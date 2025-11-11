Sky News: A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt

A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt arról, hogy engedélyezze Magyarország számára az orosz olaj és gáz importját. Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége kifizetődött Magyarország számára – írja a Sky News.

Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége nélkül lehetetlen lett volna a megállapodás. Fotó: Getty Images

A portál felidézi, hogy az amerikai elnök nemrég arról döntött, hogy szankciókat vet ki az orosz energiahordozókra. Ez azonban hazánkat nehéz helyzetbe hozta volna. Brüsszel már hosszú ideje próbálja az összes európai országot rávenni, hogy szüntessék be a vásárlást, azonban Magyarország már többször is jelezte, hogy ez nem lehetséges.

Orbán Viktor a washingtoni tárgyalás során megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes körű és korlátlan mentességet élvez a szankciók alól.

Az amerikai elnök már korábban is jelezte, hogy megérti hazánk helyzetét, hiszen Magyarországnak nincsenek kikötői, így energiaellátása a csővezetékektől függ. Trump egyébként a találkozón helyükre tette az európai vezetőket is.