A megmérettetésen a csapatok feladata az volt, hogy egy tűzoltóautót nyílt vízforrásra állítsanak, tömlőket fektessenek le, majd tűzlétrákon keresztül a felsőbb emeletekre juttassák a tűzoltótömlőt.
Sokkoló felvétel: egy tűzoltó három emeletet zuhant
Szentpéterváron egy videó örökítette meg, ahogy egy tűzoltó egy verseny során egy gyakorlótorony harmadik emeletéről lezuhan.
Az esetről felvétel is készült, amely azt mutatja, az egyik résztvevő azonban megcsúszott, leesett, és az ütközés következtében rövid időre elvesztette az eszméletét. A Sürgősségi Minisztérium közlése szerint a tűzoltó sértetlenül megúszta az esetet, mivel a torony alatt elhelyezett légzsákok tompították a zuhanást.
További Külföld híreink
Borítókép: Tűzoltó szenvedett balesetet Szentpéterváron. Illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó
Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit az ukrán vezetés.
Újabb súlyos jogsértés Zelenszkij országában + videó
A TCK munkatársai által elkövetett erőszak Ukrajnában mindennaposnak tekinthető.
Arabul beszélő férfi szexuálisan zaklatott egy nőt ejtőernyőzés közben
A brit Külügyminisztérium is beavatkozott.
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó
Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit az ukrán vezetés.
Újabb súlyos jogsértés Zelenszkij országában + videó
A TCK munkatársai által elkövetett erőszak Ukrajnában mindennaposnak tekinthető.
Arabul beszélő férfi szexuálisan zaklatott egy nőt ejtőernyőzés közben
A brit Külügyminisztérium is beavatkozott.
Újságíróként dolgozó Hamász-terroristákat öltek meg egy izraeli hadműveletben
A férfi az IDF adatai szerint 2013 óta volt a Hamász tagja.