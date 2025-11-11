Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

Orbán ViktorOrbán-Trump-csúcsszankciókDonald Trump

Sky News: A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt

A Sky News beszámolója szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olaj- és gázimportot érintő szankciók alól. A lap szerint a két vezető szövetsége kulcsszerepet játszott abban, hogy hazánk megőrizhesse energiaellátásának biztonságát, miközben Washington és Brüsszel továbbra is nyomást gyakorol az orosz energiahordozók vásárlásának leállítására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 16:44
Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A magyar miniszterelnöknek sikerült meggyőznie az amerikai elnököt arról, hogy engedélyezze Magyarország számára az orosz olaj és gáz importját. Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége kifizetődött Magyarország számára – írja a Sky News

Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége nélkül lehetetlen lett volna a megállapodás
Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége nélkül lehetetlen lett volna a megállapodás. Fotó: Getty Images

A portál felidézi, hogy az amerikai elnök nemrég arról döntött, hogy szankciókat vet ki az orosz energiahordozókra. Ez azonban hazánkat nehéz helyzetbe hozta volna. Brüsszel már hosszú ideje próbálja az összes európai országot rávenni, hogy szüntessék be a vásárlást, azonban Magyarország már többször is jelezte, hogy ez nem lehetséges. 

Orbán Viktor a washingtoni tárgyalás során megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes körű és korlátlan mentességet élvez a szankciók alól. 

Az amerikai elnök már korábban is jelezte, hogy megérti hazánk helyzetét, hiszen Magyarországnak nincsenek kikötői, így energiaellátása a csővezetékektől függ. Trump egyébként a találkozón helyükre tette az európai vezetőket is. 

Újságírói kérdésre válaszolva az amerikai elnök elmondta, hogy számtalan európai ország is vásárol Oroszországtól, ezek között pedig vannak olyanok is, amelyek kikötővel rendelkeznek, következésképpen meg tudnák oldani máshogyan is az energiahordozók beszerzését. 

Mint ismeretes, a történelmi washingtoni találkozón a magyar delegáció óriási sikert ért el. Nemcsak a rezsicsökkentést sikerült megvédeni a szankciók alóli mentességgel, de emellett energetikai együttműködésekről is döntés született. A jövőben az amerikai Westinghouse nukleáris fűtőanyagot szállít majd hazánknak, ezzel is diverzifikálva energiaellátásunkat. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

 

 

Fontos híreink

