Menczer Tamás: Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést

A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz – fogalmazott Menczer Tamás, kiemelve: Orbán Viktor Washingtonban megvédte a rezsicsökkentést. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti – tette hozzá.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 8:18
„Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést! A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz. Magyar Péter azt is elárulja, aki szereti” – írta a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikáció igazgatója.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer Tamás ezzel arra utalt, hogy a magyar miniszterelnök múlt héten tárgyalt az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, és jelentős eredményeket ért el. Orbán Viktor bejelentette:

sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, és Magyarország teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében.

A kommunikációs igazgató Magyar Péterre vonatkozó kijelentése pedig a Tisza Párt adatkezelési botrányára hívta fel a figyelmet. Százezerszámra kerültek nyilvánosságra és illetéktelen ukrán kezekbe magyar állampolgárok érzékeny személyes adatai.

Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a digitális polgári köröknek küldött vasárnapi körlevelében hangsúlyozta: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, és felelősséggel tartozik értük.

Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

 

Borítókép: Donald Trump fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

