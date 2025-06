Hat nappal ezelőtt tette közzé az Európai Bizottság az úgynevezett országspecifikus ajánlásokat, amelyek gyakorlatilag követelésekként hatnak Magyarországra nézve. Az igazi probléma az ajánlások tartalmában rejlik. A dokumentumban az szerepel, hogy Magyarországnak teljesen meg kellene szüntetnie az energiaár-kompenzációs rendszert, azaz a rezsicsökkentést. Ugyanitt az is szerepel, hogy az országnak el kellene fordulnia a keleti energiaforrásoktól – ez a javaslat az újabb szankciós csomag részeként jelenik meg. A brüsszeli dokumentum viszont nem tér ki arra, hogy ki fedezné a jelentősen megemelkedő energiaárakat – nyilvánvalóan a lakosság és a vállalkozások lennének a vesztesei – fejti ki posztjában Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. Korábban arról is írtunk, hogy a politikus élesen bírálta a Magyar Péter mentelmi joga körül kialakult botrányt is.

Brüsszel nekiment a rezsicsökkentésnek

Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou