Radoslaw SikorskiLibanonOrbán ViktorolajMagyarország

Orbán Viktor washingtoni sikere világszerte visszhangot keltett

Többek között a Bloomberg és a Politico is Orbán Viktor washingtoni tárgyalásainak sikeréről ír: a magyar miniszterelnök általános és határozatlan idejű szankciómentességet harcolt ki Magyarországnak az orosz olaj- és földgázimport ügyében. Közben Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a Nyugatnak nem szabad engedményeket tennie Moszkvának, tovább kell támogatni Ukrajnát és csak a háborús út létezik. Magyarország humanitárius segélyt küldött Libanonba, a Mol részvényei pedig szárnyalásba kezdtek a magyar-amerikai csúcs után. Napi hírösszefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 0:00
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán washingtoni győzelme világszerte visszhangot keltett

A Bloomberg szerint Orbán Viktor óriási győzelmet aratott Washingtonban, miután hazánk általános és határozatlan időre szóló mentességet kapott az orosz olaj- és gázszankciók alól. A lap szerint a megállapodás Donald Trumppal való szoros szövetségének köszönhető, ami most kézzelfogható gazdasági és diplomáciai eredményt hozott. A Politico úgy értékelte, hogy a magyar kormányfő „sikeresen egyensúlyoz a nagyhatalmak között”.

Orbán Viktor sikerét nemzetközi szinten is elismerik
Orbán Viktor sikerét nemzetközi szinten is elismerik Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Mol részvényei szárnyalnak

A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre: a Mol részvényei emelkedni kezdtek, miután Magyarország mentességet kapott az orosz olajat érintő amerikai szankciók alól. A döntés a vállalat működése szempontjából kulcsfontosságú, mivel a Mol továbbra is az orosz kőolajra támaszkodik.

Sikorski: A Nyugat ne engedjen Putyinnak

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kijelentette: a Nyugatnak továbbra is biztosítania kell a fegyvereket és a hírszerzési információkat Ukrajna számára. Szerinte a gazdasági engedmények csak gyengítenék a Nyugat pozícióját, és újabb agresszióra ösztönöznék Oroszországot.

Humanitárius magyar segítség Libanonban

A közel-keleti ország helyzete súlyosbodott, ezért Magyarország élelmiszer-adományt küld Libanonba. A segély célja a leginkább rászoruló közösségek támogatása, valamint a térség stabilitásának elősegítése.

Szijjártó Péter Litvániában tárgyalt

A külgazdasági és külügyminiszter Litvániában folytatott tárgyalásokat, ahol kiemelte: a két ország hasonlóan gondolkodik a nemzeti szuverenitás és a családpolitika kérdéseiben. A tárgyalások célja a közép-európai együttműködés megerősítése volt.

Drónok a belgiumi atomerőmű felett

A belgiumi Doel atomerőmű felett három azonosítatlan drónt észleltek vasárnap éjjel. Franciaország és Németország is segítséget nyújtott Belgiumnak a légtérvédelmi intézkedések megerősítésében – közölte a La Libre Belgique.

Sarkozyt ideiglenesen szabadlábra helyezték

A párizsi bíróság döntése alapján ideiglenesen szabadlábra került Nicolas Sarkozy volt francia elnök, aki korábban illegális kampányfinanszírozás miatt töltötte büntetését. A döntés a fellebbezés idejére vonatkozik.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu