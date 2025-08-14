Orbán ViktorCsehszlovák KémnagykövetségPrágaaktivista

Vörös festékkel provokáltak cseh szélsőbalos aktivisták a prágai magyar nagykövetségnél

Két cseh szélsőbaloldali aktivista vörös festékkel öntötte le a prágai magyar nagykövetség kerítését, Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatára hivatkozva. A kormányfő szerint Magyarországnak a saját nemzeti érdekeit kell érvényesítenie, és nem szabad alárendelnie magát a gyengülő Európának.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 13:24
Aktivisták rongálás közben Fotó: Facebook / Csehszlovák Kém
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két cseh szélsőbaloldali aktivista vörös festékkel öntötte le a prágai magyar nagykövetség kerítését – számolt be róla a Csehszlovák Kém nevű Facebook-oldal. Az akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre, amellyel állítólag Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatára reagáltak.

magyar
A magyar nagykövetség elleni akciót „Pražský Pérák” és „Bohemian Queen” néven ismert aktivisták hajtották végre (Forrás: Facebook / Csehszlovák Kém)

A kormányfő a Patrióta című műsorban, Nógrádi György társaságában úgy fogalmazott: 

Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat.

 Az aktivisták szerint ezzel Magyarország „az orosz táborhoz” sorolta magát.

A provokációt azzal indokolták, hogy szimbolikus akcióval akarták „emlékeztetni Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére”, beleértve az ukrán civileket is.

A beszélgetésben Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump amerikai elnök nem véletlenül kéri ki a véleményét az orosz–ukrán háborúról, hiszen hosszú ideje politizál, és Európa egyik legtapasztaltabb vezetője. Úgy véli, a háború folytatódását az európai pénzügyi és katonai támogatás teszi lehetővé, és Ukrajna sorsáról végső soron a nagyhatalmak fognak dönteni.

A miniszterelnök az európai politikát ideológiai vezéreltségűnek nevezte, amely szerinte nem a nemzeti érdekeket szolgálja. Magyarország viszont – tette hozzá – nem engedheti meg magának, hogy a gyengülő Európához igazodjon, mert az ártana az ország gazdaságának és stabilitásának. Az erős, stabil kormány és a nemzeti érdekek képviselete ezért továbbra is alapelv marad.

Borítókép: Aktivisták rongálás közben (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.