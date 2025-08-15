Megállt kamionjával, majd a folyóba ugrott egy magyar sofőr

Egy magyar kamionsofőr állította le járművét a holland A16-os autópálya Moerdijk-hídján, majd a Hollands Diep vizébe vetette magát – írja a NOS.

A sofőr a Hollands Diep vizébe ugrott Fotó: LEX VAN LIESHOUT / ANP MAG

Szemtanúk azonnal értesítették a segélyszolgálatokat, mivel öngyilkossági kísérletre gyanakodtak. A helyszínre tűzoltók, mentők, a királyi mentőszolgálat egységei és egy rendőrségi helikopter is kivonult.

Végül kiderült: a sofőr csupán a nyári melegben szeretett volna lehűlni, ám ugrása veszélyesebbnek bizonyult, mint gondolta.

Egy arra haladó hajós mentette ki, miután a férfi segítségért kiáltott. A rendőrség szerint „a kamionsofőr egy életre szóló leckét kapott”, és bírságot is kiszabtak rá a szabálytalan megállásért és a hídról való ugrásért.

Een levensles? Nee, dit is wat voor een totale malloten we in Europa achter het stuur zetten omdat transport niets mag kosten en we (🇩🇪🇳🇱) een hekel aan vrachtwagens hebben. https://t.co/m0bFHu93U2 — Botenwagen (@Botenwagen) August 15, 2025

Borítókép: Kamion (illusztráció, fotó: AFP)