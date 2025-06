Magyar Péter ismét hazudott, ezúttal az EP-ben

„Ezt nem hiszitek el” – kezdi videóját Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki szerint teljesen abszurd jelenetek zajlottak le Strasbourgban. A plenáris ülésen gyermekvédelmi témában tartottak vitát, ahol megszólalt Magyar Péter is, válasza azonban mindent elárult.

Magyar Péter mindent tagad. Fotó: AFP

Dömötör Csaba beszámolója szerint a vita során egy spanyol EP-képviselő világosan rákérdezett Magyar Péternél arra, igaz-e, hogy „lehallgatta a saját feleségét, három gyermekének az anyját”. A kérdés lényege:

Ha igaz, akkor eléggé abszurd, hogy ezek után ő kér számon gyermekvédelmi ügyekben

– idézte fel a képviselő. Magyar Péter azonban nem adott egyenes választ, helyette „a szokásos szeretetországos stílusában” válaszolt:

Nem lepődöm meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait.

A támadást egy „jó vergődést kívánokkal” zárta, majd Dömötör Csaba szerint „fölment a spanyol képviselőkhöz fenyegetőzni”. A Fidesz politikusa szerint ez az egész ügy túlmutat önmagán, mert Magyar Péter „most már nyilvánosan is letagadja”, hogy lehallgatta a feleségét, ahogy – Dömötör Csaba szerint – minden más korábbi tettét is. Magyar Péter korábban maga vallotta be, hogy lehallgatta feleségét.