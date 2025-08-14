Vörös festékkel provokáltak cseh szélsőbalos aktivisták a prágai magyar nagykövetségnél

Két cseh szélsőbaloldali aktivista vörös festékkel öntötte le a prágai magyar nagykövetség kerítését – számolt be róla a Csehszlovák Kém nevű Facebook-oldal. Az akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre, amellyel állítólag Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatára reagáltak.

A magyar nagykövetség elleni akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre (Forrás: Facebook / Csehszlovák Kém)

A kormányfő a Patrióta című műsorban, Nógrádi György társaságában úgy fogalmazott:

Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat.

Az aktivisták szerint ezzel Magyarország „az orosz táborhoz” sorolta magát.

A provokációt azzal indokolták, hogy szimbolikus akcióval akarták „emlékeztetni Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére”, beleértve az ukrán civileket is.

A beszélgetésben Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök nem véletlenül kéri ki a véleményét az orosz–ukrán háborúról, hiszen hosszú ideje politizál, és Európa egyik legtapasztaltabb vezetője. Úgy véli, a háború folytatódását az európai pénzügyi és katonai támogatás teszi lehetővé, és Ukrajna sorsáról végső soron a nagyhatalmak fognak dönteni.

A miniszterelnök az európai politikát ideológiai vezéreltségűnek nevezte, amely szerinte nem a nemzeti érdekeket szolgálja. Magyarország viszont – tette hozzá – nem engedheti meg magának, hogy a gyengülő Európához igazodjon, mert az ártana az ország gazdaságának és stabilitásának. Az erős, stabil kormány és a nemzeti érdekek képviselete ezért továbbra is alapelv marad.

Borítókép: Aktivisták rongálás közben (Fotó: AFP)