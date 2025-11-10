Így fenyegeti Zelenszkij Magyarországot + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szét akarják verni a Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között létrejött megállapodást. Mint írta, a washingtoni tárgyalások eredményeként Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait biztosíthatja a lakosságnak – ez azonban nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek.

Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni az amerikai–magyar megállapodást. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert