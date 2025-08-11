tűzoltóSzentpétervárzuhanbaleset

Sokkoló felvétel: egy tűzoltó három emeletet zuhant

Szentpéterváron egy videó örökítette meg, ahogy egy tűzoltó egy verseny során egy gyakorlótorony harmadik emeletéről lezuhan.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 12:27
Illusztráció (Fotó: AFP)
Illusztráció (Fotó: AFP)
A megmérettetésen a csapatok feladata az volt, hogy egy tűzoltóautót nyílt vízforrásra állítsanak, tömlőket fektessenek le, majd tűzlétrákon keresztül a felsőbb emeletekre juttassák a tűzoltótömlőt. 

Orosz tűzoltó zuhant le egy gyakorló torony harmadik emeletéről (Facebook)
Orosz tűzoltó zuhant le egy gyakorló torony harmadik emeletéről (Forrás: Facebook)

Az esetről felvétel is készült, amely azt mutatja, az egyik résztvevő azonban megcsúszott, leesett, és az ütközés következtében rövid időre elvesztette az eszméletét. A Sürgősségi Minisztérium közlése szerint a tűzoltó sértetlenül megúszta az esetet, mivel a torony alatt elhelyezett légzsákok tompították a zuhanást.

Borítókép: Tűzoltó szenvedett balesetet Szentpéterváron. Illusztráció (Fotó: AFP)

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

A Tisza Párt méltó utódja lehet akár az MSZP-nek is.

