A CNN is elismeri, a Kreml soha nem volt gazdagabb

Az USA és az uniós államok által 2022 végén bevezetett árplafon Moszkva ellen irányult: ezek az országok vállalták, hogy nem vásárolnak orosz nyersolajat a hordónkénti hatvandolláros ár felett. A nyugati hajózási társaságok és biztosítótársaságok nem kereskedhettek orosz nyersolajjal ezen ár felett, írta az eXXpress.

A Kreml bevételei és kiadásai azóta minden idők legmagasabb szintjét érik el

Egy évvel később az orosz állami bevételek rekordszintre, 320 milliárd dollárra emelkedtek, és várhatóan még tovább fognak nőni - írja a CNN.

A pénz egyharmadát a Kreml az ukrajnai háborúra költhette, és várhatóan még nagyobb részéből fogják finanszírozni a konfliktust 2024-ben– mondta Howard Shatz, a RAND agytröszt közgazdásza, aki szerint az orosz kormány bevételei és kiadásai 2023-ban érték el minden idők legmagasabb szintjét.

Mi történt? Az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett olajárplafon után Kína és India vált az orosz nyersolaj legnagyobb importőrévé. Ezt az olajat aztán feldolgozták, és kerülő úton került vissza Európába – csak drágábban.

India több mint 13-szorosára növelte nyersolajvásárlásait

Úgy tűnik, ebben kulcsszerepet játszik India. „Oroszország az ukrajnai háború harmadik évébe soha nem látott mennyiségű pénzzel a kasszájában lép be, amit az Indiának tavaly eladott 37 milliárd dolláros nyersolajrekord támogatott” – írja a CNN. Egy új elemzés arra a következtetésre jut, hogy a nyersolaj egy részét India finomította, majd olajtermékként exportálta az Egyesült Államokba, több mint egymilliárd dollár értékben.

A Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) által a CNN birtokába került elemzés szerint India orosz nyersolaj vásárlása több mint 13-szorosa az invázió előtti értéknek. Az elemzés szerint az USA stratégiai partnere, Új-Delhi azért lép be, hogy pótolja a nyugati vásárlóktól származó nyersolajvásárlásokat, amelyek az Oroszország elleni, az ukrajnai invázió miatti szankciók miatt csökkentek.

Moszkva egy „árnyékflotta” segítségével rejtegeti a kereskedelmi útvonalakat

Ebben kulcsszerepet játszik az az „árnyékflotta”, amelyet Moszkva a szankciók nyomán hozott létre – adta hírül az eXXpress. A nyersolajtankerekből álló „árnyékflotta" segítségével Oroszország leplezi, hogy kivel és hogyan kereskedik, és így masszívan növelheti nyereségét.

