Elfeledett kincs ez a jól termő finomság, mégis kevesen ismerik

A hatalmas, piros erezetű, élénkzöld levelű növényt sokan csak látásból ismerik, de bajban volnának, ha csak egyetlen felhasználási módját is meg kellene nevezniük. Pedig a mángoldot érdemes ismerni és időről időre helyet adni neki az asztalon, hiszen sokoldalú és egészséges zöldség, amelynek éppen most, júniustól októberig van szezonja.

Mángold darált hússal töltve // Fotó: Mindmegette

A mángold vitamintartalma kiemelkedő

A Földközi-tenger partvidékéről származó növényt már az időszámításunk előtti 5. században kedvelték. Bár leginkább egy túlméretes spenótra hasonlít, legközelebbi rokona a cékla – erről árulkodik ciklámen levélerezete. A szintén hasonló sóskával ellentétben előnye, hogy az erezetét is bátran fogyaszthatjuk, mivel nem túl kemény, ráadásul finom is. A leveleknek magas az A-, B1-, B2-, és C-vitamin tartalma, így a növény fogyasztása a látást és az immunrendszert is segíti, de az anyagcsere működését is támogatja.

Energiatartalma alacsony, rosttartalma azonban magas, így igazi kincsesbánya lehet a tudatosan táplálkozók, illetve diétázók számára.

Legkönnyebben piacon vagy termelőktől tudjuk beszerezni. Ha van rá lehetőségünk, érdemes termesztésével is kísérletezni, akár kezdő kertészként is, ugyanis rendkívül hálás növény. Már egy balkonládában is jól terem, csak arra figyeljünk, hogy meleg, napos helyet válasszunk neki.

Mángold: receptek, amikben jól működik

A mángold felhasználása nem ördöngösség! Nagyjából akkor kezd el érni, amikor a spenót kifut, és a két zöldség felhasználása is hasonló. A leveleket elég, ha bő vízzel megmossuk, már fogyaszthatóak is. A fokhagyma, a majoránna és más zöldfűszerek remekül kiegészítik az ízét, ezekkel nyersen is fogyaszthatjuk. Ugyanakkor főtt ételekben is kiválóan működik, megtölthetjük például a mángoldleveleket darált hússal, süthetünk felhasználásával quiche-t, de feldobhatunk vele olyan hagyományosabb fogásokat, mint a túrós tészta vagy a sajtos tortellini. Főzelékként is megállja a helyét, ilyenkor használjuk a leveleket ugyanúgy, mintha spenótot készítenénk.

A mángold szára és a főerezete vaskosabb és kesernyésebb ízű, mint a levelek, így nyersen ritkábban fogyasztják. Előforrázás után párolhatjuk és dinsztelhetjük ezeket is: gyakorlatilag bármit elbír az alapanyag, amit a spárga elbírna, és az íze is hasonló egy kicsit. Spárgás receptjeinket tehát nyugodtan próbáljuk ki idén nyáron mángolddal!