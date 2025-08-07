Arcon ütötte, majd elásta a nőt – megrázó részletek egy somogyi gyilkosság vádiratából

Halált okozó testi sértés bűntette miatt emeltek vádat azzal a hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki még 2022-ben bántalmazta olyan súlyosan nőismerősét, hogy az belehalt a sérüléseibe – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a vádlott évek óta ismerősi viszonyban állt a rendezetlen életvitelű asszonnyal, aki italozás és a ruhái kimosása céljából meg szokott jelenni a vádlott lakásán, illetőleg időnként pénzt is kért tőle. Korábban előfordult, hogy a sértett ittas állapotban megbotránkoztatóan viselkedett a vádlott házában, aki emiatt indulatos lett, és több alkalommal bántalmazta is az asszonyt, mely miatt a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Végzetes ütés

Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a vádlott lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen illetőleg, hogy WC-re mehessen. A vádlott a korábbi viselkedése miatt nem akarta beengedni az asszonyt a házba, ezért a sértett a hátsó udvarba ment a szükségét elvégezni, majd ismételten pénzt kért férfitől.

A vádlott és a sértett között veszekedés tört ki, melynek során a vádlott a sértett szemére vetette, hogy miatta fog börtönbe kerülni.

Az egyre indulatosabb szóváltás során a vádlott lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy az hagyja el az udvart. A sértett azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a vádlottat, aki ekkor nagy erővel arcon ütötte az asszonyt. A sértett az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette.

A halál oka

A vádlott ezután 10-15 percig szólongatta a sértettet, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a holttestet a hátsó udvarban elásta, a ruháit pedig kidobta. A nyomozó hatóság visszatérően ellenőrizte a nyomozás látókörébe került idős férfit, míg végül a sértett csontjait a 2025 januárjában tartott helyszíni szemle során megtalálták. Az asszony halála

a fejét ért ökölütés és ennek következtében a fejének a vascsőnek ütődése miatt állt be.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.