Donald Trump, Volodimir Zelenszkij, Brüsszel, Menczer Tamás, Orbán Viktor, energiaárak, Magyarország

Így fenyegeti Zelenszkij Magyarországot + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálják meghiúsítani a Donald Trump és Orbán Viktor között létrejött megállapodást. A politikus úgy véli, az egyezség biztosítja Magyarország számára az alacsony energiaárakat, ami nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Zelenszkijnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 14:28
Von der Leyen és Zelenszkij
Von der Leyen és Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett: Brüsszel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szét akarják verni a Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között létrejött megállapodást. Mint írta, a washingtoni tárgyalások eredményeként Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait biztosíthatja a lakosságnak – ez azonban nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. 

Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel és Zelenszkij „szét akarják verni” az amerikai–magyar megállapodást
Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni az amerikai–magyar megállapodást. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A politikus szerint ha a brüsszeli és ukrán vezetésnek sikerülne meghiúsítani az egyezséget, az ezerforintos benzinárhoz és háromszoros rezsiárakhoz vezetne. 

Hangsúlyozta: Magyarországnak fel kell készülnie a Trump–Orbán-megállapodás után várható brutális és folyamatos támadásokra, amelyek célja a magyar rezsicsökkentés és az alacsony energiaárak felszámolása.

 

Borítókép: Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

