülne Ukrajna EU-csatlakozása

Az EU decemberi döntésével megkezdődhet Ukrajna csatlakozási folyamata. Egy majdan ténylegesen bekövetkező csatlakozás viszont jelentős változásokat hozna az EU pénzügyi, költségvetési viszonyaiban, a Welt ennek járt utána. Az International Centre for Defence and Security nevű agytröszt tanulmányán keresztül mutatja be az ukrán EU-csatlakozás pénzügyi vonzatait.

A Károly-díjjal kitüntetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek (b) gratulál Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az elismerés átadási ünnepségén az aacheni városházán 2023. május 14-én. (Fotó: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel)

A német Die Welt most arról ír, milyen összegekbe kerülne, mit jelentene az EU-nak Ukrajna csatlakozása – szúrta ki a Mandiner.

Először is:

ha Ukrajna ma az EU tagjává válna, rögtön az uniós források legnagyobb kedvezményezettjévé lépne elő,

évente mintegy 19 milliárd eurót kapva a közösségtől. A német Institut der deutschen Wirtschaft (IW) intézet is hasonló, évi 18–27 milliárd euró közötti összeggel számol Ukrajna esetében. Az Európai Tanács titkársága pedig 26 milliárd eurós összegre jutott elemzése során.

Az EU gazdag államainak emiatt mélyen bele is kellene nyúlnia a zsebeikbe: Németországnak is húsz százalékkal növelnie kellene a befizetéseit.

A tanulmány szerzője, Michael Emerson a Weltnek arról beszél: vannak spekulációk arról, hogy mibe kerülne Ukrajna EU-tagsága, például az is terjed, hogy Ukrajna belépésével az eddigi kelet-európai EU-tagok a kifizetések kedvezményezettjei helyett onnantól nettó befizetőkké válnának – a szakértő szerint viszont ez a feltételezés nem megalapozott.