Ukrán csapás egy orosz kikötő ellen, Zelenszkij provokál a csúcs előtt

A támadás célpontja Kijev szerint egy kulcsfontosságú logisztikai központ volt, amely Iránban gyártott katonai felszereléseket szállít Oroszországba, írja az Origó.
Irán az orosz hadigépezet egyik fő támogatója, ballisztikus rakétákat és több ezer Shahed típusú kamikaze drónt szállított Moszkvának az Ukrajna elleni háborúban. Oroszország emellett megkezdte a drónok saját gyártású változatának, a Geran típusnak az előállítását.
Előzetes jelentések szerint a Port Olja 4 nevű hajó, amely ilyen rakományt szállított, kapott találatot az ukrán támadásban. A károk mértékét egyelőre vizsgálják. A kikötő mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán frontvonaltól. A támadás az Ukrajna által folytatott szélesebb hadművelet része, amelynek célja Oroszország légitámadási képességeinek és hadviselési erőforrásainak gyengítése.