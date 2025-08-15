kikötőIránukrántámadásorosz-ukrán háborúfegyverszállításorosz

Ukrán csapás egy orosz kikötő ellen, Zelenszkij provokál a csúcs előtt

Az ukrán különleges műveleti egységek augusztus 14-én támadást hajtottak végre az oroszországi Asztrahán megyében, a Kaszpi-tenger partján található Olja kikötője ellen – jelentette az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara. Kijev állítása szerint a kikötő kulcsszerepet játszik az Iránból érkező katonai szállítmányok fogadásában és továbbításában.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 15. 12:14
Irán több ezer Shahed drónt szállított Oroszországnak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadás célpontja Kijev szerint egy kulcsfontosságú logisztikai központ volt, amely Iránban gyártott katonai felszereléseket szállít Oroszországba, írja az Origó.

Kikötő
Az oroszországi Olja kikötő (Fotó: Képernyőkép)

Irán az orosz hadigépezet egyik fő támogatója, ballisztikus rakétákat és több ezer Shahed típusú kamikaze drónt szállított Moszkvának az Ukrajna elleni háborúban. Oroszország emellett megkezdte a drónok saját gyártású változatának, a Geran típusnak az előállítását.

Előzetes jelentések szerint a Port Olja 4 nevű hajó, amely ilyen rakományt szállított, kapott találatot az ukrán támadásban. A károk mértékét egyelőre vizsgálják. A kikötő mintegy 800 kilométerre fekszik az ukrán frontvonaltól. A támadás az Ukrajna által folytatott szélesebb hadművelet része, amelynek célja Oroszország légitámadási képességeinek és hadviselési erőforrásainak gyengítése.

Támadások Oroszország más térségeiben

Az orosz hatóságok szerint ugyanazon a napon az ország több pontját is támadások érték. Kurszk megyében Alekszandr Hinstsein megbízott kormányzó állítása szerint egy ukrán drón lakóépületet talált el, aminek következtében egy ember meghalt, tizenkettő – köztük egy 15 éves fiatal – megsérült. A robbanás és a tűz a ház legfelső négy szintjét megrongálta, valamint kitörte a közeli lakóházak és egy iskola ablakait.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 53 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiójában. Szamara megyében, Szizrany városában – ahol a Rosznyefty egyik legnagyobb olajfinomítója működik, és üzemanyaggal látja el az orosz erőket Közép- és Dél-Oroszországban – tűz ütött ki egy feltételezett dróntámadás után augusztus 15-én hajnalban.

Borítókép: Irán több ezer Shahed drónt szállított Oroszországnak (Fotó: AFP) 

add-square Orosz–ukrán háború

Oroszország Iszkander rakétákkal és csaknem száz drónnal mért csapást Ukrajnára + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu