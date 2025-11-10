Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szét akarják verni a Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között létrejött megállapodást. Mint írta, a washingtoni tárgyalások eredményeként Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait biztosíthatja a lakosságnak – ez azonban nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek.
Így fenyegeti Zelenszkij Magyarországot + videó
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálják meghiúsítani a Donald Trump és Orbán Viktor között létrejött megállapodást. A politikus úgy véli, az egyezség biztosítja Magyarország számára az alacsony energiaárakat, ami nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Zelenszkijnek.
A politikus szerint ha a brüsszeli és ukrán vezetésnek sikerülne meghiúsítani az egyezséget, az ezerforintos benzinárhoz és háromszoros rezsiárakhoz vezetne.
Hangsúlyozta: Magyarországnak fel kell készülnie a Trump–Orbán-megállapodás után várható brutális és folyamatos támadásokra, amelyek célja a magyar rezsicsökkentés és az alacsony energiaárak felszámolása.
Borítókép: Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó: AFP)
