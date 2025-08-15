kamionsofőrHollands DiepMoerdijkhídautópálya

Megállt kamionjával, majd a folyóba ugrott egy magyar sofőr

Különös eset borzolja a kedélyeket Hollandiában: egy magyar kamionsofőr a Moerdijk-hídon hagyta járművét, majd a folyóba ugrott, hogy lehűtse magát. A merülésből végül mentőakció lett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 13:14
Kamion illusztráció Fotó: LAURENS NIEZEN Forrás: ANP MAG
Egy magyar kamionsofőr állította le járművét a holland A16-os autópálya Moerdijk-hídján, majd a Hollands Diep vizébe vetette magát – írja a NOS.

sofőr
A sofőr a Hollands Diep vizébe ugrott Fotó: LEX VAN LIESHOUT / ANP MAG

Szemtanúk azonnal értesítették a segélyszolgálatokat, mivel öngyilkossági kísérletre gyanakodtak. A helyszínre tűzoltók, mentők, a királyi mentőszolgálat egységei és egy rendőrségi helikopter is kivonult. 

Végül kiderült: a sofőr csupán a nyári melegben szeretett volna lehűlni, ám ugrása veszélyesebbnek bizonyult, mint gondolta. 

Egy arra haladó hajós mentette ki, miután a férfi segítségért kiáltott. A rendőrség szerint „a kamionsofőr egy életre szóló leckét kapott”, és bírságot is kiszabtak rá a szabálytalan megállásért és a hídról való ugrásért.

Borítókép: Kamion (illusztráció, fotó: AFP)

