Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

SzlovéniaSzijjártó PéterMagyarországkisebbség

Példa Európának: így erősíti egymást Magyarország és Szlovénia

A két ország kapcsolata soha nem volt olyan erős, mint most – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután újabb kétmillió eurós közös fejlesztési programról írtak alá megállapodást a határ menti térségek támogatására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 17:48
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
– Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában. A mai napon aláírtuk a megállapodást arról, hogy a magyar és a szlovén kormány is újabb egy-egy millió eurót biztosít a határ menti területek fejlesztésére – kezdte a legújabb videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A két ország közötti gazdasági együttműködés soha nem volt olyan hatékony, mint most, ezt bizonyítja a kereskedelmi forgalmunk rekordja a tavalyi évben

 – tette hozzá.

– Hozzájárulunk egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is. Magyarország biztosítja a légvédelmet Szlovénia számára, a két ország közötti villamosenergia-ellátási hálózatokat pedig nemrégiben összekötöttük. De mindezzel együtt a legerősebb összekötő kapocs és a legnagyobb közös erőforrás a két ország között a Magyarországon élő szlovén közösség és a Szlovéniában élő magyar közösség – zárta. 

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

 

