Orbán Viktor washingtoni sikere világszerte visszhangot keltett

Orbán washingtoni győzelme világszerte visszhangot keltett

A Bloomberg szerint Orbán Viktor óriási győzelmet aratott Washingtonban, miután hazánk általános és határozatlan időre szóló mentességet kapott az orosz olaj- és gázszankciók alól. A lap szerint a megállapodás Donald Trumppal való szoros szövetségének köszönhető, ami most kézzelfogható gazdasági és diplomáciai eredményt hozott. A Politico úgy értékelte, hogy a magyar kormányfő „sikeresen egyensúlyoz a nagyhatalmak között”.

Orbán Viktor sikerét nemzetközi szinten is elismerik Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Mol részvényei szárnyalnak

A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre: a Mol részvényei emelkedni kezdtek, miután Magyarország mentességet kapott az orosz olajat érintő amerikai szankciók alól. A döntés a vállalat működése szempontjából kulcsfontosságú, mivel a Mol továbbra is az orosz kőolajra támaszkodik.

Sikorski: A Nyugat ne engedjen Putyinnak

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kijelentette: a Nyugatnak továbbra is biztosítania kell a fegyvereket és a hírszerzési információkat Ukrajna számára. Szerinte a gazdasági engedmények csak gyengítenék a Nyugat pozícióját, és újabb agresszióra ösztönöznék Oroszországot.

Humanitárius magyar segítség Libanonban

A közel-keleti ország helyzete súlyosbodott, ezért Magyarország élelmiszer-adományt küld Libanonba. A segély célja a leginkább rászoruló közösségek támogatása, valamint a térség stabilitásának elősegítése.