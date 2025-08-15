Megállt kamionjával, majd a folyóba ugrott egy magyar sofőr

Egy magyar kamionsofőr állította le járművét a holland A16-os autópálya Moerdijk-hídján, majd a Hollands Diep vizébe vetette magát – írja a NOS.
Szemtanúk azonnal értesítették a segélyszolgálatokat, mivel öngyilkossági kísérletre gyanakodtak. A helyszínre tűzoltók, mentők, a királyi mentőszolgálat egységei és egy rendőrségi helikopter is kivonult.
Végül kiderült: a sofőr csupán a nyári melegben szeretett volna lehűlni, ám ugrása veszélyesebbnek bizonyult, mint gondolta.
Egy arra haladó hajós mentette ki, miután a férfi segítségért kiáltott. A rendőrség szerint „a kamionsofőr egy életre szóló leckét kapott”, és bírságot is kiszabtak rá a szabálytalan megállásért és a hídról való ugrásért.
